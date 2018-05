Hàng Hiệu Dỏm Mang Danh Hàng Xách Tay, Hàng Xuất Dư

Hàng hiệu dỏm được giới thiệu là hàng xách tay, hàng xuất dư.

Đầu thàng 4-2018, 5 bộ, ngành gồm: Tài chính, Công Thương, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng ra tay siết chặt công tác quản lý hàng xách tay và ngành hải quan đã “ách” lại các lô hàng vượt chỉ tiêu miễn thuế. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, hàng hiệu dỏm mang danh hàng xách tay vẫn tràn lan trên thị trường, theo Thanh Niên (TNO).Hàng bị "tắc" ngoài cảng nhưng tại một số cửa hàng thời trang áo quần, mắt kính, đồng hồ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ở Sài Gòn, hàng xách tay vẫn rộn rịp và đều được mời chào “hàng vừa về”.Theo TNO, tại cửa hàng thời trang T.O trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3), gọng kính cận hiệu Chanel và Dior được khẳng định hàng xách tay chính hãng bán đồng giá 2.5 triệu đồng/cái. Người mua còn phân vân, lập tức giá được giảm xuống 2.2 triệu đồng và cuối cùng “thôi lấy chị 2 triệu đồng, mỗi cái tặng kèm hộp chính hãng”, người bán đon đả. Cùng gọng kính Dior này, giá bán tại cửa hàng miễn thuế sân bay Singapore tính ra tiền Việt khoảng 4.2 triệu đồng.Đường Nguyễn Trãi (Q.5) có thể coi là "thủ phủ" với nhiều cửa hàng gắn bảng hàng nhập xịn của các thương hiệu nổi tiếng. Đáng nói là ở các cửa hàng này, giữa giá gốc bằng ngoại tệ và giá tiền VN đồng chênh lệch một trời một vực. Như tại cửa hàng T.H, một túi xách Coach in giá trên sản phẩm là 499 USD, nhưng giá Việt dán bên dưới là 5.6 triệu đồng, hay chai nước hoa La Vie est Belle (Pháp) giá 126 USD, giá Việt chỉ còn 1.6 triệu đồng...Theo một số đại lý chuyên nhận đặt hàng từ nước ngoài, giá hàng thời trang, mỹ phẩm xách tay về đến VN cộng thêm 5% công mua, 5 - 9% thuế (tùy sản phẩm), phí vận chuyển 11 - 12 USD/kg... nên thường cao hơn khoảng 20 - 25% so với giá gốc. Như thế, giá một chai nước hoa giá 126 USD xách tay về đến VN phải được bán từ 3.5 - 4 triệu đồng chứ không thể có mức giá 1.6 triệu đồng.TNO cho biết ngoài hàng xách tay, “hàng xuất dư” là lời chào mời phổ biến ở nhiều cửa hàng thời trang lớn, trung tâm mua sắm. Tại cửa hàng T. chuyên bán quần áo xuất khẩu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Banana Republic, Gap, Old Navy, Espirit... đều có mặt. Người bán khẳng định đây là hàng xuất “AUTH.” (viết tắt của từ AUTHENTIC, có nghĩa là chính danh, chính thống), do chủ cửa hàng có mối quan hệ ngầm với một số công ty nên khi có xuất dư, cửa hàng sẽ “ôm” để bán cho khách lẻ. Tại đây, một chiếc áo đầm hiệu Warehouse (Anh) có giá đính bên trong sản phẩm là 59 USD nhưng giá được dán kèm bên dưới chỉ 360,000 đồng; hay một áo đầm hồng hiệu Talbots của Mỹ có giá gốc trên nhãn là 59.5 USD, giá tiền Việt gắn bên dưới chỉ 180,000 đồng...Chị Nguyễn Thu Trang (TP.Nha Trang), chủ một đại lý chuyên nhận đặt hàng từ nước ngoài phân tích, nếu canh mua hàng đợt giảm giá 50% thì giá chiếc đầm hiệu Talbots của Mỹ còn gần 30 USD, tương đương 670,000 đồng. “Thậm chí nếu chiếc áo đầm này được giảm đến 70%, tức còn là 18 USD thì cũng tương đương 420,000 đồng. Đó là chưa cộng thêm các chi phí khác… Không thể nào là 180,000 đồng!”, chị Trang khẳng định.Về hàng “xuất dư”, chị Bùi T. Thương, chủ một xưởng may gia công hàng xuất khẩu tại Củ Chi, cũng khẳng định khi đặt hàng, các tập đoàn có quy định về tỷ lệ sai sót, hàng lỗi rất thấp. Họ có quy định rất chặt về việc tiêu hủy, bỏ tên thương hiệu ra khỏi những sản phẩm lỗi và doanh nghiệp buộc phải tuân theo. Nếu để bị phát hiện đưa ra thị trường hàng bị lỗi, doanh nghiệp sẽ bị ngưng hợp đồng và bị phạt rất lớn.