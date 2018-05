Liên Âu: Sẵn Sàng Thảo Luận Thuế Nhập Cảng Với Mỹ

SOFIA - Thông điệp chung của các đối tác châu Âu nhắn gửi TT Trump là: hãy ngưng đe dọa bằng thuế suất nhập cảng thép và nhôm để cùng thảo luận các sáng kiến về giao thương.Với niềm tin rằng Washington phá vỡ các quy định về mậu dịch toàn cầu, EU đã thảo 1 danh sách các tiết mục thuế tái lập cân bằng trị giá 2.8 tỉ euro với sản phẩm Hoa Kỳ nếu chính quyền Trump không chấp nhận miễn trừ thường trực với thép và nhôm.TT Pháp xác quyết tại hội nghị Sophia “Đó là chủ quyền kinh tế của EU”.Thủ Tướng Đức phát biểu tương tự – bà Merkel minh định “Chúng tôi có lập trường chung – chúng tôi muốn miễn trừ không giới hạn. Chúng tôi cũng sẵn sàng cùng hạ giảm các rào cản thương mại”.Giới quan sát nhắc nhở: EU không chấp nhận biện giải của Trump là an ninh quốc gia, mà thật ra là bảo hộ mậu dịch, nâng đỡ doanh nghiệp trong nước.Tin Reuters ngày Thứ Năm ghi: các doanh nghiệp Pháp làm ăn với Iran sẽ đuợc chính quyền ra sức bảo vệ chống lại các trừng phạt do TT Trump tái tục cùng với quyết định giải kết thỏa ước nguyên tử Vienna, theo tuyên bố của TT Macrom – nhưng đại doanh nghiệp như Total đuợc phép tự chọn lựa.Lên tiếng tại công ty container lớn nhất thế giới là A.P. Moller-Maersk tiếp theo tin 1 công ty năng luợng loan báo ngưng hợp tác tại Iran, nguyên thủ Pháp nhấn mạnh: các công ty đa quốc có quyền lợi tại nhiều nước nên đuợc phép chọn lựa theo lợi ích, nên đuợc tiếp tục loại tự do này.TT Macron đang dự hội nghị thượng đỉnh Liên Âu họp 2 ngày tại thủ đô Bulagary.