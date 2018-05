Chế Khung Xe Đạp Bằng Sợi Carbon Qua Cách In 3 Chiều

SILICON VALLEY - Xe đạp đâu tiên với khung làm bằng sợi carbon, đã được phòng thí nghiệp Arevo Labs ở Santa Clara sản xuất thử bằng kỹ thuật in 3 chiều, hôm 10-5.Sau 1 thời gian giúp Google xây dựng các trung tâm dữ liệu và giúp Amazon tăng tốc giao hàng, chuyên gia Jim Miller muốn làm việc mà nhiều viên chức mong muốn, là dành thêm thì giờ cỡi xe đạp đi đây đó.Hãng Arevo dùng chiếc xe đạp mẫu để phô diễn kỹ thuật của nhu liệu thiết kế và in 3 chiều tạo ra các bộ phận của xe đạp, cũng như máy bay, phi thuyền … trước đây, chi phí là cao vì đòi hỏi nhiều công lao động trong tiến trình chế xuất.Hôm Thứ Năm, Arevo vận động đuợc tài trợ góp quỹ đầu tư từ 1 đơn vị của Asahi Glass, và Leslie Ventures. Trước đây, Arevo đã vận động 7 triệu MK từ Khosla Ventures và 1 khoản không rõ bao nhiêu từ In-Q-Tel nhận tài trợ của CIA.Chi phí làm khung xe đạp bằng sợi carbon truyền thống là cao vì khuôn phải làm bằng tay, nuớng trong lò làm tan chảy resin để kết dính các tờ sợi carbon.Nhà báo cho hay: kỹ thuật mới của Avero dùng cánh tay robotic không lệ thuộc thủ công, cho phép đúc khung xe đạp bằng sợi carbon với giá chỉ 300 MK mỗi khung.Ông Miller nói “Chi phí ở mức ấy là đúng hướng với thị trường châu Á” và tiết lộ: đang thuơng luợng với 5, 6 hãng sản xuất xe đạp, hy vọng sẽ cung cấp bộ phận cho kỹ nghệ hàng không và không gian. Ông xác nhận kỹ thuật in 3 chiều có thể làm sản phẩm lớn theo nhu cầu của khách hàng, như cánh máy bay.