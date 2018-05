TQLC Tăng Lính Gác Tại Các Sứ Quán Mỹ Ở Trung Đông

WASHINGTON - Hàng chục binh sĩ TQLC đuợc huy động tăng cường nhân số bảo vệ an ninh cho các sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Đông, từ Jordan, Israel đến Thổ Nhĩ Kỳ vì quan ngại về an ninh khi toà ĐS Hoa Kỳ tại Israel di chuyển từ Tel Aviv tới Jerusalem.Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng cũng đang cứu xét khả năng tăng an ninh tại các nơi từng chứng kiến biểu tình lớn chống Mỹ, như Ai Cập, Lebanon và Pakistan. 3 viên chức thông thạo cho hay : không tăng nhiều chục tại 1 nơi, nhưng là số chục.Hôm 11-5, Bộ ngoại giao phổ biến khuyến cáo công dân lui tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không gồm Israel hay Jordan.Yêu cầu tăng quân số TQLC bảo vệ sứ quán là do Nha an ninh thuộc Bộ ngoại giao – quân số tăng cường sẽ đuợc cung cấp bởi đơn vị Marine Security Augmentation tại Quantico (Virginia).