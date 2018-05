Pháp: Trung Đông Sẵn Sàng Nổ Chiến Tranh; Đa Số Thành Viên LHQ Chống Mỹ, Do Thái Qua Vụ Dời Tòa ĐS

GAZA CITY - 58 người chết và 2700 người bị thương trong các hoạt động biểu tình chống cướp đất thành lập tân quốc gia Israel từ 70 năm chào đón ngày khai trương sứ quán của Hoa Kỳ dời từ Tel Aviv tới Jerusalem, coi như triệt tiêu giải pháp hoà bình mà TT Trump hưá hẹn và chưa rõ nội dung.TT thứ 45 loan báo quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel ngày 6-12 gây căng thẳng trong vùng đã sẵn căng thẳng khi chính quyền Netanyahu tiếp tục chính sách lấn đất - chấm dứt hoạt động xây dựng nhà định cư tại đất chiếm đòng là đòi hỏi của phe Palestine để hoà đàm.Ngày khai trương sứ quán mới cùng ngày hàng chục người Palestine biểu tình chống lấn chiếm làm cho triển vọng điều giải của Hoa Kỳ càng trở nên xa vời, theo nhận định của giới phân tích.Ông Martin Indyk là phái viên thương lượng của triều Obama nói “Cơ may là giữa zero và không có gì”.Đoàn biểu tình tại ranh giới Gaza hô hào công nhận quyền trở về đất tổ của người Palestine.Thẩm quyền y tế Palestine xác nhận: 58 người chết và 2700 người bị thương vì phản ứng của lực luợng an ninh Israel.Thủ Tướng Netanyahu cả quyết: chỉ hành động vì tự vệ.Tại Brookings Institution (Washintongton D.C.), nhà nghiên cứu Khaled Elgindi từng là cố vấn của nhóm lãnh đạo Palestine nói “Khó thấy khả năng lãnh tụ Palestine trở lại tiến trình hoà bình do Washington đỡ đầu”. Thật vậy, ngay sau tuyên bố ngày 6-12 của TT Trump, chủ tịch Mahmoud Abbas đã khẳng định Hoa Kỳ từ bỏ vai trò điều giải khi công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Israel. Hơn nữa, nửa đông Jerusalem bị Israel sáp nhập sau cuộc chiến 1967 không đuợc quốc tế công nhận.Thay vì hô hào Israel tự chế, như thái độ của Anh, Pháp, chính quyền Trump quy trách nhiệm Hamas, là 1 nhóm vũ trang Hồi Giáo không tán đồng định hướng ôn hoà của lãnh tụ Abbas. Hamas không nhận tội xúi giục bạo động.Tại Bạch Ốc, phát ngôn viên Raj Shah nói: việc dời sứ quán tới Jerusalem không ảnh hưởng nỗ lực vận động hoà bình, và tin rằng Hamas cố tình tạo phản ứng khiêu khích.Nhiều quốc gia khuyến cáo: quy chế của Jerusalem là phần cuối trong tiến trình hoà đàm.Theo giáo sư Dan Kurtzer của Princeton University từng là ĐS Hoa Kỳ tại Israel và Ai Cập, chính quyền Washington có thể lấy lại uy tín bằng hứa hẹn lập toà ĐS tại Đông Jerusalem khi tân quốc gia Palestine thành hình. Ông nói “Khi ấy, Hoa Kỳ tiếp tục công việc …” Cựu đặc sứ Indyk nói “ý định thuyết phục phe Palestine quay lại bằng thương luợng là thể hiện sai về căn bản, khiến họ xa lánh và có lý do để không quay lại, theo tường thuật của báo Hong Kong.Liên quan đến tình hình Palestine, một bản tin khác cho biết Ngoại Trưởng Pháp nói rằng, “Trung Đông Sẵn Sàng Bùng Nổ.” Bản tin viết như sau.PARIS - Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian đả kích hành động đơn phương của Hoa Kỳ khi dời toà ĐS tới Jerusalem, tạo căng thẳng dễ bùng nổ – ngoại trưởng Pháp chỉ trích trực tiếp hành động của lực luợng an ninh Israel tại ranh giới Gaza là bạo động không chính đáng.Ông Le Drian tuyên bố tại QH Pháp “Bạo động thay thế đối thoại, có thể đưa tới chiến tranh” theo tường thuật của Reuters”. Viên chức đầu ngành ngoại giao nói rõ: chúng ta bất đồng với Washington cả về chính sách và phương pháp hành động.Ngoài ra, Nam Phi gọi ĐS tại Israel về nước sau khi hay tin lực luợng Israel bắn vào đoàn biểu tình chống chiếm đất của thường dân Palestine rại ranh giới Gaza, gây thiệt mạng 58 người, ngoài 2700 người bị thương.Bộ ngoại giao xác nhận đây là quyết định phản đối hành động tàn sát không phân biệt.Thổ Nhĩ Kỳ cũng triệu hồi ĐS để phản đối quyết định của TT Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và dời sứ quán tới đây.Tại đại hội đồng LHQ, đa số thành viên phản đối chủ trương của chính quyền Trump. Nhưng, 12 nước châu Phi cử đại diện dự lễ khai trương trụ sở mới của phái bộ Hoa Kỳ tại Jerusalem.