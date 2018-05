Bắc Hàn: Muốn Tham Gia Giai Giới Nguyên Tử Toàn Cầu; Trump Cam Kết Bảo Vệ Kim Jong-un Nếu Thuận Gặp Tại Singapore

WASHINGTON - Nhân buổi tiếp TTK-NATO Jens Stoltenberg tại Bạch Ốc, TT Trump tuyên bố: sẵn sàng làm nhiều việc, và đề nghị bảo vệ lãnh tụ Kim Jong-un nếu ông ta thuận hội kiến tại Singapore ngày 12-6.Nguyên thủ Hoa Kỳ nói rõ “Kim sẽ nhận đuợc các bảo vệ rất mạnh – điều tốt đẹp nhất ông ta có thể làm là thỏa thuận”.Pyongyang gây hoài nghi về khả năng đối thoại Kim-Trump sau khi đình chỉ đàm phán cấp cao với Nan Hàn với tố cáo liên minh Mỹ-Hàn tập trận là khiêu khích và chuẩn bị xâm lăng, và dọa ngưng xúc tiến cuộc hẹp gặp nguyên thủ nếu Washington quyết dòi giải giới nguyên tử.Có tin Bạch Ốc cảm thấy ngạc nhiên – giới phân tích nói: đó là 1 nhắc nhở với ông Trump sau phát biểu khen ngợi Kim từ vài tuần qua. TT Trump ám chỉ Kim có thể chịu ảnh hưởng của Tập Cận Bình – ông nói “Vài tuần trước, Kim trở lại Hoa Lục chào hỏi Tập lần thứ nhì”, ý nói cuộc gặp ngày 7 và 8-5 tại Dalian, gần biên giới 2 nước. Ông Trump không nhận rằng Bắc Hàn đuợc đề nghị “mô hình Libya” như ám chỉ của cố vấn an ninh quốc gia đưa ra trong tuần qua – lãnh tụ Gadhafy giao hết vật liệu nguyên tử để chuyển ra ngoài nước Libya và 8 năm sau bị lật đổ với hậu thuẫn của lực luợng NATO.Ông Trump xác nhận các chuẩn bị cuộc gặp gỡ tại Singapore đang đuợc xúc tiến – theo lời ông, nếu cuộc họp diễn ra thì hay, nếu không bước kế tiếp sẽ đuợc làm.Trong khi đó, viên chức ngoại giao cao cấp của Bắc Hàn nhắc lại loan báo ngưng nổ nguyên tử mà ông mô tả như là 1 phần quan trọng trong tiến trình phi nguyên tử toàn cầu. Ông Han Tae-song là ĐS Bắc Hàn tại Thụy Sĩ tuyên bố giữa hội nghị giải giới do LHQ tổ chức tại Geneva: sẽ tham gia nguyện vọng và nỗ lực giải giới phi nguyên tử hoàn toàn của thế giới.Thông tấn Yonhap cho hay: đây là lần đầu tiên Bắc Hàn tỏ ý định tham gia lệnh cấm hoàn toàn mọi vụ nổ nguyên tử thí nghiệm, ám chỉ sẽ tham gia hiệp định cấm nổ nguyên tử (CTBT) – 166 nước đã ký tên trên văn bản này, nhưng chưa từng cưỡng chế.ĐS Han gạt bỏ phỏng đoán Pyongyang tỏ thiện chí vì áp lực và trừng phạt mà ông gọi là lệch lạc, là hạ thấp nỗ lực thương luợng gay go. Ông nhấn mạnh: nên khuyên khích môi trường tích cực đang phát sinh tại bán đảo Hàn, theo từơng thuật của thông tấn chính thức Bắc Hàn KCNA.Bộ trưởng ngoại giao Kang Kyung-wha của Nam Hàn nói “Có sai biệt giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ về cách đạt tới mục tiêu chung là phi nguyên tử – thông tấn Yonhap đưa tin: khi lên tiếng tại QH, bà Kang cho hay bà đã gặp ngoại trưởng Pompeo tại thủ đô Hoa Kỳ và điện đàm với ông trước đây vài ngày. Bà công nhận Pyongyang tự ý cam kết phi nguyên tử nhưng sự thật là có bất đồng với Washington về phương cách giải giới nguyên tử.Mới đây, ngoại trưởng Pompeo diễn tả ý muốn của Hoa Kỳ bằng chữ tắt 4 mẫu tự là PVID (là Permanent, Verifiable, Irreversible và Dismantlement). Bà Kang tuyên bố: chữ P nghe có vẻ mạnh hơn, và chữ V có nghĩa tương tự, là về khả năng kiểm chứng. Khi đuợc hỏi có thể tin cậy Kim hay không, bà Kang ngần ngại trước khi đáp “Yes”. Bà tiết lộ: chưa có kế hoạch triệt thoái 28,500 binh sĩ Hoa Kỳ.