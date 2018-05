Trẻ Em Có Thể Đang Hút Vape Sau Lưng Bạn

Hút Vape không tốt.

Đúng lúc tính cách phổ biến của thuốc lá cuối cùng bị xuống dốc, vaping xuất hiện và bằng cách nào đó khiến cho thuốc lá hợp thời trở lại. Từ năm 2011-2015, việc sử dụng thuốc lá điện tử trong giới học sinh trung học toàn quốc đã gia tăng từ 1.5% lên tới 16%* - và con số này cứ tiếp tục gia tăng.Nhưng làm thế nào trẻ vị thành niên mua được vape? Và chúng làm thế nào để giấu vape với cha mẹ và thầy cô?Câu trả lời ngắn gọn là – trên mạng. 94% trẻ em thành công trong việc mua thuốc lá điện tử trên mạng, và trên YouTube có đầy đủ các hướng dẫn dạy trẻ cách đặt mua vape mà cha mẹ không phát hiện ra. Chúng cho biết "đặt mua Vape của bạn trên Amazon" và "yêu cầu cha mẹ bạn đừng mở gói vì bạn sẽ quay một video đập hộp." Các hướng dẫn khác bao gồm:- “Nơi để hút thuốc trong lớp”- “Làm thế nào để che giấu Juul trong lòng bàn tay bạn”- “Làm thế nào để giấu Juul qua các lần kiểm soát ba lô”Điều này đã trở thành cả một vấn đề, một số trường trung học bắt đầu gỡ bỏ cửa phòng vệ sinh. Có lẽ đó không phải là giải pháp tốt nhất. Nhưng có các hành động tốt hơn để thực hiện.Hãy ghé FlavorsHookKids.org/Viet để giúp bảo vệ trẻ em khỏi một đời nghiện ngập.*Centers for Disease Control, “Tobacco Use Among Middle and High School Students — United States, 2011-2015,” Morbidity and Mortality Weekly Report 65(14):361-367, April 14, 2016 -- http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/pdfs/mm6514a1.pdf.