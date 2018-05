Trump Hứa Với Tập Cận Bình: Sẽ Giúp Hãng ZTE Khôi Phục

WASHINGTON - Lệnh cấm hãng ZTE của Trung Cộng mua sản phẩm của Hoa Kỳ gây tê liệt đã đuợc 2 nhà lãnh đạo thảo luận – 2 twitter mới của TT Trump xác nhận ông đã hưá giúp ZTE khôi phục hoạt động tại Hoa Kỳ trong 1 nhân nhượng trước ngày 2 phái đoàn cao cấp trở lại 1 vòng đàm phán mới tại thủ đô Washington.Twitter 8 giờ sáng chủ nhật ghi : rất nhiều việc làm tại Hoa Lục bị mất – Bộ thương mại đã đuợc chỉ thị giải quyết.Phóng viên tìm kiếm bình luận từ Bộ thuơng mại, sứ quán Trung Cộng, ZTE và chưa đuợc đáp ứng.Tại Bạch Ốc, phát ngôn viên Lindsay Walters xác nhận các viên chức cao cấp đang trao đổi với Beijing về hồ sơ ZTE và bộ trưởng thương mại Wilbur Ross sẽ thực hành khả năng phán đoán độc lập phù hợp với các luật pháp và quy định để giải quyết các khiếu nại của ZTE - cố vấn của lãnh tụ Xi là Phó Thủ Tướng Liu He sắp trở lại thủ đô Hoa Kỳ để thương luợng tiếp.Twitter thứ nhì của ngày chủ nhật từ TT Trump cho biết 2 bên sẽ cùng khắc phục trở ngại về giao thương. Câu cuối của twitter nhấn mạnh “Hãy bình tĩnh, mọi việc sẽ đuợc giải quyết”.Báo Hong Kong xác nhận ông Liu sẽ tới thủ đô Hoa Kỳ trong ngày Thứ Ba.Hứa hẹn của TT Trump gây quan ngại trong giới lập pháp – cụ thể là nghị sĩ Marco Rubio (Texas) nhắc nhở : vấn đề ZTE là về an ninh quốc gia và nguy cơ do thám, không chỉ là buôn bán. Nghĩ sĩ DC Chuck Schumer tỏ ra nghiêm khắc - ông đặt vấn đề : có phải ông Trump nhân nhượng theo hướng có thể gọi là “Make China Great Again”?Nghị sĩ Ron Wydr (cùng đảng DC) phát biểu tương tự: nhân nhuợng đơn phương có thể là nghệ thuật thương luợng khi phe chịu thiệt hại là công nhân, xí nghiệp và an ninh quốc gia, theo tường thuật của Reuters.