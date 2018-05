1 Phụ Tá Thu Hình Cuộc Họp Ở Bạch Ốc Để Khoe Bạn; Các Phụ Tá Đặt Cho Trump hỗn danh “Tổng Tư Lệnh Thẩm Lậu”

WASHINGTON - Bạch Ốc không ngừng nỗ lực kiểm soát các thẩm lậu thông tin từ nội các Trump - các viên chức phát giác 1 phụ tá bậc thấp lén thu hình các buổi họp với TT để gây ấn tượng với bạn bè.

Để đối phó, giới chức thẩm quyền bắt đầu ra quy định cất điện thoại di động trong các ngăn tủ có khoá cá nhân, hạn chế số người họp, và đặt máy phát giác điện thoại không là công.

5, 6 nguồn xác nhận với báo New York Times về 1 phụ tá bậc thấp thu video để khoe bạn bè.

Các biện pháp mới đuợc thực hành tiếp theo tiết lộ lời bình về điều kiện sức khoẻ của nghị sĩ McCain từ phụ tá truyền thông Kelly Sadler.

Nhưng, ban tham mưu cũng không hết lo về thẩm lậu, bởi chính ông Trump đuợc các phụ tá mô tả là “tổng tư lệnh thẩm lậu” ngay từ thời gian đầu làm việc tại Bạch Ốc.

Sau vụ Sadler, thông tin về phiên họp riêng với ban truyền thông của tham vụ báo chí Sarah Sanders cũng bị thẩm lậu.

Các viên chức cao cấp như cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tuyên bố: nguy cơ thẩm lậu là bất trắc về an ninh quốc gia. Ông Bolton tuyên bố qua Fox News Radio hôm Thứ Tư “Tôi quyết kiểm soát tình trạng này”.