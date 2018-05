Khủng Bố Tù Nhân Lương Tâm

SAIGON -- Tình hình nhân quyền VN vẫn một màu xám...Bản tin RFA ghi nhận: Việc bắt giữ nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh là tùy tiện...Bản tin nói rằng Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện cho rằng việc giam giữ nhà hoạt động dân chủ Lưu Văn Vịnh tại Thành phố SG kể từ tháng 11 năm 2016 đến nay là tùy tiện và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho ông Vịnh.Tổ chức Bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền Việt Nam, trích dẫn tuyên bố vừa nên trên trang Web của mình vào ngày 13/5.Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã nhận ý kiến từ Tổ chức Bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền Việt Nam, đồng thời cũng đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam về trường hợp của ông Lưu Văn Vịnh. Và Nhóm làm việc này cho biết là Chính phủ Việt Nam đã không cung cấp được một bằng chứng nào chứng tỏ ông Vịnh đã thực hiện những hành động bạo lực nhằm lật đổ chính quyền nhân dân mà nhà cầm quyền Việt Nam đã tuyên bố khi bắt giam ông.Ông Lưu Văn Vịnh năm nay 51 tuổi, sinh quán tại Hải Dương, và bị bắt tại Sài Gòn.Ông Vịnh đã thành lập một tổ chức có tên gọi là Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết vào tháng 7/2016, nhằm đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam.Ông Vịnh nhiều lần tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc lấn lướt ở Biển Đông, những cuộc biểu tình chống nhà máy thép Forrmosa sau thảm họa môi trường Forrmosa Vũng Áng vào năm 2016.Sau khi bị bắt vào tháng 11/2016, vào tháng 8/2017 ông lại bị cơ quan an ninh Việt Nam gia hạn điều tra lần thứ hai.Cho đến cuối năm 2017, gia đình ông Vịnh cho biết rằng vẫn không có thông tin đến khi nào thì ông Lưu Văn Vịnh mới được tòa án Việt Nam đem ra xử.Hà Nội luôn khẳng định tại Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Gần nhất vào ngày 5 tháng 4 vừa qua, khi một số thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị kết án tù, báo giới chất vấn phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, về vụ án, và bà này lặp lại lời bác bỏ này.Ngày 4 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho rằng Báo cáo Nhân Quyền năm 2017 mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố hôm 20 tháng 4 là thiếu khách quan.Cũng nên nhắc rằng Báo Tiếng Dân trong một bài viết tháng 12/2017 nhan đề “Lời kể của hai nhân chứng trong vụ án Lưu Văn Vịnh” trong đó tác giả Ngô Thị Hồng Lâm ghi nhận từ gia đình hai tù nhân lương tâm Nguyễn văn Đức Độ và Lưu Văn Vịnh rằng công an hoàn toàn không có chứng cớ gì về các tội mà họ đã quy chụp hai người.Cũng nên ghi nhận rằng tờ tuần tin Người Bảo vệ Nhân quyền trong số ấn hành tuần naỳ (từ ngày 07 đến 13/5/2018) đã kể về các trường hợp đàn áp trong đó có:-- bắt giữ blogger Nguyễn Duy Sơn, cựu cán bộ trường Đại học Dự bị Sầm Sơn, với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự 2015.-- Tòa án Sài Gòn ngày 05/5, kết án blogger Bùi Hiếu Võ 4 năm và sáu tháng tù giam về cáo buộc Tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của BLHS 1999.. Ông bị bắt vào ngày 17/5 năm ngoái vì 57 bài viết đăng tải trên trang Facebook cá nhân với nội dung chỉ trích chính quyền về thảm hoạ Formosa và cưỡng chế đất đai ở Vũng Tàu.-- Ngày 11/5, công an Hà Nội đã ngăn cản chị Vũ Minh Khánh, vợ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, chị Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ kỹ sư Phạm Văn Trội, chị Lý Thị Mai, vợ nhà giáo Vũ Văn Hùng, và con gái của ông Nguyễn Văn Túc, không cho họ đến cuộc gặp với một số nhà ngoại giao đến từ Đại Sứ quán Hoa Kỳ, Đức, Australia, và Thuỵ Điển. Công an đã canh giữ nhà họ từ sáng sớm và nói họ không được ra khỏi nhà trong ngày.-- Nhà hoạt động Lê Đình Lượng vẫn chưa được gặp gia đình và luật sư kể từ khi bị bắt giữ vào cuối tháng 7 năm ngoái, quy chụp “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”