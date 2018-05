Quảng Ngãi: Công Nhân Đình Công

HANOI -- Đình công, biểu tình đòi quyền lợi...Báo Lao Động kể rằng vào sáng ngày 16.5, gần 50 công nhân Cty Cổ phần tổng hợp Việt Phú (Cty Việt Phú, Quảng Ngãi) đã có phản ứng ngừng việc tập thể để đòi giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động hơn 9 tỉ đồng.Gần 50 công nhân kéo đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau đó kéo đến trụ sở Văn phòng tiếp dân UBND tỉnh Quảng Ngãi để nhờ chính quyền can thiệp, yêu cầu công ty trả quyền lợi cho công nhân.Sáng cùng ngày, ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cty, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công Đoàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, đại diện BHXH tỉnh, Sở LĐTBXH, Chi cục thi hành án và gần 50 NLĐ.Bản tin báo LĐ ghi nhận rằng tại buổi làm việc, nhiều NLĐ đã bật khóc khi kể về sự khốn khó của bản thân cũng như gia đình.“Tôi làm việc cho Cty Việt Phú 15 năm nay. Cuối năm 2013, dù biết Cty không đóng BHXH cho NLĐ, nhưng chúng tôi vẫn cố đeo bám với hi vọng Cty vượt qua khó khăn. Nhưng đến đầu năm 2017, Cty vẫn không đóng bảo hiểm, không giải quyết chế độ thai sản cho tôi nên tôi buộc phải nghỉ. Từ khi nghỉ việc đến nay, dù đau ốm thế nào tôi cũng không dám đi khám” – chị Nguyễn Thị Sương nghẹn ngào.Trước đó, như báo Lao Động đã có bài viết: “Cty cổ phần tổng hợp Việt Phú chiếm dụng tiền BHXH: Hàng trăm người lao động kêu cứu” phản ánh việc, từ năm 2013, Cty Việt Phú vẫn trừ 10,5% lương của NLĐ nhưng lại không nộp BHXH cho NLĐ.Đến cuối tháng 3.2018, số nợ của Cty này tại BHXH tỉnh Quảng Ngãi là hơn 9 tỉ đồng đã gây nhiều bất mãn. Đỉnh điểm là vào đầu năm 2018, hơn 200 CNLĐ đã có đơn cầu cứu lên cơ quan chức năng và Báo Lao Động.Trong khi đó, bản tin Zing ghi nhận tình hình công nhân khiếu nại doanh nghiệp nợ hơn 9 tỷ tiền lương, bảo hiểm.Bị doanh nghiệp nợ lương, bảo hiểm hơn 9 tỷ đồng, hàng chục công nhân Công ty CP tổng hợp bao bì Việt Phú giăng băng rôn, biểu ngữ, cầu cứu cơ quan chức năng.Ngày 16/5, hàng chục công nhân Công ty CP tổng hợp bao bì Việt Phú ở khu công nghiệp Quảng Phú cầu cứu cơ quan chức năng can thiệp việc doanh nghiệp nợ lương, bảo hiểm.Trước tình hình này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi có buổi làm việc với doanh nghiệp, người lao động và các sở, ngành liên quan.Lãnh đạo công đoàn Công ty CP tổng hợp bao bì Việt Phú cho hay nhà máy hiện chỉ còn 90 công nhân. Từ năm 2013 đến nay, công ty còn nợ tiền bảo hiểm xã hội của 300 công nhân hơn 9 tỷ đồng và hơn 400 triệu đồng tiền chế độ nghỉ việc, thai sản của hàng trăm người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn nợ ngân hàng hàng chục tỷ đồng.Tại buổi làm việc, nhiều công nhân bật khóc kể về cuộc sống khốn khó của gia đình họ. “Làm việc ở nhà máy 15 năm qua, những năm gần đây dù biết doanh nghiệp lâm cảnh khó khăn nhưng chúng tôi vẫn gắn bó. Nhiều năm qua, công ty vẫn không đóng bảo hiểm, không giải quyết chế độ thai sản nên tôi buộc phải nghỉ", nữ công nhân Nguyễn Thị Sương mếu máo.Trong khi đó, nhiều công nhân khác cho hay cuộc sống gia đình họ quá khốn khó, lâm vào cơ cực nên mới bất đắc dĩ cầm băng rôn đòi doanh nghiệp nợ lương, bảo hiểm.