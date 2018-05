THƯ MỜI: thảo luận đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp

Sacramento, Ngày 17 tháng 5, 2018







THƯ MỜI



NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, quý cư sỹ, và quý đồng hương,

Kính thưa quý Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử và giới trẻ xa gần,

Viet Bao Gallery, 14841 Moran St. Westminster, CA 92683, vào lúc 4:30--8:30 Chiều, Thứ Bảy, ngày 2 tháng 6, 2018.



Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, học hỏi, thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU sẽ được tổ chức tại

Buổi sinh hoạt này gồm có các tiết mục như sau:

1. Triển lãm tranh, sách.

2. Chia sẻ kinh nghiệm đem Chánh Niệm / Phật Pháp vào Nhà Tù và Trường học ở tiểu bang California (Thầy Thích Thiện Tâm và Htr. Tâm Thường Định),

3. Chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp trên mạng, song ngữ cho tuổi trẻ và thảo luận thử tìm một mẫu số chung (Quý Cư sỹ Tâm Diệu, Nguyên Giác, Tâm Huy, Tâm Quang, Tâm Thường Định và quý cư sỹ hiện tiền).

4. Ra Mắt Sách của NXB Lotus Media, Inc., Hương Tích Phật Việt, Hoa Đàm, etc... trong đó có tác phẩm của cư sỹ Nguyên Giác, Trần Trung Đạo, Vĩnh Hảo, Bạch X. Phẻ, v.v…

Phần văn nghệ sẽ xen kẽ để hát cho nhau nghe.

Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời chư thiện tri thức, quý vị cư sỹ, và đồng hương; quý Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử cùng các bạn trẻ hoan hỷ dành ít thì giờ đến để CÓ MẶT CHO NHAU.

Sự hiện diện của quý Thầy Cô và quý vị là động lực lớn, là đạo tình đầm ấm, và là tấm lòng quý giá trên đời dành cho Ban Tổ Chức.

Trân trọng kính cung thỉnh và kính mời.

Thay mặt Ban Tổ Chức

Htr. Tâm Thường Định

(Bạch Xuân Phẻ)

Chương trình này có sự bảo trợ và giúp đỡ của:

1. BHD GĐPT Hoa Kỳ và BHD Miền Quảng Đức

2. Việt Báo

3. Thư Viện Hoa Sen / Viet Ananda Foundation

4. Asian World Media

5. Nguyệt San Chánh Pháp

6. Thao Bach Foundation



***

Sacramento May 17, 2018

Letter of Invitation

Dear honorable Venerables, fellow Buddhist laypersons, colleagues, beloved Vietnamese, wise friends, and members of the Vietnamese Buddhist Youth Associations,

Ladies and Gentlemen,

“Presence for Each Other, will be held at Viet Bao Gallery, 14841 Moran St. Westminster, CA 92683, from 4:30 p.m. - 8:30 p.m. on Saturday, June 2, 2018. In order to create an opportunity for all of us to share, learn, and discuss the work of propagating Buddhism through education, literature, and arts and the introduction of book publishers as well as new books, a one-day gathering titled,

The gathering consists of the following activities:

Arts and book exhibitions Sharing experiences about bring mindfulness meditation and Buddha Dharma into California state prisons and schools. (Ven. Thích Thiện Tâm 'aka Ven. De Hong') và Htr. Tâm Thường Định 'aka Phe Bach'). Sharing experiences in propagating Dharma on the Internet. This session will be bilingual for the youths and discussing ways to find some common ground. (Buddhist friends Tâm Diệu, Nguyên Giác, Tâm Huy, Tâm Quang, Tâm Thường Định and those present). Books release by NXB Lotus Media, Inc., Hương Tích Phật Việt, Hoa Đàm, etc... including those by Nguyên Giác, Trần Trung Đạo, Vĩnh Hảo, Bạch X. Phẻ, v.v…

Entertainment-singing will be performed in between sessions

We humbly request your presence. We hope that all of you can join us in this meaningful gathering, including all members of the youth groups to spend some time in the “Presence for Each Other.”

Your presence is an honor and motivation for all of us in the warming spirit of the Dharma.

Respectfully yours,

On behalf of the organizing committee

Phe X. Bach

This program is sponsored and supported by the following organizations:

1. The Buddhist Youth Association from the US and Quảng Đức District.

2. Việt Báo Newspaper

3. Thư Viện Hoa Sen / Viet Ananda Foundation

4. Asian World Media

5. Nguyệt San Chánh Pháp (Monthly Buddhist Magazine)

6. Thao Bach Foundation