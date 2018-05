Đài Loan: Nhân Quyền Hàng Đầu

TAIPEI, Đài Loan -- Trong các nước bảo vệ nhân quyền hàng đầu là Đài Loan...

Bản tin RTI ghi rằng: Khánh thành Nhà bảo tàng nhân quyền, Đài Loan là một trong số các quốc gia nâng cao mức bảo vệ nhân quyền...

Bản tin cho biết rằng tiếp sau việc thành lập Nhà bảo tàng Nhân quyền quốc gia trong ngày 17/5 do tổng thống Thái Anh Văn chủ trì buổi lễ, sáng ngày 18/5 nghi thức khánh thành Khu vườn Kỷ niệm cuộc khủng bố trắng Cảnh Mỹ trong khuôn viên Nhà bảo tàng Nhân quyền cũng chính thức được tiến hành dưới sự tham dự của thủ tướng Lại Thanh Đức, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Trịnh Lệ Quân, đại diện những nạn nhân chính trị và các vị khách mời quốc tế.

Nhà bảo tàng Nhân quyền đã đặc biệt cho mời tiến sĩ Âu Dương Huệ Cang, con trai trưởng của nạn nhân chính trị Âu Dương Kiếm Hoa và bà Trương Thường Mỹ, dẫn dắt đoàn nhạc giao hưởng trường đại học Thực tiễn biểu diễn một điệu nhạc vô cùng cảm động, bày tỏ sự kính trọng đối với những người hành động vì nhân quyền trong mọi thời đại.

Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, Nhà bảo tàng Nhân quyền chính thức được thành lập mang ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, mặc dù có hơi trễ, nhưng cuối cùng thì cũng đã thực hiện được, việc thành lập Nhà bảo tàng Nhân quyền không chỉ bày tỏ ý tạ lỗi với những nạn nhân chính trị trong thời trước, cũng cho thấy Đài Loan đã có thể mở rộng tấm lòng, hướng đến con đường hoà giải trong xã hội, và quốc gia cũng đã đứng trên tuyến đầu, tích cực bảo vệ nhân quyền dân chủ tự do cho Đài Loan.

RTI ghi lời Thủ tướng Lại Thanh Đức nói: “Trước kia người bức hại nhân quyền nhất chính là chính phủ, hiện nay dùng sức mạnh quốc gia thành lập Nhà bảo tàng Nhân quyền, điều này cho thấy chính phủ đã bước ra khỏi bóng của mình, sẽ không đi lầm đường nữa, ngược lại còn bảo vệ sự phát triển nền dân chủ Đài Loan, bảo vệ tự do và cũng sẽ bảo vệ nhân quyền.”

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Trịnh Lệ Quân cũng nhấn mạnh, việc thành lập Nhà bảo tàng Nhân quyền Lục đảo và Khu vườn Kỷ niệm khủng bố trắng Cảnh Mỹ không những là một Nhà bảo tàng Nhân quyền duy nhất tại khu vực Châu Á được thành lập trên di chỉ của sự thống trị chuyên chế, hơn thế nữa còn tượng trưng cho việc Đài Loan trở thành một trong những quốc gia bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu, điều này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.