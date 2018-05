Hội An Phố Cổ Thơ Mộng Với Hình Anh Lồng Đèn

Hình chụp tại xưỡng làm lồng đèn Phố Cổ Hội An Việt Nam.

Đường BìnhTơi đến phố cổ Hội An vào một ngày khơng nắng. Trời tối thui lúc sáng, lúc còn mây làm cho cái tài chụp hình của tơi khơng mấy sáng sủa. Bất chợt đi ngang qua gian hàng bán lồng đèn, những chiếc lồng đèn màu sắc rực rỡ treo lủng lẳng lọt vào mắt tơi...Tiệm này vừa bán lồng đèn vừa là nhà sản xuất. Được phép cơ chủ tơi chụp vài tấm hình để quảng cáo lồng đèn Hội An. Cô chủ cho biết "ở Hội An có nhiều nhà bán lồng đèn qua internet. Khách hàng gởi email về đặt hàng và cho biết địa chỉ, chúng tơi gởi hàng đi nhiều nơi trên thế giới. Tiệm của em nhỏ, chỉ làm để bán ở tiệm này thơi." Cô chủ nói thêm. Tiện đây tơi mua 40 cái, đủ kiểu, vừa lớn vừa nhõ. Giá tiền thì chỉ bằng 15 phần trăm giá tiền mua bên Mỷ.Xa xa lại có thêm một tiệm,.đi rảo gần hết thành phố tơi đếm có khoảng 10 tiệm là cùng... Thỉnh thoảng có một du khách bước ra khỏi tiệm miệng cười đắc ý với chiếc lồng đèn trên tay.Tiệm này bán chứ khơng sản xuất lồng đèn. Tiệm nào cũng bán bao nhiêu kiểu lồng đèn thôi, chỉ khác có màu sắc..và có cái có thêu thùa rất xinh...Đi đến một cái đình, tôi chỉa máy ảnh và zoom thì ra bên hông của cái đình là nơi sản xuất lồng đèn. Các tay nghề ngồi rải rác, không ai nói chuyện với ai, mắt đâm chiêu nhìn mười ngón tay.. Bên cạnh là một bó tre đã chuốc và một bên đã có mấy cái đã hoàn tất. Ở đây chỉ sãn xuất khuơn lồng đèn mà thơi. Có tiệm mua khuôn về rồi tự may vải phủ lên theo nhu cầu của các thượng đế.Tôi nhìn một anh chuyên làm bộ cơ động, anh khéo léo làm cho chiếc lồng đèn khi mở ra dể dàng và kiểu nào ra kiểu đó không bị méo mó.Vào tiệm xem chị này đang phủ vải lên một chiếc lồng đèn có cái tên là "Tỏi" vì nó giống củ tỏi.Tiệm này có đến 5 người thợ, họ vừa làm vừa nĩi chuyện rất vui..Anh thợ này cho biết, lồng đèn càng lớn càng dể làm..nhưng loại nhỏ bán cũng rất mau.Lồng đèn cũng được bày bán với nhiều thủ cơng nghệ khác trong những căn nhà cũ kỹ như thế này, trơng thật thi vị..Lồng đèn Hội An rất là nổi tiếng. Một hôm, tôi vào Chợ Lớn đường Thái Thượng Lãng Ông, đến một tiệm bán lồng đèn, người chủ tiệm nĩi đây là lồng đèn do Hội An bỏ mối...Gia tiền chiếc lồng đén Hội An bán ở Chợ lớn khơng khác với giá tiền ở Hội An là bao.Tơi đến Sinh Cafe Tourist Office trên đường Phạm Ngủ Lảo Saigon, mua cái vé xe đị lộng lẩy, khỏi hành lúc 8 giờ tối, 6 giờ sáng hơm sau xe chạy đến Nha Trang, ở lại Nha Trang chơi hai ngày rồi lại lên xe đị đi tiếp ra Hội An để xem lể hội lồng đèn, đến nơi mới biết tấm lịch Việt Nam năm nay khác với lịch ở các nơi trên thế giới...Đặc biệt Thành phố Hội An mở hội Hoa Đăng mổi tháng hai lần, ngày mùng Một và ngày Mười Bốn âm lịch, thành phố treo lồng đèn khắp phố sáng rực, dân chúng và du khách tha hồ chiêm ngưỡng lồng đèn.