Lao Động Nữ, Tôm, Cự Cãi, Bán Lẻ, Phá Rừng…

Xuân NiệmCó một thống kê cho thấy hoàn cảnh phụ nữ rất mực gian nan, rằng có rất nhiều việc phải làm mà không có lương.Báo Lao Động ghi nhận rằng rheo Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ LĐTBXH), tỷ lệ lao động nữ khu vực phi chính thức khá cao, 62,4% lao động nữ làm việc trong gia đình không hưởng lương và tự làm; 41,1% lao động nữ làm những công việc giản đơn; hơn 43% lao động nữ làm công việc nông nghiệp,...Ngoài ra, dù cùng làm công hưởng lương nhưng thu nhập trung bình của phụ nữ là 4,58 triệu đồng, thấp hơn so với 5,19 triệu đồng của lao động nam.Báo Người Lao Động kể: Ngay cả những người nuôi tôm thẻ chân trắng trúng mùa cũng phải chịu thua lỗ nặng vì giá tôm rớt đến hơn 30%...Anh Ngô Minh Nguyên (người nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) hoang mang: "Với giá tôm như hiện nay thì người nuôi nắm chắc phần lỗ. Hơn 4 ao tôm đầu tư mấy tháng trời giờ không biết phải làm sao. Kiểu này chắc khó tránh cảnh nợ nần!".Báo Công Lý & Xã Hội kể: Sau khi cự cãi với Hải vì bị nhắc chuyện dáng ngồi trong lúc ăn nhậu, Bé dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Hồ Sỹ Bé (32 tuổi) về tội Giết người.Sự việc xảy ra vào tối 6/2 khi mọi người đang tổ chức nhậu tại quán, Bé bị đau chân nên không thể ngồi khoanh chân như mọi người. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hải (36 tuổi) nhắc Bé “ngồi cho tử tế" khiến hai bên to tiếng.Báo SGGP kể: Ngày 14-5, Công ty Savills Việt Nam đã có báo cáo về xu hướng thị trường bán lẻ toàn cầu.Theo đó, trong năm 2017, ngành bán lẻ Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng ấn tượng - khoảng 129,6 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm 2016. Nền kinh tế Việt Nam cũng nằm trong tốp những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh sự chuyển mình của mô hình bán lẻ truyền thống, những đầu tư về công nghệ như ứng dụng (app), điện thoại thông minh, thương mại điện tử, việc mua bán hàng hóa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.Báo Thanh Niên kể: Sáng 15.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Hồ Văn Minh, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn, cho biết vừa phát hiện thêm một vụ phá rừng tại khu vực rừng phòng hộ Sông Kôn (H.Đông Giang, Quảng Nam).Theo ông Minh, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã lập đoàn vào hiện trường kiểm tra và ghi nhận khu vực bị tàn phá thuộc tiểu khu 74 (xã Ba, H.Đông Giang) với khối lượng hơn 25 m3, gỗ bị tàn phá thuộc nhóm 1 đến nhóm 6. Vụ việc cũng đã được báo cáo lên Chi cục kiểm lâm Quảng Nam.Báo Một Thế Giới kể: Tổng cục Hải quan cho biết trong 4 tháng đầu năm... lượng quặng và khoáng sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc chiếm tới 80% tổng lượng mặt hàng này xuất khẩu thời gian qua, đạt gần 1,2 triệu tấn với kim ngạch hơn 29 triệu USD; giá xuất khẩu trung bình 560.000 đồng/tấn. Như vậy, giá quặng của Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc đang rẻ hơn giá thị trường thế giới 428.000 đồng/tấn.Bên cạnh việc bán cho Trung Quốc, số còn lại hơn 333.000 tấn quặng, khoáng sản được xuất sang các thị trường khác có giá khá cao đạt gần 2,5 triệu đồng/tấn, gấp gần 5 lần so với giá bán quặng và khoáng sản cho Trung Quốc.Báo Pháp Luật kể: Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nay Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Mép đang lưu giữ 118 container tại cảng CMIT với số lượng khai báo trên Manifest (bản khai hải quan) là 256 chiếc xe hiệu BMW. Tuy nhiên, dù cơ quan hải quan đã nhiều lần phát thông báo vẫn không thấy chủ lô hàng 256 ô tô BMW đến làm thủ tục.Theo tìm hiểu của chúng tôi, số ô tô trên mới 100% và được nhập về Việt Nam nhiều đợt. Đợt nhiều nhất nhập về 44 container vào tháng 3-2017. Hơn một năm qua, những ô tô này vẫn nằm yên trong các container ở cảng.Báo Người Đưa Tin kể: Tổng cục Hải quan cho biết đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 lãnh đạo chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Đình Vũ - Hải Phòng và cảnh cáo 5 công chức hải quan sau thông tin báo chí phản ánh về thực trạng nhân tiền "bôi trơn".Khiển trách, cảnh cáo 5 lãnh đạo, 5 cán bộ: Sáng 15/5, tổng cục Hải quan vừa thông tin về kết quả xác minh, xử lý cán bộ công chức liên quan đến nghi án nhận tiền "bôi trơn" tại chi cục HQCK cảng Đình Vũ.Một chyện xảy ra ở Thanh Hóa: bé 3 tuổi bị cô giáo trường mầm non đánh, không có vết thương trên người nhưng... Báo Dân Trí kể rằng chuyện xảy ra ở Trường mầm non xã Nga Hải (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa)... cháu cho biết bị cô giáo đánh. Cô T. có thừa nhận đánh cháu Y. vì bé nghịch. Vì thấy con không có thương tích nên gia đình không có ý kiến gì đối với cô giáo cũng như nhà trường.Tuy nhiên, ít ngày sau, thấy con gái kêu đau, miệng và mắt trái có biểu hiện co giật, gia đình liền đưa cháu Y. đến Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn khám. Tại đây, sau khi thăm khám, cháu Y. được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7 do tác động của ngoại lực bên ngoài.Cô giáo đánh trò… Có cách nào khỏi đánh chăng?