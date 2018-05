Nam Hàn Sợ Bị Mỹ làm Áp Lực Thương Mại Dù Có Thương Ước

SEOUL - Giới chuyên môn đưa tin: Nam Hàn sợ phải tiếp tục chịu áp lực thương mại từ Hoa Kỳ tuy thương ước song phương đã đuợc tu chính và Washington đã thuận dàn xếp về thép xuất cảng của Nam Hàn.Thương ước đã đuợc 2 bên thỏa thuận tu chính hồi cuối Tháng 3 - Seoul đồng ý mở thị trường xe hơi cho sản phẩm Hoa Kỳ để đuợc miễn trừ thuế thép 25%. Washington chính thức miễn thuế nhập cảng thép Nam Hàn từ ngày 30-4 với giải thích là phù hợp với quyền lợi về an ninh quốc gia.Giáo sư kinh tế Yang Jun-seok lên tiếng trong 1 buổi hội thảo tại Catholic University of Korea “Xung đột với chính quyền Trump chưa qua” - ông báo động: doanh nghiệp Nam Hàn vẫn có thể bị tổn thương bởi các yêu cầu điều tra về bán hàng phá giá của các ngành nghề Hoa Kỳ. Theo lời giáo sư Yang, chính sách mậu dịch của Trump không nhất quán, bất kể đến các dữ kiện kinh tế và lý luận về quyền lợi an ninh quốc gia.Theo nhà nghiên cứu Choi Nak-gyoon, Nam Hàn cần chuẩn bị các ứng phó hiệu quả, nuôi dưỡng chuyên gia và thiết lập 1 hệ thống quốc gia sẵn sàng đối đầu tranh chấp thương mại. Ông Choi nhận thấy doanh nghiệp Nam Hàn bắt đầu vững chân đứng tại Hoa Lục sau khi Beijing thu hồi các biện Pháp trả đũa vụ Seoul thỏa thuận cho đặt hệ thống lá chắn chống phi đạn THAAD lấy cớ chống hại cơ nguy manh động của Pyongyang.Chuyên gia Choi nhấn mạnh: cần tính trước các biện Pháp chống đỡ đòn trả đũa từ Beijing và bảo đảm thâm nhập thị trường Hoa Lục có hiệu quả.