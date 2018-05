Cù Lao An Bình, Vĩnh Long: Du Lịch “Homestay” Thú Vị

Du khách thăm trại nuôi ong mật trên cù lao An Bình, Vĩnh Long.

Lâu nay, khi đến với vùng cù lao An Bình tỉnh Vĩnh Long, ngày càng có nhiều du khách ưu tiên chọn “homestay” (sống tại nhà dân), khiến hình thức du lịch này ngày càng phổ biến, theo thegioidulich.com.Cù lao An Bình nổi giữa sông Tiền (đối diện thị xã Vĩnh Long, gồm 4 xã: An Bình, Bình Hòa Phước, Hòa Ninh và Đồng Phú, cùng thuộc huyện Long Hồ), tức sẵn có lợi thế về du lịch sinh thái nên từ khá lâu tỉnh Vĩnh Long đã khuyến khích mô hình “Nông dân – Nhà vườn làm du lịch”. Nhiều hộ dân ở cù lao đã tổ chức vườn nhà mình thành các khu, địa điểm du lịch sinh thái như thế.Theo Thegioidulich, vật liệu cất nhà nghỉ “homestay” ở miệt này thường được làm từ gỗ dừa nhưng phòng ở vẫn đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn khách sạn, đảm bảo tiện nghi cư trú cho khách an tâm thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng hòa vào đời sống của người dân địa phương.Trước tiên, khi lênh đênh trên sông nước, len lỏi qua các vùng trồng cây ăn trái, du kha1qch vừa thưởng thức trái cây vừa có thể tiếp xúc và tìm hiểu các hoạt động văn hóa tinh thần của dân địa phương, từ các nét đặc trưng trong tín ngưỡng dân gian cho đến ẩm thực, thơ ca, hò, vè, đờn ca tài tử, truyện dân gian…Thegioidulich cho biết các món ăn đặc trưng ở vùng sông nước An Bình rất phong phú, như: bánh xèo, cá lóc nướng trui, cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng cùng với rau thơm và khế, ốc đắng cuốn bánh tráng, cá lóc hấp bầu, chuối chát chấm nước mắm tỏi ớt, cháo hến, dừa nạo và rau thơm, gỏi trái cóc, canh chua cá rô….Còn muốn trở thành một nông dân “chính hiệu”, khách có thể tự câu cá, bắt ốc, hái rau và tự tay chế biến các món ăn mình ưa thích. Các gia chủ ở đây cực kỳ hiếu khách và thân thiện, sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để khách thực hiện công việc “làm thử” của mình.Được biệt, ở cù lao An Bình, các địa điểm “homestay” nổi tiếng có thể kể là Năm Thành Homestay, Út Trinh Homestay và Ba Lình Homestay. Nổi trội là Út Trinh Homestay, tọa lạc tại ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Đây là một ngôi nhà ba gian với mái ngói và nền lót gạch tàu, xung quanh là bóng dừa rợp mát cùng với 7 công đất vườn trồng gần như không thiếu các loại trái cây Nam bộ nào, như: nhãn, mận, bưởi hay sầu riêng… thơm nức mũi mà khách có thể dễ dàng thưởng thức các loại trái này ngay tại vườn. Tại đây, khách sẽ được chủ nhà thiết đãi nhiều món ăn dân dã, như: cá tai tượng chiên xù rất nổi tiếng, hay cá lóc nướng trui bằng lá dứa mà có du khách đã đặt cho một cái tên khá hài hước đó là “Hòang tử núp lùm”.Có nhiều hình thức tham quan cho bạn lựa chọn, nhưng phổ biến nhất là đi bộ hay dạo xe đạp xung quanh khu du lịch.Theo Thegioidulich, có nhiều hình thức dao chơi , tham quan cho khách lựa chọn mà phổ biến nhất là đi bộ hoặc đi xe đạp dạo quanh vùng, như thế mới tha hồ hít thở không khí trong lành, mát mẻ của cù lao. Ngoài ra, chèo xuồng quanh những con rạch hay cùng thu hoạch trái cây cùng nông dân cũng là một sự lựa chọn khá thú vị. Hay nhân tiện, khách có thể bước qua nhà “hàng xóm” của Út Trinh Homestay là trại sản xuất mật ong Hai Nương (cùng nằm trong ấp Hòa Quý, xã Hòa Ninh) để nếm mật ong nguyên chất, tìm hiểu nghề nuôi ong mật.