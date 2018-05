Nghề Mới, Thủy Điện, Nước Ngập, Sà Lan Chìm, Thuế...

Xuân NiệmVậy là phải lo, trong 10 năm tới, sẽ có nhiều nghề hoàn toàn mới... Việt Nam mình có đào tạo nhân sự kịp hay không? Hay là phải xin đi lao động quốc tế?Báo Giáo Dục VN kể: 65% nghề nghiệp hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trong 10 năm tới...Đó là con số được Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho hay tại Hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ, hội nhập quốc tế".Trong khi đó, Trung Quốc, Lào, Campuchia vẫn đâm ngang hông VN bằng thủy điện... Bản tin VOA kể: Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy đập thủy điện Sambor của Campuchia do Trung Quốc hỗ trợ sẽ hủy diệt các loài hản sản trên sông Mekong. Các chuyên gia Mỹ ra khuyến cáo dừng dự án này nhưng chính quyền Campuchia vẫn im hơi lặng tiếng.Báo Tuôi Trẻ kê: TP Sài Gòn sẽ còn ngập dài dài vì cái gì cũng thiếu và yếu...Quy hoạch chống ngập do triều, mưa mới đạt 10-40%, trong khi nhiều nơi TP.SG đang lún, nước biển dâng, công trình chống ngập lỗi thời… Tình hình ngập được dự báo còn kéo dài.Những thông tin trên được đưa ra tại hội nghị chuyên đề do Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.SG tổ chức chiều 17-5.Tại hội nghị, ông Đỗ Tấn Long - trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước mưa thuộc Trung tâm điều hành chống ngập nước TP.SG - nhìn nhận một trong những nguyên nhân gây ngập hiện nay là do việc triển khai quy hoạch chống ngập quá chậm, hệ thống cống thoát nước đầu tư chưa đạt yêu cầu.Bản tin Infonet kể chuyện Đắk Lắk: Nghi án em trai cầm cuốc sát hại chị ruột...Thấy hai đứa con đã hết xung đột, người mẹ ra vườn nhặt củi để chuẩn bị nấu cơm. Không ngờ, khi quay vào, bà phát hiện con gái đã nằm gục dưới đất. Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 15/5 tại buôn Mblim, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.Bản tin VTC News kể: Sà lan chở cát trên sông Đồng Nai đi qua địa phận Bình Dương thì bị chìm khiến 3 người mất tích.Đến 10h ngày 18/5, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 người bị mất tích do chìm sà lan trên sông Đồng Nai, đoạn qua thị xã Tân Uyên.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, chiếc tàu kéo mang số hiệu DN 1064 do tài công Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) lái kéo theo sà lan chở cát mang số hiệu LA 06516 đi trên sông Đồng Nai.Báo Thanh Niên kể: Bộ Công thương đã phát đi công văn gửi Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị xử lý báo điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam về bức ảnh căn biệt thự siêu đẹp được chú thích là của Bộ trưởng Công thương....Bộ Công thương cho rằng “việc Báo Môi trường và Đô thị đăng hình ảnh căn biệt thự kèm chú thích như trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật...Báo MT&ĐT đã xin lỗi...Báo SGGP kể: Nam sinh lớp 10 bị đâm chết trong lớp học.Ngày 18-5, Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, đang tạm giữ nam sinh Trần Ngọc H. (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Tô Văn Ơn, huyện Vạn Ninh) để phục vụ điều tra hành vi giết người.Trước đó, vào sáng 17-5, trong giờ ra chơi, H. đã đến phòng học của một nam sinh cùng khoá với ý định giải quyết mâu thuẫn từ trước. Nói chuyện được một lúc thì xảy ra cãi vã, hai nam sinh lao vào đánh nhau.Báo Một Thế Giới kể: Sáp nhập 50% chi cục thuế, sẽ giảm nhiều cán bộ lãnh đạo...Trong quá trình sáp nhập, Bộ Tài chính yêu cầu nếu không thể bố trí được vị trí tương đương thì chi cục trưởng chi cục thuế, đội trưởng đội thuế sẽ phải xuống làm phó tại các bộ phận phù hợp.VnExpress ghi lời Viện phó CIEM: Đã có 8/10 dấu hiệu của bong bóng bất động sản... Tuy tình trạng sốt giá mới xảy ra với đất nền, nhiều chuyên gia lo ngại khủng hoảng thị trường bất động sản nếu không kiểm soát tốt.Nỗi lo về một bong bóng bất động sản như 10 năm trước vừa được giới chuyên gia đề cập tại Diễn đàn với chủ đề "Thị trường bất động sản 2018: Tác động từ chính sách". Ông Trần Kim Chung - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu, Quản lý kinh tế trung ương thẳng thắn cho rằng, hiện Việt Nam đã có 8 trên 10 dấu hiệu của bong bóng bất động sản.VietnamNet ghi về vụ 100% bột ớt chứa chất gây ung thư: Cuộc kiểm tra hé lộ điều bất ngờ...Bộ NN-PTNT vừa công bố thông tin chính thức quanh vụ 100% mẫu ớt bột được thu thập nhiễm chất Aflatoxin có thể gây ung thư. Kết quả kiểm tra cho thấy, có tới 95 mẫu/262 mẫu, chiếm 36,25% số mẫu phát hiện, có dư lượng chất Aflatoxin vượt ngưỡng cho phép.Báo Hà Nội Mới kể: Ngày 16-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cơ quan hải quan đã kiểm tra và phát hiện nữ hành khách trên chuyến bay KE 686 từ TP SG đi Seoul (Hàn Quốc) có tên là P.T.T.H (38 tuổi, quốc tịch Việt Nam) cất giấu số ngoại tệ vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh, không khai báo hải quan.Khi kiểm tra, nữ hành khách trên không xuất trình được giấy phép của ngân hàng. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật vi phạm là 7.800 USD, 20 triệu won và 300 nghìn yên (tổng cộng ước hơn 541 triệu VND).