TQ: Phỏng Vấn Luật Sư Nhân Quyền, Phóng Viên Hồng Kông Bị Đánh

BEIJING - Công luận phẫn nộ với tin phóng viên phỏng vấn luật sư nhân quyền bị đánh và bị bắt tại thủ đô Trung Cộng hôm Thứ Tư, là vụ bạo động chống nhà báo thứ nhì trong tuần.Hình ảnh đưa lên làn sóng truyền hình cho thấy phóng viên ảnh Chui Chun-ming bị 1 nhóm công an đè xuống mặt đất, còng tay rồi lôi lên xe van, chở đi.Chui là thông tín viên phụ trách Beijing của đài truyền hình Hong Kong Now TV - anh phải làm cam kết gọi là “bản kiểm điểm” để đuợc thả mấy giờ sau.Phóng viên ngoại quốc hay đến từ Hong Kong thường được dễ dãi hơn so với phóng viên lục địa.4 ngày trước, 1 phóng viên của Hong Kong tường thuật và thu hình lễ kỷ niệm năm thứ 10 trận động đất tai hại ở Tứ Xuyên bị 2 người đấm đá thô bạo – họ xưng là dân thường, nhưng nguời địa phương biết họ là công an.Công an có hỏi thẻ nhà báo khi Chui tìm đến dự buổi điều trần tại Hội luật sư Beijing về quyết định thu hồi hay không giấy phép hành nghề của luật sư nhân quyền Xie Yan-yi.Xie bị bắt tại Beijing trong vụ đàn áp nổi tiếng năm 2015 gọi là “709 crack down”.Chui trình thẻ nhà báo, bị còng, bị đưa về đồn công an… Hội nhà báo Hong Kong hô hào nhà chức trách Beijing ngưng các hành vi thiếu văn minh và áp bức với những người làm việc tường thuật. 1 văn thư của Hội đã đuợc gửi tới văn phòng liên lạc của chính quốc tại Hong Kong.Trong năm qua, 1 tổ phóng viên của BBC bị hành hung khi tìm cách phỏng vấn 1 phụ nữ khiếu kiện.