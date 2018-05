THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hai Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal và Lou Correa cùng các đồng viện gửi thư kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp các nhà hoạt động, trả tự do cho các tù nhân lương tâm

HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 16 tháng 5, 2018) – Ngày hôm qua, Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47), Đồng Chủ Tịch nhóm thành viên Quốc hội quan tâm đến Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam), cùng với Dân Biểu Hoa Kỳ Lou Correa (CA-46) và các vị Hạ Nghị Sĩ Quốc hội trong nhóm đã đồng ký tên lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt những cuộc đàn áp gần đây đối với các nhà hoạt động và các nhà báo độc lập tại Việt Nam. Lá thư gửi đến Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, các thành viên thuộc Hội Anh Em Dân Chủ, và tất cả các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm hiện nay.

Trong bức thư này, các Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đã lên tiếng như sau, “Chúng tôi viết thư này để bày tỏ những quan tâm sâu sắc của chúng tôi đối với các cuộc đàn áp nhắm vào các nhà hoạt động vì nhân quyền và các nhà báo độc lập tại Việt Nam. Đặc biệt là các bản án vô cùng nặng nề gần đây đối với các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ (Brotherhood for Democracy). Chỉ trong vòng một tuần, 10 nhà hoạt động vì nhân quyền đã bị kết án tổng cộng trên 100 năm tù giam và quản thúc tại gia.”



Vào ngày 5 tháng Tư 2018 vừa qua, các nhà hoạt động gồm có Luật sư Nguyễn Văn Đài, Cô Lê Thu Hà, Blogger Nguyễn Bắc Truyển, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Kỹ sư Phạm Văn Trội, và nhà báo tự do Trương Minh Đức đã bị tuyên án từ 7 đến 15 năm tù giam với cáo buộc mơ hồ mà chính quyền Việt Nam gọi là “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân.”