Lễ Khai Trương Sứ Quán Hoa Kỳ Tại Jerusalem: 55 Người Palestine Bị Israel Bắn Chết

GAZA CITY - Từ cuối Tháng 3, dân Palestine biểu tình chống cướp đất tại ranh giới Gaza và Israel, hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương – không khí sôi nổi thêm khi ngày khai trương sứ quán Mỹ tại Jerusalem tiến đến gần.Đã có 55 người Palestine bị bắn chết ngày khai trương, hơn 2.700 người bị thương - Bộ quốc phòng Israel tố cáo tổ chức Hamas giựt dây bạo động.Nguồn tin quân sự ước luợng 35,000 người biểu tình tại 12 địa điểm dọc tường rào đã dựng với lý do an ninh từ 1984. Mục đich của phong trào xuống đường là phản đối sứ quán Mỹ đặt tại Jerusalem khai trương ngày Thứ Hai và Thứ Ba là “Nakba – hay Đại Họa” cũng có nghĩa là kỷ niệm năm thứ 70 “ngày cuớp đất thành lập quốc gia Israel”.Với toàn dân Palestine, Jerusalem là thủ đô tương lai của tân quốc gia Palestine. Phong trào chống chiếm đóng không phát động bằng súng hay vũ khí – nhà báo Ahmed Abu Artema đặt vấn đề “Nếu 200,000 người Palestine biểu tình ôn hoà vuợt qua hàng rào kẽm gai, quân chiếm đóng có thể làm gì?”.Thẩm quyền y tế Gaza ghi : 86 người chết và hơn 11,200 người bị thương tính từ ngày 30-3, gồm hơn 500 trẻ em.Sau hơn 10 năm Gaza bị phong toả, khoảng 2 triệu người bị cô lập, thất nghiệp với tương lai u ám, điều kiện sống ngày càng sa sút, nhiều người âm thầm than khóc trong bế tắc.Quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel theo loan báo ngày 6-12 của TT Trump khuyến khích chính quyền Netanyahu trở nên hung hăng, hiếu chiến hơn, theo xác nhận của ban tổ chức xuống đuờng và các giới tham gia. Thiệt hại nhân mạng ngày Thứ Hai là cao nhất - phiá lực luợng an ninh Israel chưa ghi 1 số thương vong nào.Con rể Jared Kushner cũng là cố vấn TT định tuyên bố tại lễ khai trương “Jerusalem tiếp tục là thành phố tập trung tín đồ của mọi tôn giáo” – Kushner xác nhận đang vận động ngoại giao đem lại phúc lợi cho mọi người. Tin Reuters cho hay : binh sĩ Israel bắn vào đoàn biểu tình hôm Thứ Hai, ít nhất 16 người chết, gồm 1 cậu 14 tuổi và 1 người bệnh ngồi xe lăn.Cách nơi dân Palestine biểu tình tại biên giới Gaza chỉ 50 dặm, lễ khai trương sứ quán mới chứng kiến video của TT Trump khẳng định với cử tọa hàng trăm người : từ nhiều năm sự thật Jerusalem là thủ đô của Israel không đuợc công nhận. Ông giải thích : Jerusalem là nơi đặt công sở, trụ sở của QH và Tối Cao Pháp Viện của Israel. Cũng lên tiếng vào dịp này ngoài Thủ Tướng Netanyahu, là con rể Jared Kushner và ái nữ Ivanka Trump. Bỗ trưởng ngân khố Steve Mnuchin cũng xuất hiện trong hàng ngũ quan khách.Ông Mnuchin tuyên bố “Quyết định đặt toà ĐS tại Jerusalem là vì quyền lợi an ninh quốc gia”. Với chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan, sự kiện này là quyết tâm hơn là biểu tuợng, là tái xác nhận cam kết của Hoa Kỳ hậu thuẫn nhà nước và nhân dân Israel.