Công Ty Giải Thể Vẫn Cao

HANOI -- Kinh doanh tại Việt Nam chưa thấy lạc quan, đặc biệt là tình hình doanh nghiệp.Một bản tin trên báo VnEconomy cho biết: Bức tranh doanh nghiệp Việt Nam chưa mấy sáng sủa...Số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể vẫn khá cao, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa thua lỗ vẫn tăng, doanh nghiệp càng có quy mô nhỏ thì tỷ lệ lỗ càng cao...Nhà bình luận kinh tế Vũ Khuê quan bài viết nhận định: Sau 3 năm Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành, các chỉ số liên quan đến doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn duy trì mức tăng trưởng nhưng thấp hơn so với 2 năm trước, đặc biệt so với 2016.Dù khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã có nhiều cải thiện trong năm 2017 nhưng xu hướng doanh nghiệp nhỏ lại vẫn gia tăng, nguy cơ mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020 rất khó đạt được.Đó là những nội dung được đưa ra tại lễ công bố báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2017 - 2018 với chủ đề "Doanh nghiệp trong nền kinh tế số" tổ chức ngày 17/5 tại Hà Nội.Bản tin ghi rằng năm 2017 tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập với 126.859 doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay. Điều này giúp số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập kể từ khi có Luật Doanh nghiệp năm 2000 đến nay đã vượt con số 1 triệu doanh nghiệp.Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thì thấp hơn nhiều. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp hoạt động tính đến tháng 12/2017 chỉ vào khoảng 561.064 nghìn doanh nghiệp, bằng một nửa số với số lượng doanh nghiệp đã đăng ký thành lập, và còn cách rất xa mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động đến năm 2020 theo Nghị quyết 35/NQ-CP.Hơn nữa, theo bà Phạm Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp VCCI, nếu kết hợp yếu tố lao động và vốn đăng ký bình quân thì quy mô doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hàng năm giai đoạn 2013-2017 tăng lên về vốn nhưng giảm về lao động giai đoạn 2015-2017."Đây là nghịch lý bởi Việt Nam đang là quốc gia có lợi thế về nguồn lao động, với chi phí thấp nhưng chưa được các doanh nghiệp khai thác", bà Hằng nhận định.Sau 3 năm Luật Doanh nghiệp 2014 được ban hành, các chỉ số liên quan đến doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn duy trì mức tăng trưởng nhưng thấp hơn so với 2 năm trước, đặc biệt so với 2016.Cũng theo báo cáo, số lượng doanh nghiệp giải thể năm 2017 giảm 2,93% song vẫn nhiều hơn so với bình quân giai đoạn 2011-2015. Nguyên nhân chính là do yếu tố nội tại của doanh nghiệp và của nền kinh tế.Đặc biệt, báo cáo chỉ rõ, năm 2017 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 0,9% so với năm 2016 sau 4 năm liên tục tăng. Điều này phản ánh cơ hội kinh doanh và niềm tin vào thị trường của doanh nghiệp là chưa cao.Bản tin cũng ghi nhận:“Tỷ lệ lỗ cao ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ cũng như số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể ở khu vực này đạt gần như cao nhất từ trước tới nay minh chứng cho sự dễ dàng tổn thương của khu vực này.”