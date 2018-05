Nợ Gia Đình Tại Mỹ Tăng Tới 13,210 Tỉ MK

WASHINGTON - Nợ của các gia đình tăng khoảng 63 tỉ MK trong 3 tháng đầu năm, hay 0.5%, tổng trị giá 13,210 tỉ, theo phúc trình hàng quý của chi nhánh FED New York – sức đẩy chính là nợ mua nhà tăng.Cân đối ngân sách trong sổ sách kế toán gồm 57 tỉ về nợ mua nhà.Nhưng, phân tích của chuyên gia chi nhánh New York nhận thấy tuy nợ tăng trong 5 năm qua, tốc độ tăng là yếu, và nợ địa ốc hầu như bình ổn.Tiêu chuẩn cấp nợ mua nhà cao hơn có thể góp phần vào sức tăng khiêm tốn của nợ địa ốc, theo bản tin ngắn của Reuters.Các tiêu chuẩn cho vay bị siết chặt góp phần làm gia tăng nợ vay tiền mua nhà.Trong khi đó, lãnh vực nhà cửa tại Hoa Kỳ tiếp tục hồi phục kể từ cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu cách nay một thập niên, theo nhà phân tích của Quỹ Dự Trữ Liên Bang tại New York cho biết.Tuy nhiên, việc hồi phục nhà cửa và ảnh hưởng của nó thì không giống nhau qua các nhóm tuổi và giữa những người làm chủ nhà và người thuê nhà.