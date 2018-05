(Xem: 170)

Bản tin CafeF/Nhịp Sống Kinh Tế ghi rằng tính chung 4 tháng đầu năm 2018, giá xuất cảng bình quân cà phê giảm 14,8% so với 4 tháng đầu năm 2017... Theo Hải quan, xuất cảng cà phê trong tháng 4/2018 đạt 155,6 nghìn tấn, trị giá 297,74 triệu USD, giảm 22,1% về lượng và giảm 23,1% về trị giá so với tháng 3/2018, tăng 16,9% về lượng nhưng giảm 1,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, xuất cảng cà phê đạt 685 nghìn tấn, trị giá 1,326 tỷ USD, tăng 17% về lượng nhưng giảm 0,3% về trị giá so 4 tháng đầu năm 2017.