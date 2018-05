Ca Sĩ Nguyễn Hồng Nhung Ra Mắt MV “Mãi Một Hình Dung”

Trong buổi ra mắt MV “Mãi Một Hình Dung.”

Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 8 giờ tối Thứ Năm ngày 17 tháng 5 năm 2018, tại Đại sảnh khách sạn Ramada- nhà hàng Itango 10022 Garden Grove Blvd Garden Grove, CA 92844.Ca Sĩ Nguyễn Hồng Nhung (NHN) đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu ra mắt MV “Mãi Một Hình Dung”...Buổi họp báo với sự tham dự hầu hết các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí Nam California, rất đông các ca sĩ, các MC nổi tiếng trong làng văn nghệ hải ngoại và thân hữu của Ca Sĩ Nguyễn Hồng Nhung.Điều hợp buổi họp báo do Ca Sĩ Đức Tiến.Mở đầu buổi họp báo Ca Sĩ Đức Tiến giới thiệu các cơ quan truyền thông với Ca Sĩ Nguyễn Hồng Nhung và sau đó Ca Sĩ Hồng Nhung đã lần lượt trả lời những cuộc phỏng vấn qua các đài truyền hình, Radio và báo chí.Trong lời tâm sự Ca Sĩ NHN cho biết: “Ca khúc nầy là tất cả nỗi lòng của cô, những ngày tháng vui, buồn, đợi chờ, kỳ vọng, hoang mang và qụy ngã trong tình cảm mà cô đã từng trải qua.“Mãi Một Hình Dung” được viết bởi Mạnh Quân theo đúng với những gì đã xảy ra mà NHN đã “sống” với những điều đó suốt một thời gian. “Mãi Một Hình Dung” cũng chính là món qùa mà cô muốn gởi tặng đến người chồng đầu ở Mỹ mà cô luôn trân trọng, cũng như dành cho qúy khán giả khắp nơi đã luôn ủng hộ cô trong suốt những năm tháng khó khăn nhất cho đến hôm nay.Nhân dịp nầy NHN chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Chị Thủy, Anh Thi, Trung Tâm Thúy Nga, gia đình ekip quây đã hết lòng để MV “Mãi Một Hình Dung” được ra mắt khán giả một cách nhanh và trọn vẹn nhất. Sự kiện ra mắt MV “Mãi Một Hình Dung” cũng là một việc làm độc đáo và lớn nhất chưa từng có tại hải ngoại.”“Mãi một hình dung” không phải là bài hát mới. Bài này từng được Nguyễn Hồng Nhung trình diễn trong liveshow ‘Khi giấc mơ về’ và trong chương trình Thúy Nga hồi năm 2017, vốn được rất nhiều khán giả yêu thích. Nữ ca sĩ quyết định chọn bài hát này để quay MV vì nó được nhạc sĩ Mạnh Quân viết riêng cho cô.”Theo Ca Sĩ Đức Tiến cho biết, “Làm MV riêng ở Mỹ rất tốn kém, nhiều khó khăn... nhưng cũng có nhiều thuận lợi, tất cả đều quây tại Nam California.Đây cũng là món qùa mà Ca sĩ NHN muốn gởi đến tất cả những người đã yêu thương, những người đã luôn luôn bên cạnh và cùng đồng hành với NHN, chắc trong cộng đồng chúng ta ai cũng biết Ca Sĩ NHN là ca sĩ hàng đầu, nhiều show, lịch trình diễn của cô luôn kín gần cả năm, mặc dù vậy nhưng nếu khi cộng đồng cần trong những kỳ Đại Nhạc Hội cô đều có mặt, nhất là trong các chương trình văn nghệ từ thiện xã hội cô đều vui vẻ đóng góp, chính vì vậy mà cô đã được nhiều đồng hương khắp nơi thương mến.Sau phần trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, tiếp đến là những lời chung vui, chúc mừng NHN của các đồng nghiệp, bạn bè, thân hữu trong đó có ông Võ Thành, Hội Trưởng Hội Tâm Linh đã cho mọi người biết: “Ca Sĩ NHN là một người con rất có hiếu với cha mẹ, gia đình, yêu thương bè bạn, chính nhờ vào lòng hiếu thảo đó mà ông nghĩ rằng NHN càng ngày càng tiến xa hơn nữa.”Sau đó tất cả đều vào bên trong nhà hàng dùng bữa ăn tối và xem phần chiếu MV “Mãi Một Hình Dung.”Trong lời tâm tình và cảm ơn mọi người Ca sĩ NHN đã xúc động khi nhàn thấy sự hiện diện đông đão của đồng nghiệp, bạn bè, thân hữu đến chung vui trong đêm ra mắt MV “Mãi Một Hình Dung.”MV “Mãi Một Hình Dung” Sáng tác: Mạnh Quân, Ca Sĩ: Nguyễn Hồng Nhung, Đạo Diễn: Hưng Black Hearted, Diễn viên: Trương Minh Cường, Sản Xuất: Marie To và Paul Huỳnh (Trung Tâm Thúy Nga Paris By Night.) Media by: Đức Tiến (714) 688-6968.