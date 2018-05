Trump Xét Lại Vụ Trừng Phạt Hãng ZTE Của TQ

WASHINGTON - Quyết định của TT Trump xét lại chương trình trừng phạt doanh nghiệp cung cấp máy và công cụ viễn thông ZTE của Trung Cộng vì các hoạt động buôn bán với Iran công nhận ZTE là đối tác mua nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ.Ông Trump đuợc biết tiếng với luận điệu gay gắt đả kích chính sách ngoại thương cuả Beijing đối diện phản ứng từ cả 2 đảng khi ông nhận đang bàn tính lại với chủ tịch Tập Cận Bình về hồ sơ ZTE là hãng bán sản phẩm dùng 25% đến 30% cơ phận nguồn gốc Hoa Kỳ.ZTE đã đóng các hoạt động chính yếu tại Bắc Mỹ từ Tháng 4 khi Bộ thương mại phát lệnh cấm các hãng trong nước bán bộ phận cho ZTE trong 7 năm vì vi phạm các cấm kỵ trao đổi hàng hoá Hoa Kỳ cho Iran và Bắc Hàn.Viên chức cao cấp ZTE cho hay: ZTE nhập cảng 2.3 tỉ MK hàng hoá Hoa Kỳ trong năm qua.Bộ trưởng thương mại Wilbur Ross tuyên bố: đang tìm kiếm các chọn lựa khác để trừng phạt ZTE – ông Ross không mô tả chi tiết.Yêu cầu bình luận của phóng viên không đuộc ZTE hồi đáp.2 nguồn tin ẩn danh cho Reuters biết Beijing có thể thỏa thuận trên nguyên tắc về nhập cảng nông sản luơng thực từ Hoa Kỳ để các trừng phạt ZTE đuợc nới lỏng.Có tin tối Chủ nhật và sáng Thứ Hai từ các viên chức tình báo Hoa Kỳ cho hay họ bất ngờ trước nhân nhượng của TT Trump và tiếp tục quan ngại về an ninh quốc gia bị xâm phạm. 3 nguồn tiết lộ với điều kiện giấu tên: chính quyền Beijing có quan hệ thân thiết với ZTE có thể dùng điện thoại di động hay kỹ thuật tân tiến khác để do thám công dân, doanh nghiệp và các hoạt động của công sở Hoa Kỳ.Ông Trump giao quyền quyết định cho Bộ thuơng mại là coi nhẹ an ninh quốc gia hơn buôn bán với Hoa Lục…Tin bổ túc ghi: Bạch Ốc xác nhận TT Trump không làm sai cam kết trong thời gian tranh cử khi nhân nhượng để công ty ZTE của Trung Cộng có thể hồi phục – phát ngôn viên Raj Shah nói rõ: TT đã chỉ thị cho bộ trưởng Ross xem lại.Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn của hệ thống thời sự Politico, cố vấn kinh tế Bạch Ốc Larry Kudlow nói: không biết chắc các biện pháp đối xử với ZTE của Washington – theo lời ông, đây là vấn đề cưỡng chế luật, không là tranh chấp mậu dịch.Mới đây, TT Trump chỉ thị cho Bộ thương mại xét lại các trừng phạt áp dụng từ Tháng 4 chống lại hãng kinh doanh vật dụng viễn thông chế tạo bằng 25 đến 30% bộ phận nhập cảng từ Hoa Kỳ - lý do: ZTE luồn lách cấm vận để bán hàng cho Iran.Cô vấn Kudlow mô tả ZTE là 1 doanh nghiệp yếu kém về quản trị, điều hành, với vô số sơ hở, thiếu sót.