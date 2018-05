Ứng Cử Viên Dân Biểu Rouda Thăm Cử Tri Việt, Hứa Y Tế Toàn Dân

Ứng cử viên Dân biểu Harley Rouda (giữa), LS Tạ Ngọc Khôi (trái) và Chủ bút VB Phan Tấn Hải.

WESTMINSTER (VB) -- Ông Harley Rouda, Ứng cử viên Dân biểu liên bang địa hạt 48 California, hôm Thứ Hai 14/5/2018 đã ghé thăm tòa soạn Việt Báo để gửi lời mời cử tri Mỹ gôc Việt bầu cử sớm, và trình bày về chương trình ông sẽ hoạt động nếu đắc cử.Hiện nay ông Harley Rouda trong các cuộc thăm dò được xem như sát nút ứng cử viên đương nhiệm là Dân biểu liên bang Dana Rohrabacher, và có cơ may sẽ giành được ghế Dân biểu địa hạt 48, nơi bao gồm nhiều thành phố, trung tâm là Huntington Beach, và gồm Seal Beach, Sunset Beach, Huntington Beach, Midway City, một phần của các thành phố Westminster, Fountain Valley, Garden Grove, Santa Ana, San Juan Capistrano, Costa Mesa, Newport Beach, Aliso Viejo, Laguna Beach, Irvine, Laguna Niguel....Ứng cử viên Harley Rouda có chủ trương:-- Bảo hiểm y tế cho toàn dân. Đây cũng là lý do Rouda được Hội Y Tá California (The California Nurses Association chính thức ủng hộ.-- Tạo ra viêc làm mới có lương cao tại Quận Cam bằng cách đầu tư vào các chương trình huấn nghệ, giáo dục kỹ năng kỹ thuật, đầu tư vào giaó dục đại học.-- Môi trường sạch. Sẽ tạo ra đầu tư cho ngành điện gió và điện mặt trời tại Quận Cam.Được biết, ông Harley Rouda là một mhà doanh nghiệp trong ngành kỹ thuật, laà tư kinh doanh gia đình cho tới khi vào thị trường chứng khoán, bản thăn tốt nghiệp Cao Học Kinh Doanh (MBA) ở Ohio State University, Tiến sĩ Luật khoa ở Capital University Law School, có vợ và 4 con -- Vợ ông là Kaira Rouda, một nhà văn có sách vào hàng bestsellers.Bản thân Rouda từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực trong cộng đồng, kể cả giúp người vô gia cư, cứu việc làm quân sự, hỗ trợ để giao1ó dục người hoàn cảnh bất lợi, nhiều tổ chức công dân.Nếu đồng hương muốn chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, và muôn đầu tư cho thế hệ trẻ Quận Cam có việc làm kỹ thuật lương cao -- hãy bâu cho Harley Rouda, theo lời Luật sư Tạ Ngọc Khôi, người hướng dẫn ông Rouda thăm cộng đồng Việt hôm Thứ Hai.Trong những nhà dân cử chính thức ủng hộ Harvey Rouda, hiện nay có Dân biểu Alan Lowenthal, Dân biểu Lou Correa...