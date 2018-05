Chùa Phổ Linh Trang Nghiêm Mừng Lễ Phật Đản PL. 2562

Trong Lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Linh.

Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Phổ Linh tọa lạc tại số 11612 Dale St, Garden Grove CA 92841, do Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2562 -vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 13 tháng 5, 2018.Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) Viện Chủ chùa Bát Nhã (Santa Ana), Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHK,Viện chủ chùa Hội Phước (tiểu bang New Mexico), Thượng Tọa Thích Tâm Lương, Viện Chủ Chùa Trúc Lâm, Tiểu Bang Arizona, Đại Đức Thích Tuệ Hải trú xứ Chùa Phổ Đà, Santa Ana, .. . Sư Cô Nguyên Diệu, SC. Nguyên Giác, SC. Phước Quang, Trụ Trì Chùa Đức Phước, SC.Đức Huy, SC. Tịnh Vân, SC. Chân Vọng, cùng một số chư Đại Đức, Tăng, Ni đến từ các chùa, tự viện trong vùng Nam California.Về phía quan khách có Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Tạ Đức Trí, một số các đại diện hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, các cơ quan truyền thông và đông đảo đồng hương Phật tử….Mở đầu buổi lễ, Ni Sư Thiền Tuệ đọc bốn câu thơ:“Một ngày ấy hoa vô ưu bừng nở/ Niềm hân hoan khắp thế giới ba ngàn/ Có bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc/ Một vĩ nhân xuất hiện cõi trần gian.”Ni sư tiếp: “Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, hòa quyện với ánh hào quang rạng ngời của Chư Phật và trong hương vị ngọt ngào của mùa lễ Phật Đản. Thay mặt Ban tổ chức Chùa Phổ Linh, chúng con kính dâng lên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, qúy quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử gần xa lời chào mừng tốt đẹp nhất.”Buổi lễ chính thức bắt đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, sau đó một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ Tam Bảo Phật, Pháp Tăng, để tưởng nhớ ơn Quốc Gia, ơn Thầy Tổ, ơn Cha Mẹ, ơn Đàn Na Tín Thí; Tưởng nhớ đến những nơi mà đâu đó còn đang gánh chịu những thiên tai bão lụt; đó còn đang đẩm máu với những điên cuồng khủng bố; đâu đó còn đang vang dội tiếng bom đạn của lửa khói chiến tranh; và đâu đó nạn đói nghèo tật bịnh vẫn cứ rình rập cướp đi những sinh linh vô tội, và tưởng nhớ đến vạn loài chúng sanh và cây cỏ lá hoa của cuộc sống quanh ta..Sau phần nghi thức khai mạc, Ni Sư Thiền Tuệ, Viện Chủ, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2018 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm chứng minh, tham dự của qúy Chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử.Ni Sư nói: “Mắt Thế Tôn nhìn sâu thăm thẳm - Miệng mỉm cười hàm chứa đức khoan dung - Tuệ tri kia xuyên suốt thấu tâm can - Đem Chánh Pháp lưu truyền cho nhân thế.”Ni Sư tiếp: “Đón chiếc xe nghịch lộ vối thời gian bước đến xứ Ấn Độ, nơi mà cách đây hơn 25 thế kỷ: Nhân loại ơi có hay chăng một vị giác ngộ mới ra đời. Chúng sanh ơi, một đấng Đại Từ, Đại Bi, Đại Trí, Đại Đức vừa xuất hiện.Ngài thị hiện như một huyền thoại vào ngày trăng tròn tháng tư dưới cội cây Vô Ưu với bảy bước hoa sen rực rở tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ... Ngài thị hiện trong một bối cảnh mà xã hội khắc nghiệt, phân chia nhiều giai cấp của Ấn Độ thời bấy giờ.Chính vì thế mà sự xuất hiện của Ngài đã vén lên bức màn vô minh đưa thông điệp tình thương đến với muôn loài...Sau khi nhắc lại lịch sử ngày Đức Phật ra đời cách nay hơn 25 thế kỷ, Ni Sư Thiền Tuệ đã ca ngợi giáo pháp của Ngài, “Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, kiếp phù sinh trôi nổi biết bao lần mà giáo pháp của Ngài vẫn không bị vùi chôn theo dòng đời ô trược của thời gian và không gian. Giáo lý của Ngài rất lặng lẽ nhưng đã nhẹ nhàng len lỏi đến với tất cả các lãnh thổ và dân tộc trên thế giới. Ấy thế mà vẫn không làm tổn thương đến sinh mệnh hay đời sống tâm linh của bất kỳ ai.”Giáo pháp giác ngộ và tư tưởng nhân bản của Ngài đã chinh phục biết bao trái tim và khối óc của các chính trị gia, triết gia, thần học, văn học, khoa học... Nói như Giáo Sư Bapat: “Phật Giáo chỉ dùng một thanh gươm, đó là gươm trí tuệ và chỉ thừa nhận kẻ thù, đó là vô minh.” Ấy là chứng tích của lịch sử không thể chối cãi được…...Ni Sư Thiền Tuệ cho biết, hôm nay cũng là ngày Lễ Mẹ xin cầu chúc cho những ai may mắn còn đang có mẹ và cũng xin chia xẽ với những ai không còn mẹ để được quây quần bên mẹ... Dù mẹ còn hay mẹ mất chúng con cũng xin kết thành những tràng hoa yêu thương và xin hướng về mẹ như hướng về đỉnh cao của sự sống.Cuối cùng, Ni Sư đảnh lễ cầu nguyện “Hòa Thượng chứng minh, sức khỏe khương ninh, trí tuệ rạng ngời để thành tựu mọi thắng duyên trên bước đường phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc nơi phương trời viễn xứ. Thành tâm kính chúc chư huynh đệ pháp lữ: Đạo tâm kiên cố, đạo hạnh viên dung, đạo lực kiên cường và đạo quả viên thành. Kính chúc chư vị dân cử mãi mãi là những nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Xin cảm ơn các cơ quan truyền thông. Sau cùng xin kính chúc những vị Phật tử hộ pháp thân thương đang hiện diện cũng như vắng mặt luôn sống an lành dưới nền trời mây trắng của Đức Từ Tôn...”Sau diễn văn khai mạc, lời phát biểu của ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí (vì bận công tác phải đi gấp nên ông phát biểu trước), trong lời phát biểu ông đã tán dương những đóng góp giá trị của Ni Sư Thiền Tuệ và Phật tử Đạo tràng Chùa Phổ Linh trong các sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc trong những năm qua.Tiếp theo Ni Sư Viện Chủ cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, chứng minh buổi lễ lên ban Đạo Từ.Mở đầu HT. tán thán công đức qua những cố gắng của Ni Sư Thiền Tuệ và Phật tử Đạo Tràng Phổ Linh đã bỏ nhiều công sức trong đó có nhân lực, tài lực cúng dường ẩm thực miễn phí thức ăn, nước uống cho hơn 10,000 phần ăn từ 6:30 sáng cho đến 8:30 tối trong ngày Đại Lễ Phật Đản vào Chủ Nhật ngày 6 tháng 5 năm 2018 vừa qua tại Mile Square Park, tất cả những phí tổn đều do chùa đảm trách thực hiện, quả thật là một đóng góp lớn lao mà Ni Sư Viện Chủ cũng như toàn thể Phật tử chùa phổ linh đã làm. Thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản 2018 xin được tán dương công đức tất cả Phật tử Chùa Phổ Linh.Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả qúy vị thân tâm thường an lạc.Tiếp theo Ni Sư Viện Chủ cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh cử hành nghi thức đản sinh, trong lúc nầy Ban hợp ca Chùa Phổ Linh hát bản “Tràm Hương Đốt” chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử cùng đọc trang kinh Khánh Đản, sau đó là lễ tắm Phật.Tiếp theo là lời thơ cảm niệm Phật Đản của Đạo hữu Tâm Qủa,Sau đó bài ca “Cổ Hoa Bất Diệt” qua tiếng hát của Phật tử Diệu Ngộ.Trước khi chư tôn đức tăng ni đi cổ Phật Khất Thực chung quanh chùa. Sư Cô Đức Huy nói về ý nghĩa của “Hành Trình Trì Bát Khất Thực.”Sau khi cổ Phật khất thực Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm trai đường thọ trai và đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng chùa Phổ Linh khoản đải để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Đản Sinh do anh chị em trong đạo tràng và một số các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Mọi chi tiết liên lạc: Chùa Phổ Linh ở: 11612 Dale St, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 204-8933.