Đà Lạt: Lại Dẹp Bán Hàng Rong Ở Khu Vực Công Cộng

Xe “cây” của CA hốt, dẹp hàng rong ở khu trước chợ Đà Lạt.

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu UBND TP.Đà Lạt phải có giải pháp triệt để nghiêm cấm hàng rong vỉa hè các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố, theo Thanh Niên (TNO).

Theo yêu cầu của tỉnh, UBND Đà Lat phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời tuyên truyền thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch đối với các hoạt động tại chợ đêm Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên và các khu vực tập trung đông du khách như: quanh hồ Xuân Hương, các công viên, phố đi bộ, trước các khu - điểm du lịch…

Riêng về khu vực rất phức tạp là chợ Đà Lạt, báo Lâm Đồng online cho biết khu này nguyên là là một thung lũng, được bao bọc bởi 3 sườn đồi. Các tuyến đường phụ dành cho xe ô tô đi vào khu chợ xây dựng từ trước năm 1975 đến nay đã bị ngăn chặn ở nhiều đoạn do người dân cơi nới và lấn chiếm đất công cộng khi cất, sửa nhà. Mặt khác, ở đây rất thiếu lối đi bộ; mà có được lối đi, bậc tam cấp lên xuống nào thì đám hàng rong cũng chiếm gần hết để buôn bán, do đó sẽ rất trở ngại lưu thông nếu gặp sự cố như hỏa hoạn. Công tác quản lý khu chợ Đà Lạt cũng còn yếu kém, bộ máy vận hành các hoạt động chưa tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh, môi trường và an toàn về phòng cháy chữa cháy…

Tuy nhiên, theo ý kiến của một số du khách, dù ít nhiều cũng có gây mất trật tự, vệ sinh nhưng dù sao, chính những gánh hàng rong, từ các thức ăn đường phố cho đến hàng lưu niệm, ngày cũng như đêm lại là một nét duyên đặc thù của Đà Lạt, một thành phố trọng điểm về du lịch. Với du khách dạo chơi đây đó, có những gánh hàng rong bán đủ các thứ, thú vị nhất là những món ăn vặt, nóng hổi và thơm phức trong cái lạnh vào chiều tối, thì đường phố Đà Lạt mới, vui vẻ, rộn rịp, náo nhiệt…