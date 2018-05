New Jersey: Xe Chở HS Gặp Tai Nạn, 2 Chết, 45 Bị Thương

MORRIS COUNTY - Tai nạn giữa xe đưa đón học sinh và xe rác tại Paramus (New Jersey) gây thương tích ít nhất 2 trẻ em.Nhưng cảnh tượng đóng lưu thông hoàn toàn trên xa lộ I-80 đuợc mô tả là khủng khiếp.Nhân chứng cho hay: khung xe chở học sinh bị xé trong tai nạn đuợc báo tin cho cảnh sát lúc sau 10 giờ sáng.Thông tin đuợc cảnh sát tiểu bang chỉ gồm lời xác nhận việc điều tra đã bắt đầu.Một xe chở học sinh đang trên đường dã ngoại tới một địa điểm lịch sử tại New Jersey đã đụng với một xe đổ rác hôm Thứ Năm.2 người thiệt mạng và 45 người bị thu7ng, theo ABC News tường trình cho biết.NBC News tường trình trước đó nói rằng một học sinh và một phụ huynh bị thiệt mạng, theo các nguồn tin không rõ tên cho biết.Đầu xe bus trường học bị nát bấy nằm ở giữa Xa Lộ Liên Bang 80 tại Mount Olive. Khung gầm của xe cũng bị đứt lìa thân xe và một mảnh của đầu xe với cần tay lái nhìn thấy nằm trên lan can chia đôi xa lộ.Tai nạn xảy ra tại địa điểm 50 dặm phía tây của New York.