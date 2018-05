Nam Cali: Nước Biển Dâng Cao Sẽ Xóa Bờ Biển Và Xa Lộ 101

Điều ai cũng đồng ý là sự dâng cao mực nước biển sẽ xảy ra tại miền Nam California, nhưng nhiều tới mức nào và khi nào thì vẫn còn là câu hỏi làm khó khăn cho các kế hoạch giảm bớt sự phát triển.

Encinitas, là thành phố có khoảng 60,000 dân, cách thành phố San Diego về hướng bắc 25 dặm, đang cố gắng nắm bắt những câu hỏi đó để đưa ra Kế Hoạch Miền Duyên Hải Dễ Bị Tổn Thương và Phục Hồi.

Bob Guza, giáo sư danh dự cho Phân Khoa Hải Dương Học tại Viện Scripps Institution of Oceanography, nói rằng ông dự đoán mực nước biển sẽ dâng cao từ 1 tới 6 feet trong khu vực từ nay tới năm 2100. Ông nói thêm rằng, “Nó có thể còn cao hơn đó. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ thấp hơn.”

Đó là lý do tại sao thành phố đang thực hành các kế hoạch – những kế hoạch tăng dần với những lúc ngưng lại để xem nó có hiệu quả và những hệ quả ngoài ý muốn nào có thể xảy ra. Một trong những hành động chính là bảo vệ Xa Lộ 101, có thể bị xóa sổ trong khoảng thời gian sự kiện nước dâng cao xảy ra.

Còn có dự án thích ứng có tên 50 năm Army Corps of Engineers thì tìm phương cách khác để bảo vệ bờ biển. Nó khẳng định rằng con đường tốt nhất đi tới là bồi bổ bờ biển, đem cát từ bên ngoài thành phố đổ vào bờ biển mỗi 5 năm làm một lần.

Nhưng nhìn xa 50 hay 100 năm nữa thì sao? Guza nói rằng, “Tôi nghĩ tới đó thì vượt ngoài mọi kế hoạch.”

Guza cho biết thêm rằng, “Có thể sẽ có hiện tượng El Nino rất lớn vào năm 2040 tại Miền Nam California và điều đó sẽ nâng cao ý thức, nhưng cho tới khi đó thì không có hiệu quả gì để nói về sự điều trị rộng lớn và những việc như thế tại Bờ Biển Miền Tây bởi vì nó không phải là điều khả thị trong chính trị.”