Phái đoàn các Tòa Đại Sứ ĐỨC, PHÁP, Ý, HÀ LAN, ANH và EU

​============================= ========================

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Tường trình và Kiến nghị kính gởi

Quý Đại Sứ Quán: Ý, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, EU

Nhân cuộc gặp gỡ ngày 16/5/2018 tại Chùa Giác Hoa, TP HCM

Kính thưa:

- Quý Vị Đại Sứ Quán Ý, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức và EU

- Quý Tùy viên Chính trị các Đại Sứ Quán

Hôm nay Hội đồng Liên tôn Việt Nam chúng tôi, quy tụ nhiều chức sắc thuộc 5 Tôn giáo lớn tại Việt Nam đang tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền, hân hạnh được tiếp đón Quý Vị tại ngôi Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh, nơi mà Hòa thượng Thích Không Tánh hiện tạm trú.

Trước đây Hội đồng Liên tôn có văn phòng ở Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, Sài Gòn. Nay Chùa Liên Trì đã bị nhà cầm quyền Cộng sản VN san bằng ngày 8-9-2016 để lấy đất đầu tư và cưỡng chế đến nơi xa, hẻo lánh nhằm cô lập vị Trụ trì là Hòa thượng Thích Không Tánh và Quý Sư, do đó các chức sắc của Chùa đã phải đi sống nhờ tại Chùa Giác Hoa này. Hiện nay Chùa cũng bị nhà nước gắn camera trước cổng để ghi hình theo dõi tất cả những ai ra vào làm cho một số Phật tử e ngại không dám đi cúng viếng lễ Phật !

Hội đồng Liên tôn Việt Nam gồm có 29 Chức sắc thuộc các Giáo hội độc lập, chân truyền nên việc hành đạo gặp rất nhiều sự khó khăn, đàn áp, khủng bố từ phía nhà cầm quyền Cộng sản

Nhân dịp này, Hội đồng chúng tôi kính mời Quý vị lắng nghe tường trình vắn tắt về hiện tình vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, nơi Quý vị đang thi hành sứ mạng ngoại giao của mình và nhận những kiến nghị của chúng tôi.

Chúng tôi đính kèm các tờ tường trình đến các giới chức quốc tế trước đây để quý vị thấy rõ tình hình đàn áp hơn.

I- TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

1- Về chính trị:

43 năm qua, đất nước chúng tôi phải sống dưới ách cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam, một lực lượng độc tài toàn trị tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của người dân. Kể từ đầu năm 2017, đảng này đang tiến hành mạnh mẽ cái mà họ gọi là “cuộc chiến chống tham nhũng”, dưới sự điều khiển của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng theo nhận định của Phong trào Dân chủ nói chung và của chúng tôi nói riêng, đây chỉ là cuộc tranh giành quyền lực và quyền lợi giữa các phe nhóm lợi ích trong đảng Cộng sản, cái quyền lực mà từ lâu đảng CS đã cướp từ nhân dân, và những quyền lợi mà họ đã thâu tóm do bóc lột tài nguyên đất nước và tài sản dân lành. Bởi lẽ một chế độ độc tài toàn trị, không có tam quyền phân lập, thì đương nhiên đẻ ra nạn tham nhũng mà không bao giờ họ có thực tâm vả có khả năng giải quyết để làm sạch bộ máy cai trị.

2- Về Nhân Quyền: Nhà cầm quyền Việt Nam đã tham dự phiên họp thường kỳ lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) tại Genève, Thụy Sỹ (26-2 đến 23-3-2018). Như bao lần khác trước đó -và như trong các cuộc “Đối thoại nhân quyền thường kỳ” giữa Việt Nam với các quốc gia dân chủ Âu Mỹ- phái đoàn của Hà Nội luôn luôn đưa ra một bức tranh tốt đẹp về tình hình nhân quyền tại Việt Nam với những hứa hẹn và cam kết long trọng. Nhưng đối với chúng tôi, và người dân, đấy chỉ là một màn mới trong vở kịch lừa gạt Quốc tế của Cộng sản. Bởi lẽ họ vẫn tiếp tục chính sách đàn áp nhân dân Việt Nam trên mặt luật pháp và trên mặt thực tế để duy trì quyền lực cho đảng Cộng sản. Sau đây là một số sự kiện tiêu biểu:

A- Luật pháp: Từ 01-01-2018, bắt đầu có hiệu lực nhiều bản văn pháp lý quan trọng như Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Được biên soạn theo ý đảng chứ chẳng theo lòng dân, các bộ luật này tỏ ra khắt khe hơn các bộ luật cũ, với sự kiểm soát ngặt nghèo hơn đối với các hoạt động của công dân và sự chế tài trừng phạt vươn cả đến giai đoạn chuẩn bị các hành vi bị coi là tội phạm (Bộ luật Hình sự), với việc hình sự hóa mọi hoạt động tôn giáo để buộc mọi Giáo hội phải luôn xin phép nhà cầm quyền trong tất cả những gì liên quan tới đức tin (Luật Tín ngưỡng Tôn giáo).

Bên cạnh đó, việc nhà cầm quyền đang dự thảo Luật về Hội mà chẳng hề lấy ý kiến nhân dân, nhằm cấm cản thành lập hoặc cưỡng bức vào tròng mọi tổ chức xã hội dân sự độc lập; rồi Luật An ninh mạng nhằm kiểm soát chặt chẽ các mạng xã hội, các trang web, các trang blog, các số điện thoại di động; thiết lập các cơ quan của quân đội và công an nhằm theo dõi và tác chiến trên internet… Tất cả cho thấy họ có ý định gia tăng khống chế và lèo lái tâm tình lẫn tư tưởng của nhân dân theo ý đảng, giới hạn thậm chí bóp nghẹt quyền tự do lập hội và tự do ngôn luận tại Việt Nam.

B- Thực tế:

B1- Các tù nhân lương tâm bị án nặng nề: Trước hiện tình chính trị ngày càng áp bức, kinh tế ngày càng tụt hậu, văn hóa ngày càng suy đồi, môi trường ngày càng ô nhiễm, xã hội ngày càng hỗn loạn, luật pháp ngày càng bất công, nhất là an ninh quốc phòng ngày càng bấp bênh nguy hiểm, nhiều công dân riêng lẻ hoặc tập thể đã can đảm lên tiếng. Thế nhưng họ đã bị nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp cách khốc liệt.

Vào giữa tháng 11-2017, NOW!Campaign, một sáng kiến chung của 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế, đã công bố danh sách 165 tù nhân lương tâm mà Việt Nam đang giam giữ tại thời điểm đó. Họ là những luật sư nhân quyền, chiến sĩ dân chủ, ký giả độc lập, nhà hoạt động công đoàn, công dân tranh đấu về môi trường và đất đai, tín đồ tôn giáo thiểu số không được nhà nước công nhận. Tất cả họ đều hành động cách ôn hòa, không bạo lực hay thù hận.

- Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm) ngày 29-06-2017 đã bị tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo khoản 1 điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh là “phụ nữ can đảm quốc tế” năm 2017.

- Sinh viên Phan Kim Khánh ngày 25-10-2017 đã bị tòa án tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 6 năm tù giam và 4 năm quản chế với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Bộ luật Hình sự.

- Một nhóm 5 thanh niên ngày 21-12-2017 đã bị tòa án tỉnh An Giang tuyên phạt 19 năm tù vì “treo cờ vàng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa”.

- Bà Trần Thị Nga ngày 22-12-2017 đã bị tòa án tỉnh Hà Tây tuyên phạt 9 năm tù giam 5 năm quản chế vì tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo khoản 1, điều 88 Bộ Luật hình sự.

- Một nhóm 9 người hoạt động nhân quyền ngày 28-12-2017 đã bị Toàn án tỉnh Bình Định xử án với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và “Tuyên truyền chống nhà nước” theo các Điều 79, 88 của Bộ luật Hình sự với mức án tổng cộng 83 năm tù, gồm: Ông Tạ Tấn Lộc và Nguyễn Quang Thanh đồng 14 năm tù giam, ông Huỳnh Hữu Đạt 13 năm tù giam. Những người còn lại từ 03 năm cho đến 12 năm tù giam.

- Ông Trần Anh Kim bị tòa án tỉnh Thái Bình kết án ngày 25/6/2017 với 13 năm tù giam, 4 năm quản chế. về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông bị tổng cộng 3 lần tù với 20 năm tù giam, 7 năm quản chế. Cùng vụ án với ông có Lê Thanh Tùng, bị kết án 12 năm tù và 4 năm quản chế.

- Hội “Anh Em Dân Chủ”, một tổ chức xã hội dân sự, gồm 6 người (luật sư Nguyễn Văn Đài, mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà báo Trương Minh Đức, luật gia Nguyễn Bắc Truyển, kỹ sư Phạm Văn Trội, giáo viên Lê Thu Hà,) ngày 05-04-2018 đã bị tòa án Hà Nội tuyên phạt tổng cộng 66 năm tù giam và 17 năm quản chế vì tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”. Hai thành viên khác của Hội cũng bị cáo buộc cùng tội danh là ông Nguyễn Văn Túc ngày 19-04-2018 bị tòa án tỉnh Thái Bình tuyên phạt 13 năm tù và cô Trần Thị Xuân ngày 12-04-2018 bị tòa án tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 9 năm tù giam, 5 năm quản chế.

- Sinh viên Nguyễn Viết Dũng ngày 12-04-2018 đã bị tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “tuyên truyền chống phá Nhà nước”.

- Nhà hoạt động môi trường Hoàng Đức Bình, ngày 24-04-2018, đã bị tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt y án sơ thẩm 14 năm tù.

- Nhà giáo Vũ Văn Hùng, bị kết án 1 năm tù giam tội “cố ý gây thương tích.”

(Đính kèm là danh sách các tù nhân lương tâm được báo cáo năm 2017, một số nhỏ được thả do mãn hạn tù, hoặc bị trục xuất ra hải ngoại).

B2- Các vụ án và phiên tòa phi pháp vô luật: Ngoài những điều trong Bộ luật Hình sự như 79, 88, 258 cũ, 109, 117, 331 mới bị quốc tế lẫn người dân trong nước từ lâu lên án, các vụ án và phiên tòa chính trị tại VN hiện thời đều phi pháp vô luật: (1) tiến trình bắt bớ thô bạo và bất chấp thủ tục, (2) việc công an thẩm vấn thiếu luật sư hiện diện, (3) trong các phiên tòa, thẩm phán và công tố toa rập cùng nhau, (4) luật sư biện hộ thường xuyên bị ngắt lời, (5) bằng chứng không được xem xét thấu đáo, bản án đã được nhà cầm quyền định trước, (6) bị can chẳng được tự do trình bày, (7) thân nhân ruột thịt bị hạn chế hiện diện, (8) bằng hữu không được tham dự, thậm chí còn bị đánh đập và cướp bóc, (9) rất nhiều tù nhân lương tâm đã phải lãnh những bản án bất công, nặng nề chỉ vì họ hoạt động cách ôn hòa cho dân chủ, nhân quyền, môi trường trong sạch và tự do tôn giáo.

B3- Các nghi can bị chết trong nhà tạm giữ của công an: Nhiều trường hợp nghi can bị hỏi cung tại các đồn công an đã tử vong do bị tra tấn hoặc bị áp lực, nhưng bị công an đổ cho là tự tử. Xin liệt kê vài trường hợp điển hình:

- Ngày 03-05-2017, ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, bị công an tỉnh Vĩnh Long bắt để điều tra hành vi "tán phát tài liệu chống phá nhà nước", đã "tự sát" bằng dao rọc giấy chỉ sau một ngày tạm giam. Cổ bị cắt gần đứt lìa.

- Ngày 14-06-1977, ông Ngô Chí Tâm (sinh năm 1977) bị cho là tự tử bằng dây thun quần tại Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

- Ngày 06-07-2017, ông Nguyễn Hồng Đê, 25 tuổi, được đưa về Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, sau đó được báo cáo "trong khi ngồi viết bản tự khai tại phòng làm việc của điều tra viên, anh Đê đã dùng áo của mình làm dây treo vào cửa sổ để tự tử."

- Ngày 08-09-2017, ông Võ Tấn Minh chết bất thường tại nhà tạm giữ công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.

- Ngày 15-10-2017, ông Hoàng Văn Ka, 32 tuổi, chết bất thường tại trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An.

B4- Các tôn giáo tiếp tục bị đàn áp khốc liệt:

Cao Đài

- Ngày 1 tháng 3 năm 1979, nhà cầm quyền cộng sản đã giải tán Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh và thành lập Cao Đài quốc doanh nhằm khống chế Đạo Cao Đài được thành lập từ năm 2016. Kề từ đó, nhà cầm quyền đàn áp đạo Cao Đài Chơn Truyền, gây khó khăn cho những ai không theo Cao Đài của nhà cầm quyền lập ra.

- Ngày 14/4/2015, Thánh Thất Cao Đài Tuy An tại xã An Cư, Huyện Tuy An tình Phú Yên đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế san bằng.

- Chánh trị sự Hứa Phi, Trưởng Khối Nhơn Sanh đạo Cao Đài độc lập ở Đức Trọng - Lâm Đồng từ hôm 12-01-2018 bị sách nhiễu liên tục đến độ lâm trọng bệnh liệt nửa người mà không cho đi điều trị, còn bị phạt hành chánh. Hiện tư thất của Chánh trị sự bị công an phong tỏa, canh gác suốt ngày đêm, không cho rời khỏi địa phương !

- Hai đồng đạo đến thăm ông ngày 05-02-2018 cũng bị hành hung đến trọng thương.

Công Giáo

- Đan viện Công giáo Thiên An tại Thừa Thiên-Huế bị sách nhiễu, vu khống, hăm dọa, phá hủy Thánh giá, hành hung đan sĩ ngày 28 và 29-06-2017.

- Nhiều Giáo xứ tại Giáo phận Vinh (như Phú Yên, Song Ngọc, Văn Thai, Đông Kiều, Kẻ Gai, Phúc Lộc) bị công an và côn đồ trong Hội Cờ Đỏ tấn công suốt năm 2017.

- Giáo xứ Thủ Thiêm và dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm bị nhà cầm quyền Sài Gòn rao bán đấu giá đất đai và cơ sở của họ ngày 01-05-2018.

- Dòng Thánh Phao-lô Hà Nội bị một người dân (được sự bao che của nhà cầm quyền và sự hỗ trợ của công an, côn đồ), cướp đất ở đường Quang Trung, quận Hoàn Kiếm ngày 08-05-2018 và đang thi công trên mảnh đất ấy.

Phật Giáo Hòa Hảo:

- Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy bị cản trở cử hành đại lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo chủ ngày 11-01-2018.

- Ông Vương Văn Thả (tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo) ngày 23-01-2018 đã bị tòa án tỉnh An Giang tuyên phạt 12 năm tù với cáo buộc theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Con trai ông là Vương Thanh Thuận 7 năm tù. Hai cháu song sinh 6 năm tù mỗi người.

- Sáu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, trong đó có 3 cha con ông Bùi Văn Trung, đã bị tuyên án 22 năm trời ngày 09-02-2018 chỉ vì lập đạo tràng để cầu nguyện…

- Tư thất của Cụ Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy đã nhiều năm bị công an phong tỏa, canh gác và còn vào hẳn nhà tuyên bố cấm không cho Cụ ra khỏi tỉnh An Giang.

Phật Giáo:

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống mhất đã bị nhà nước cấm hoạt động từ năm 1980. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ bị giam lỏng trong Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn.

- Các Chùa đều bị gây khó khăn nếu không nhập với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (tức Giáo Hội do nhà cầm quyền lập ra và kiểm soát)

- Chùa Liên Trì bị san bằng ngày 8/9/2018, Hòa Thượng trụ trì là Hòa Thượng Thích Không Tánh và các Tăng Ni đã phải ở nhờ tại chùa Giác Hoa.

Tin Lành:

- Mục sư Tin lành Nguyễn Trung tôn, ngày 30-07-2017 bị tòa kết án 13 năm tù, 4 năm quản chế vì bị cáo buộc “có âm mưu lật đổ nhà nước nhân dân.” Hiện nay ông bị giam tại tại giam B14 Hà Nội, sức khỏe rất yếu kém.

- Mục sư Đoàn Văn Diên bị bắt đi bắt lại nhiều lần vào tháng 12-2017 (Mùa Giáng sinh) để ép buộc con trai là nhà hoạt động Công đoàn Đoàn Huy Chương phải ra trình diện. Anh Chương cũng là một cựu tù nhân lương tâm vừa mới ra tù nhưng luôn bị giám sát tước đoạt quyền tự do.

- Các Mục sư và Truyền đạo ở vùng sắc tộc Tây Nguyên vẫn còn bị sách nhiễu, đàn áp. Ngày 15-02-2017 thầy truyền đạo quản nhiệm Y Dưa Niê (sn 1986), cư trú tại Buôn Drai, xã Ea Ana, huyện Krông Ana, tỉnh Dak Lak, bị công an bắt cóc tại buôn TơLơ, xã Ea Bông, huyện Krông Ân, khi đang chạy xe máy đi mua đồ ăn cho các tín đồ đang đọc kinh tại Hội Thánh cùng 1 tín đồ.

(Xin xem bản tường trình chi tiết về Tin Lành đính kèm)

II- KIẾN NGHỊ

1- Xin Quý Chính phủ thường xuyên theo dõi tình hình nhân quyền trong chế độ cộng sản độc tài toàn trị tại VN, cái chế độ mà kể từ năm 1954 tại miền Bắc và từ năm 1975 trên toàn thể Việt Nam đến nay, đã chỉ xây dựng bằng bạo lực và dối trá, trên nước mắt và xương máu của công dân mình, đồng bào mình. Việc viện trợ cho một chế độ bất chính và bất công như thế cần được cân nhắc hết sức cẩn thận, nếu không sẽ trở thành tiếp sức cho sự độc tài và tàn ác.

2- Xin Quý Chính phủ luôn đặt điều kiện về nhân quyền, khi bang giao với nhà nước Việt Nam dù trên phương diện kinh tế, văn hóa, thương mãi, quân sự…; và sẵn sàng có những biện pháp chế tài (danh sách CPC tại Hoa Kỳ chẳng hạn) khi Hà Nội có những vi phạm nhân quyền liên tục và nghiêm trọng. Thực ra thì đã có quá nhiều rồi.

3- Xin Quý Chính phủ nhanh chóng và tích cực áp dụng Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky mà hai nước Canada và Hoa Kỳ đã đã thiết lập, ngõ hầu răn đe hữu hiệu giới cầm quyền tại Việt Nam vốn liên tục áp bức các công dân, các tổ chức, các tôn giáo để tước đoạt tài sản của họ rồi tìm cách chạy sang các nước phương Tây để an nhàn hưởng thụ.

4- Xin Quý Chính phủ lưu ý rằng chỉ có những người dân Việt Nam yêu chuộng công lý và sự thật, chỉ có một chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền và dân chủ, mới là bạn bè đích thực của Quý Quốc. Và lúc đó, sự giúp đỡ của Quý Quốc về mặt kinh tế, văn hóa, khoa học cho đất nước chúng tôi mới mang lại hiệu quả thực sự và mới được toàn dân Việt Nam tri ân lâu dài. Trước mắt, xin Quý vị giúp cho Phong trào Dân chủ Nhân quyền trên đất nước chúng tôi được thành công để chúng tôi được tự ho hành đạo, người dân được hưởng tự do, dân chủ như quý quốc.

Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả Quý vị.

Làm tại Việt Nam ngày 16-05-2018

nhân cuộc gặp mặt tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn

Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên:

Cao đài :

- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)

- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)

- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719).

- Chánh trị sự Nguyễn Đình Cúc (điện thoại: 01664967257).

- Chánh trị sự Lê Thị Nho (điện thoại: 0977697579).

- Thông sự Đoàn Công Danh (điện thoại: 0977.961.750)

- Thông sự Đặng Văn Đáo (điện thoại: 0933.963.378).

- Thông sự Nguyễn Ngọc Lưu (điện thoại: 0167.7551.167).

Công giáo :

- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438)

- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)

- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)

- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)

- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)

Phật giáo :

- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)

- Thượng tọa Thích Từ Giáo (điên thoại: 0912.717.819)

- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)

- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087)

- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276)

Phật giáo Hoà hảo :

- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)

- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)

- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)

- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)

- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)

- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).

- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)

Tin lành :

- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)

- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)

- Mục sư Đoàn Văn Diên (điện thoại: 01676923013 )

Với sự hiệp thông của Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản.