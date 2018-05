Mỹ-TQ Kình Nhau Thương Mại Cơ Nguy 430,000 Việc Làm Cali

WESTMINSTER, Calif.--Gần 430,000 công nhân tiểu bang Califonria đang làm việc tại một trong 10,378 công ty do sở hữu nước ngoaà trong khu vực, theo bản phúc trình từ World Trade Center Los Angeles.

Như thế là hơn 5% tổng số công nhân ở tiểu bang.

Nếu căng thẳng thương mại tăng cao, như thế sẽ giảm đầu tư quôác tế -- và sẽ đe dọa nhiều việc làm tại California.

Trong 6 quận được khảo sát (Los Angeles, Quận Cam San Diego, San Bernardino, Riverside và Ventura), gần 50,000 việc làm vùng Nam Cali có liên hệ tới các công ty thuộc sở hữu của giới đầu tư Canada và Mexico -- những nhà đầu tư quốc tế này đang chờ đợi các nhà thương thuyết hiệp định NAFTA ký bản hợp đồng mới vào cuối năm nay.

Trong khi đó, gần 16,000 công nhân vùng Nam Cali làm việc trong các công ty do người TQ làm chủ, và nếu họ rút đi khỏi thị trường Hoa Kỳ thì rất là gian nan.

Thuế áp đặt từ Mỹ nhắm vào thép và nhôm aluminum đã có kết quả: TQ trả đũa bằng thuế mới trên nhiều sản phẩm từ Hoa Kỳ.

Tương tự, các công ty do sở hữu của giới đầu tư Nhật Bản, Anh quôác và Canada đang tạo ra việc làm ở Nam California...

Nhưng nổi bật là TQ, vì đầu tư TQ tăng tốc oỏ Nam California: từ 2015 tới 2017, số lượng công ty do người TQ laà chủ tăng từ 340 tới 467 công ty, và việc làm từ các công ty này tăng 147.6%.

Hễ chiến tranh thương mại, là hai phiá đều thiệt hại... Chủ đầu tư có thể gồng mình được, nhưng công nhân sẽ mất việc trước.