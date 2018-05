Bếp Gia Đình: Bún Mắm Ngon Kiểu Miền Tây

1 – Chuẩn bị nguyên liệu

Nếu bạn có ý định đến với miền Tây sông nước thì đừng quên thưởng thức món bún mắm nhé. Với nước lèo đậm đà hương vị, cùng các loại hải sản thơm ngon, bổ dưỡng, món bún mắm đã trở thành một đặc sản, hấp dẫn du khách mọi miền. Cách chế biến món ăn này không quá cầu kỳ như món lẩu mắm, nhưng nó lại mang một hương vị khá đặc trưng mà những ai đã từng thưởng thức sẽ chẳng bao giờ quên. Dưới đây là cách nấu món bún mắm Miền Tây ngon đúng điệu, mọi người có thể tham khảo và chế biến cho cả gia đình cùng thưởng thức.Bún mắm vốn là món ăn đặc trưng của miền Tây, được nấu bằng mắm cá linh và mắm cá sặc. Đây là món ăn khá nổi tiếng ở hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. là một trong những món đặc sản ngon của miền Tây Nam Bộ.Điều đặc biệt ở món bún mắm miền Tây không chỉ bởi mắm cá linh và cá sặc, mà còn có các loại rau được ăn kèm. Thông thường với món ăn này, bạn sẽ thưởng thức cùng với rau muống, bông điên điển, bông súng, bèo tây, rau nhút,… .Nguyên liệu nấu bún mắmMắm cá sặc (150g)Mắm cá linh (150g)Tôm tươi (200g)Thịt heo quay (200g)Mực ống (1 con)Phi lê cá lóc (300g)Sườn già (300g)Sả băm (50g)2 cây sả, 1 quả cà tím, 1 trái ớt sừng, me, cà tím,Gia vị: 60g đường; 50g bột nêm; 5 ml dầu ăn.Bún (1 kg)Rau sống: rau muống bào, bông bí, ngó súng, bắp chuối, rau càng cua, rau đắng, rau nhút, giá, hẹ, rau má, húng lũi, húng quế, cần tây,…– Các loại hải sản:Tôm: cắt bỏ đầu, bỏ râu, bỏ chân, bóc vỏ và rút bỏ sợi chỉ đen trên lưng tôm. Tiến hành rửa sạch tôm và để ráo nước. Bạn cũng có thể xào qua cho tôm chín.Cá lóc: làm sạch, rửa sạch và sau đó đem cắt thành khoanh vừa ăn, để riêng.Mực: làm sạch và cắt thành khoanh vừa ăn rồi để riêng.– Thịt heo quay:Thịt heo quay là nguyên liệu nấu bún mắm không thể thiếuCắt thành từng miếng dày khoảng 1cm.Bạn cắt sao cho vừa ăn, không nên cắt quá to và để riêng.– Các loại rau:Các loại rau làm bún mắm ngon hơn.Rau sống: rửa sạch, sau đó đem ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 15 phút, vớt ra và để ráo nước.Hẹ: rửa sạch, để ráo rồi đem cắt thành từng khúc bằng đốt ngón tay và để riêng.Ớt: rửa sạch và băm nhỏ, để riêng.Me: Cho thêm 150 – 200 ml nước vào cùng. Sau đó dùng muỗng tán đều me ra và dùng rây lọc bỏ hết phần bã. Đồng thời giữ lại nước cốt me và để riêng.Cà tím: rửa sạch và đem chẻ làm đôi. Sau đó, cắt lát xéo, ngâm với nước muối pha loãng để cà tím không bị thâm đen.Sả: bóc bỏ lớp vỏ già bên ngoài, rửa sạch và để ráo.Bắc chảo lên bếp, chờ cho chảo nóng, bạn cho nước cốt me vào.Tiếp đến, bạn cho thêm 1 chút xíu muối và 1 muỗng đường.Sau đó, bạn tiến hành khuấy cho đều tay. Đồng thời đun cho đến khi sốt me sánh sệt lại thì lấy xuống và để cho nguội.Cho một cái nồi nhỏ lên bếp, đồng thời cho thêm khoảng 300ml nước lọc vào đun sôi.Khi nước sôi, bạn cho thêm phần mắm sặc, mắm cá linh vào nồi và khuấy đều lên.Bạn nấu cho đến khi mắm cá mềm, sệt và có mùi thơm là được.Dùng rây lọc bỏ phần xác mắm, đồng thời giữ lại phần nước cốt cá để nấu nước lèo.Bắc chảo lên bếp và phi thơm sả và ớt rồi nhấc xuống.Tiếp theo, bạn bắc một cái nồi to lên bếp. Đồng thời cho phần nước cốt mắm cá vào.Cho thêm khoảng 1 lít nước và cho hết phần sả ớt đã phi thơm vào.Bạn nêm thêm các loại gia vị như hạt nêm, đường, muối sao cho vừa miệng rồi để đun sôi nước lèo.Khi nước lèo sôi, bạn cho tôm, mực, cá lóc lần lượt vào. Chờ cho các nguyên liệu này chín, bạn vớt ra và để riêng.Cuối cùng, bạn cho cà tím cắt lát và hẹ đã cắt khúc vào nấu chung với nước lèo.Khi nước lèo đã sôi lại lần nữa, bạn có thể nêm nếm lại các gia vị cho vừa ăn và tắt bếp.Bạn cho bún vào tô, đồng thời cho thêm tôm, mực, cá lóc, thịt heo quay lên trên. Sau đó bạn chan thêm nước lèo là có thể thưởng thức được.Với món ăn này, bạn có thể thưởng thức cùng với các loại rau sống đã chuẩn bị sống. Tôm, mực, cá lóc, thịt heo quay, bạn có thể chấm cùng nước mắm me nữa thì quả thật rất tuyệt vời.Hy vọng món bún mắm sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về ẩm thực miền Tây. Cách chế biến món bún mắm cũng khá đơn giản, bạn hãy chế biến món ăn này ngay tại ngôi nhà của mình cho cả gia đình cùng thưởng thức.(st)