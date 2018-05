Ảnh minh họa cuộc đối thoại Kim Jong-un và Donald Trump- Ảnh tìm thấy trên Internet

NHỮNG TIỀM ẨN PHÍA SAU CỤM TỪ: PHI HẠT NHÂN



Có lẽ cụm từ Phi Hạt Nhân lần đầu tiên được nhắc đến nhiều lần trong bài diễn văn thời danh của nguyên tổng thống Mỹ, Barack Obama, đoc tại Prague, thủ đô Tiệp, vào ngày 5 tháng 4 năm 2009- “.. So today, I state clearly, and with conviction America’s commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons…Hôm nay tôi khẳng định, nước Mỹ sẻ xây dựng hòa bình và an ninh trong một thế giới phi hạt nhân… https://www.huffingtonpost.com/2009/04/05/obama-prague-speech-on-nu_n_183219.html. Phần gần cuối bài diễn văn này, Tổng thống Barack Obama nắm lấy cơ hội đề nghị cả thề giớí mạnh dạn đứng lên kêu gọi Bắc Triều Tiên phải hiểu rằng con đường đưa Triều Tiên đến an ninh và được sự kính trọng quốc tế không phải con đường lót bằng vũ khí hạt nhân…Cả thế giới hãy đứng lên vai kề vai làm áp lực bắt buộc Binh Nhưỡng phải chuyển hướng khả năng nguyên tử của họ…And that’s why we stand shoulder to shoulder to pressure the North Korea to change course…” Khi phát biểu những lời trên, chắc chắn Tổng thống Obama nhớ lại chính nước Mỹ có lần thừa nhận Ấn Độ như một quốc gia có đầy đủ vũ trang nguyên tử, đứng trong hàng ngũ các cường quốc nguyên tử, và sau đó Mỹ giúp Ấn Độ chuyển hướng khả năng nguyên tử của Ấn Độ sang phục vụ hòa bình, cung cấp năng lượng phát triển kinh tế và y học... Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải Nobel Hòa binh năm 2009 cho Tổng thống Barack Obama vì Ông là nhà lãnh đạo đầu tiên của một siêu cường nguyên tử đề xuất một “thế giới phi hạt nhân”.





Kim Yong un, nhà lãnh đạo của BTT đã hiểu ý nghĩa ‘phi hạt nhân hóa’ dưới dạng này, cho nên ông liền chấp nhận đề nghị phi hat nhân hóa BTT của Tổng Thống Donald Trump. Về phần Tổng thống Donald Trump, dù cho có chủ quan cách mấy đi nữa ông cũng thừa hiểu rằng khi chính phủ Bình Nhưỡng chấp nhận đề nghị phi hạt nhân hóa, không có nghĩa là BTT sẽ đem nộp vũ khí nguyên tử cho Mỹ như một kẻ đầu hàng… Tổng thống Trump cũng đã hiểu phi hạt nhân hóa BTT có nghĩa là Mỹ giúp BTT chuyển hướng khả năng vũ trang nguyên tử của xứ này sang phục vụ hòa binh, cung cấp năng lương phát triển kinh tế như Mỹ đã từng giúp đỡ cho Ấn Độ và Pakistan. Nhưng ông Trump có cái nhìn xa hơn nữa, nếu thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công như theo chiều hướng này, thì nhân loại sẽ nhìn ông như một người hùng giúp nhân loại tranh khỏi hiểm họa của cuôc chiến nguyên tử giữa BTT và Mỹ. Và Hoàng gia Thụy Điển sẽ trao giải Nobel Hòa Bình cho ông vào năm 2019. Điều quan trọng hơn tất cả, chắc chắn sau đó ông sẽ chinh phục được trái tim và bộ óc của cử tri Mỹ cho cuộc tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2 của ông vào năm 2020…





Mặc dù trong tình hình hiện tại nẩy sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng cuối cùng mọi sự việc được giải quyết một cách ổn thỏa. Hôm thú tư 16-5, Kim Jong-un hủy bỏ đàm phán với NTT vì Bình Nhưỡng vô cùng giận giữ trước cuộc tập trận chung của NTT với Mỹ, vì cho đó là thái độ chuẩn bị xâm lăng BTT. Bình Nhưỡng cho rằng các lãnh đạo Seoul quá hèn nhác, và cuộc họp Nam và BTT sẽ được tái diễn chỉ khi nào Nam và BTT giải quyết được những khác biệt. Trong dịp này Kim Jong-un cũng tuyên bố ông có thể sẽ hủy bỏ buổi họp thượng đỉnh với ông Trump- https://www.yahoo.com/news/skorea-news-agency-nkorea-threatens-192035374.html, Điều này đã làm cho Chinh phủ Seoul lo lắng cho số phận, tương lai, những cuộc họp tiếp theo sau này giữa Bắc và NTT. Theo báo Wall Street Journal-WSJ-ngày 18 tháng 5-2018, Mỹ đã tự chấm dút sớm trong tuần nầy cuộc tập trận chung với NTT có sự tham dự máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ, vì NTT lo ngại cuộc tập trận này có thể làm BTT giận giữ tạo thêm căng thẳng trước thềm hôi nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo BTT, Kim Jong-un, https://www.wsj.com/articles/u-s-scrapped-training-exercise-with-south-korea-involving-b-52s-1526651491





Trong một cuộc phóng vấn giữa báo chí và chinh phủ hôm đầu tuần, cố vấn an ninh của phủ Tổng thống Mỹ, John Bolton, có nêu lên ý kiến về chuyện Phi Hạt Nhân Hóa BTT cũng chỉ là phiên bản của “mô hinh Libya”. Năm 2003 lãnh tụ Libya, ông Muammar Gaddafi đồng ý trao toàn bộ công nghệ hạt nhân cúa Libya dưới áp lực của khối Tây phương và Mỹ để đổi lấy dỡ bỏ cấm vận. Nhưng đến năm 2011 ông bị các phiến quân do Tây phương và Mỹ hậu thuẫn, sát hại. Sự so sánh thô bạo này của John Bolton đã dấy lên sự câm phẫn ở Binh Nhưỡng. Ông Kim Jong-un hôm thứ Tư 16-5-2018 đe dọa sẽ hủy bỏ buổi họp thượng đỉnh với Mỹ. https://www.yahoo.com/news/north-korea-casts-doubt-trump-summit-suspends-talks-023240833.html





Đứng trước ‘sự việc đã lỡ rồi’, Tổng thống Donald Trump bèn lên tiếng cải chính: ”Mô hình Libya không phải mô hình mà chúng ta chọn lựa cho trường hợp BTT”. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh thỏa thuận mà ông cân nhắc đàm phán với ông Kim sẽ là một kế hoạch theo đó ông Kim sẽ ở trong nước của ông ta và ông ta sẽ là người điều khiển đất nước của mình. Ông Trump tin chắc rằng ông Kim sẽ dẫn dắt đất nước Triều Tiên đến chỗ thành công to, hòa bình và thịnh vượng.





Khi được hỏi về kế hoạch buổi họp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump cho rằng “Tôi nghĩ không có gì thay đổi từ phía BTT. Cho đến giờ này chúng tôi chưa được Bình Nhưỡng thông báo bất cứ một điều gi. Chúng ta thử chờ xem- “We have to see…No decision we haven’t been notified…We haven’t seen anything, we haven’t hear anything… Nếu có gì thay đổi thì cũng tốt thôi, còn nếu không có gì thay đổi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc họp rất thành công…”. Và ông Trump hy vọng buổi họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo BTT, Kim Jong-un, cuối cùng sẽ được diễn ra tại Singapore. Và Tổng thống Donald Trump đưa ra lời hứa là ông bảo đảm an ninh cho ông Kim Jong-un tại buổi họp thượng đỉnh này./.





Kết luận- Con đường dẫn đến buổi họp thượng đỉnh Mỹ-Triều đang thênh thang chờ đón bước chân nhà lãnh đạo BTT, ông Kim Jong-un.





Đói nghèo là vậy! Kinh tế lạc hậu là vậy! Đất nước và người dân BTT vẫn được thiên hạ ngay cả siêu cường hàng đầu thế giới, nước Mỹ, nồng hậu đón chào với tất cả sự kính nễ…





Người Cộng sản Viêt Nam!..Sau hơn 43 năm chiến thắng Miền Nam, ĐCSVN làm được những gì cho Tổ quốc? Và làm sao Người Cộng Sản Việt Nam có thể rữa được cái nhục bán nước này?./.





