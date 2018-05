Triều Tiên và Bài Học Việt Nam

Phạm Gia ĐạiSau nhiều nghiên cứu và thăm dò về nơi sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn, được dự trù từ nhiều tháng trước, Singapore là quốc gia đã được chọn lựa để hai nguyên thủ quốc gia là Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ gặp nhau và ngày 12 tháng 6, năm 2018.Trước đó nhiều chuyên viên của Tòa Bạch ốc đã nghĩ đến nhiều địa điểm khác cho cuộc họp lịch sử này, trong đó có vùng phi quân sự Bàn Môn Điếm trên bán đảo Triều Tiên, hay Mông Cổ, nhưng những địa điểm này đều có vấn đề nên đã không được chọn lựa. Chính Tổng Thống Trump ban đầu cũng nghĩ đến vùng phi quân sự Bàn Môn Điếm, nhưng các phụ tá của ông nói không nên vì như vậy sẽ đem lợi thế đến cho Kim Jong-un. Hai phóng viên Doina Chiacu và Steve Holland (Reuters) cũng bình luận rằng nếu chọn Bàn Môn Điếm thì phía Bắc Hàn sẽ có lợi thế hơn về chính trị, và cũng không thể chọn Mông Cổ vì địa dư này lại nằm quá sát bên cạnh Trung Cộng. Bởi thế không đâu thuận lợi cho Hoa kỳ hơn là Singapore vì đất nước này là một đồng minh mạnh mẽ của Hoa Kỳ để Tổng Thống Trump thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân đi đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Singapore cũng là hải cảng mà các tầu chiến Mỹ thường xuyên ghé thăm.Tổng Thống Trump đã twit ra rằng: “Cuộc họp đang rất được trông đợi giữa Kim Jong-un và cá nhân tôi sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 12 tháng 6. Cả hai chúng tôi đều cố gắng tạo dịp này thành khoảng thời gian rất đặc biệt cho Hòa Bình Thế Giới!” Đây là cuộc họp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Bắc Hàn trong tinh thần hòa hoãn, sau một năm trao đổi những câu nói, các câu twit ra nẩy lửa và đầy thù hận vì Bắc Hàn đe dọa sẽ bắn hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân vào đảo Guam cũng như đến lãnh thổ Bắc Mỹ.Tổng Thống Trump đã twit ra như vậy chỉ vài giờ sau khi ba người Mỹ gốc Hàn Quốc, (họ đã bị bắt và bị giam giữ trong các trại lao động khổ sai tại Bắc Hàn, trong thời gian Tổng Thống Obama còn tại chức và sau khi ông đã hết nhiệm kỳ), đã được Bình Nhưỡng trả lại tự do vào ngày Thứ Tư May 16. Ba người “khách” của Tổng Thống Trump này là thương gia và nhà truyền giáo Kim Dong-chul, bị bắt năm 2015 vì gán cho tội làm gián điệp, và hai thầy giáo Kim Sang-duk, còn được gọi là Tony kim, và ông Kim Hak-song bị bắt sau khi Tổng Thống Obama rời nhiệm sở. Người ta tin rằng không còn người Mỹ nào đang bị giam giữ tại Bắc Hàn nữa.Được biết Ngoại Trưởng Mike Pompeo đã đáp phi cơ đi Bình Nhưỡng để cùng tháp tùng ba người tù này về Mỹ, và họ đã đến căn cứ quân sự Andrews Air Force Base, ở ngoài Hoa Thịnh Đốn, lúc 2 giờ sáng Thứ Năm May 17. Tổng Thống Trump nói ông rất vui mừng và đã đến gặp gỡ ba người vừa từ Bình Nhưỡng trở về. Các quan sát viên và ngay cả Jimmy Kimmel, host of “Live” đều ước đoán rằng ba người tù vừa được tự do này chắc vô cùng kinh ngạc khi được đón tiếp bởi một vị Tổng Thống mà họ chưa hề nghe nói hay biết đến là ông Trump, vì thời gian họ bị giam giữ tại Bắc Hàn, họ tuyệt đối không hề hay biết gì đến các diễn biến kể cả bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Việc trả tự do cho ba người Mỹ gốc Hàn Quốc này được xem như một cử chỉ tỏ thiện chí của Bình Nhưỡng trước cuộc họp thượng đỉnh sắp diễn ra. Trước đó, cũng có vài sự căng thẳng khi các cơ quan thông tấn của Bắc Hàn lên tiếng chỉ trích báo giới Mỹ đã làm ảnh hưởng đến sự hòa dịu của tình hình (detente) vì loan tin các cấm vận siết chặt của Mỹ và thế giới đối với Bắc Hàn đã làm cho nước này phải đi đến bàn thương thuyết.Nhưng qua năm mới 2018, tình hình đã lắng dịu lại rõ rệt, có những biến chuyển tốt đẹp hơn; và Tổng Thống Trump cũng twit ra rằng ông tin Chủ Tịch Kim mong muốn đưa Bắc Hàn vào thế giới thực (into the real world), có rất nhiều hy vọng đối với kỳ họp lần này, và có cơ hội làm một điều gì đó rất có ý nghĩa. Ngoài ra, ngay trong chính quyền Nam Hàn, niềm tin vào cuộc họp thượng đỉnh này cũng lên cao: “Chúng tôi chào đón cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn tại Singapore vào ngày 12 tháng 6. Chúng tôi rất hy vọng việc phi hạt nhân hóa và một nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên sẽ thành hình sau cuộc họp này.Tuy nhiên, nhìn vào những diễn biến khả quan, dù là hình thức bề ngoài, tại bán đảo Triều Tiên gần đây, nhất là thái độ hòa hợp của Chủ Tịch Kim Jong-un với Nam Hàn và Hoa Kỳ, người ta không thể không liên tưởng đến bài học về chiến tranh Quốc-Cộng tại miền Nam Việt Nam vào những năm đầu thập niên 1970’s. Trước hết, trong lần họp thượng đỉnh vừa qua giữa Bắc Hàn và Nam Hàn tại Bàn Môn Điếm, các quan sát viên và phóng viên đều chú ý đến đôi giầy của Chủ Tịch Kim Jong-un. Một đôi giầy được cho là đóng đặc biệt cho Chủ Tịch họ Kim để cho khi chụp hình Kim Jong-un sẽ cao ngang với Tổng Thống Moon Jae-in của Nam Hàn. Đây chỉ là một tiểu xảo, nhưng cũng cho thấy người cộng sản họ không bao giờ muốn thua kém dù là hình thức bề ngoài với đối thủ.Cũng tại cuộc hòa đàm Ba lê diễn ra tại thủ đô nước Pháp suốt bốn năm, là sự đấu trí của cộng sản Bắc Việt với Hoa Kỳ. Trong một lần vào phòng họp năm 1972 tại Paris, khi viên cố vấn người Do Thái Henry Kissinger, thuộc phái đoàn Hoa Kỳ, đang bước lên các bực thang và quay lại để bắt tay Lê Đức Thọ của phái đoàn Bắc Việt, Lê Đức Thọ chờ tới khi ông ta bước lên cùng ngang bực thang với Kissinger, lúc đó Lê Đức Thọ mời chìa tay ra bắt với ông Kissinger, để cho các phóng viên chụp hình. Thái độ của Lê Đức Thọ muốn chứng tỏ cho thế giới thấy qua tấm ảnh đó là Bắc Việt ngang hàng với Mỹ. Những tiểu xảo ấy nằm trong sự đấu tranh về chính trị của cộng sản với đối thủ của họ để họ luôn giành lấy ưu thế. Nhưng sau đó, Bắc Việt đã đòi hỏi những yêu sách và đột nhiên bỏ phòng họp ra về, khiến cho phía Hoa Kỳ tức giận và dội bom B-52 mười hai ngày đêm xuống Hà Nội, và phong tỏa hải cảng Hải Phòng, và Lê Đức Thọ đã phải vội vã quay lại bàn đàm phán.Kết thúc hòa đàm Paris, qua bản hiệp định được ký kết ngày 27-1-1973, Mỹ đã rút quân hoàn toàn ra khỏi miền Nam, phe phản chiến ở Mỹ đã thắng, phía Mỹ cũng làm ngơ cho Bắc Việt tiếp tục đóng quân xâm lấn miền Nam mà không bị trừng phạt. Chế độ tự do nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa, một con rồng nhỏ tại vùng Đông Nam Á trong hai thập niên ’60 và ’70 đã bị bán đứng cho Trung Cộng để đổi lấy mậu dịch giữa hai nước Mỹ-Hoa. Bài học của cuộc chiến Quốc-Cộng còn đó.Sau biến cố 911 tại Mỹ, và trước khi xua quân qua đánh Iraq, các chiến lược gia của Tổng Thống George Bush cũng đã lật lại trang sử của cuộc chiến VN. Bây giờ, trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn ngày 12 Tháng 6 sắp đến, chính phủ Hoa Kỳ có còn giở lại trang sử này? Tổng Thống Nam Hàn lên tiếng rằng Nam Hàn vẫn mong muốn Mỹ duy trì lực lượng quân đội của họ tại Nam Hàn dù là cuộc họp thượng đỉnh có đem lại kết quả khả quan hay không, nhưng vấn đề ở đây là Bắc Hàn sẽ đòi hỏi các yêu sách gì để thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo này, hay yêu sách gì để cam kết không tấn công Nam Hàn và Hoa Kỳ? Và Tổng Thống Trump có đáp ứng được các yêu sách đó không? sẽ cam kết, hứa hẹn, và nhượng bộ đến mức độ nào, sẽ yểm trợ kinh tế cho Bắc Hàn đến mức độ nào? Tất cả vẫn còn là một ẩn số (Tin tổng Hợp)./.Phạm Gia Đại