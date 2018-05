Nhốt Conex Box Tù Nhân Bệnh Tâm Thần: Tội Ác CS; Viết Về Trung Úy Bá, Tù Nhân Tâm Thần Trong Trại Tù An Dưỡng

BUIPHU/VBMNTù nhân Bá là một Trung Úy CSQG/VNCH, tuổi trẻ, đẹp trai, đầy phong độ,vang bóng một thời trước năm 1975, tùng sự trong toán tuần cảnh hỗn hợp xe lưu động nha CSQG Đô Thành Saigon phối hơp với Quân cảnh Mỹ tuần tiễu khắp đô Saigon nhằm mục đích kiểm soát và chấn chỉnh những Cảnh sát, và quân nhân Mỹ nào ăn mặc bê bối không đúng quân phong quân kỷSau khi Saigon bị CS cưỡng chiếm 30-4 1975, Anh Bá cũng như bao anh em chiến hữũ khác đều phải khăn gới lên đường tập trung học tập cải tạo trong các lao tù CS theo chánh sách khoan hồng của nhà nước CS,Qua giai đoạn đầu hơn 1 tháng giam giữ ở trại tù Suối Máu Tân Hiệp Biên Hòa, sau đó CS cho di chuyển mọi tù nhân đến Trại Tù An Dưỡng ở tù tiếp.Với khoảng 4,500 tù nhân cấp Sĩ Quan Cảnh Sát, cao nhất là cấp Đại Úy, được chia thành 3 khu A, khu B (cấp Đại Úy) và khu C, mỗi khu khoảng 1,500 tù nhân, tù nhân Bá thuộc nhân số ở khu AĐược biết giai đoạn đầu tiên khoảng năm 1977, tại Trại tùAn Dưỡng còn do quân đội coi tù thuôc Ủy Ban Quân quản đảm trách, nên không khí sinh hoạt và kiểm soát tương đối dễ dãi hơn không gtống như thời gian bọn Công An CS đảm trách trại tù thì sự kiểm soát quá nghiêm ngặt khắt khe vì khi màn đêm buông xuống tất cả cửa lán tù đều bị Công an CS khóa trái cửa lai, về vệ sinh cá nhân thì ,ỉa đái tại lán tù, cuộc sống thật vô cùng khốn khổ và tủi nhục biết chừng nào.Một vài chuyện tiếu lâm đã xẩy ra trong lao tù An Dưỡng, nhất là lần đầu tiên,khi các anh em tù nhân được CS cho phép viết thư về thăm hỏi gia đình. Khỏi nói ai nấy đều mừng mừng tủi tủi biết chừng nào, có biết bao nhiêu điều cần viết để nói lên hết cảm súc tâm tư của mình nhưng cũng phải l2m sao hết sức cẩn trọng tránh viết những điều không tốt ảnh hưởng liên quan đến chính quyền CS vì tất cả thư từ của tù nhân anh em đều bị bọn CS kiểm soát gắt gao trước khi được chuyển về tận tay thân nhân của các anh em bạn tùRồi không biết vô tình hay cố ý, bạn tù Báu lại viết thư từ cho gia đnh toàn bằng anh ngữ mới thật hách, ngầu và liều mạng chứ! Anh có biết đâu bọn cán bộ CS trại tù kiểm sóat thư từ biết được, chúng bèn tập họp anh em tù nhân tại hôi trường để lên lớp, sỉ vả và mắng mỏ anh em tù nhân đủ điều, Nào là các anh là người Việt phải viết thư bằng tiếng Việt, không như anh Báu đây, tay sai của Đế quốc Mỹ, ăn bơ sữa Mỹ quen rồi, ngay cả tiếng Mỹ cũng còn bị ảnh hưởng quá nặng nề đến nỗi nói viết cái gì cũng Mỹ, Mỷ hết, thật hết thuốc chữa các anh rồi. Bây giờ đất nước ta đã được CM giải phóng khỏi đế quốc Mỹ rồi ,các anh là người VN đã thật sự làm chủ đất nước mình thì phải viết thư bằng tiếng Việt, nói tiếng Việt, nhất là các anh lại may mắn được chính phủ CM khoan hồng tập trung các anh lại cho học tập cải tạo thì các anh phải cố gắng tu thân sửa chữa, gạt bỏ mọi sai lầm của quá khứ để học tập tốt, lao động tốt hầu sớm trở lên người hữu ích cho xã hội và sớm được chính phủ CM xét tha cho về đoàn tụ xum họp với gia đình. Các anh phải nhớ nhé. Các anh chớ được tái phạm nữa nhé. Và anh Báu đây cũng phải cố gắng sửa sai lỗi lầm của mình cho tốt nhé!Tương tự có anh bạn tù tuy viết thư bằng tiếng Việt nhưng lại có những lời lẽ tỏ tình âu yếm và ca tụng vợ con mình một cách quá nhiệt tình để lấy điểm cũng bị bọn CS lên lớp thầy đời nữa:Anh ta viết: Em yêu quý, anh nhớ Em quá chừng chừng, em là người mà anh thương yêu quý mến nhất trên đời, ,du Trời cao đất rộng cũng không thể nào chia cắt tình nghĩa vợ chồng chúng ta được. Em hãy cố gắng chăm sóc con nhỏ khôn lớn lên người tử tế, và thường xuyên nhớ thăm nuôi anh đều đặn, ngoài ra anh cũng cố gắng học tâp tốt, lao động tốt để chính phủ CM sớm cứu xét tha anh về đoàn tụ với gia đình trong một ngày gần đây, cho anh hôn nhẹ thằng cu Tèo bé bỏng của anh. Tái bút, Em yêu! Người chồng lý tưởng của em.Một bức thư đầy tình cảm đầm ấm tình nghĩa vợ chồng phải không quý vị? Vậy mà tên cán ngố CS thật vô cảm chẳng những đã không cảm thông với nỗi nhớ nhung thống khổ của những người tù không bản án,mà chúng lại còn nhẫn tâm chà đạp ngay lên tình cảm chân tình thắm thiết của đôi vợ chồng son trẻ một con.Các anh quá lắm,, CM không thể nào có thể cải tạo các anh tiến bộ bộ hơn được nữa, các anh đang được hưởng lượng khoan hồng của chính phủ CM, nên tập trung các anh lại hầu cải tạo các anh sớm trở nên người tốt phục vụ xã hội mà các anh vẫn còn có những tư tưởng tình ái linh tinh lang tang, ủy mị yếu lòng như anh này nàyRồi hắn chỉ tay vào ngay anh bạn tù hắn đang phê phán: như anh này, anh dám viết thơ về cho vợ con mà có thể phát ngôn được những câu dao to búa lơn như vầy: Nhất vợ, nhì trời, thứ ba mới đến chính phủ CM. Thật quá lắm rồi. Tất cả anh em bạn tù hiện diện đều cười ồ cả lên một cách nhẹ nhõm và thoải mái. Thì ra là thế đấy! Làm ai cũng tưởng rằng anh bạn tù này đã dám viết ra những điều gì vi phạm ghê gớm đến nội quy quan trọng của trại, ảnh hưởng không tốt đến chính quyền CM chứ!Thật vậy trong giai đoạn đầu tù tội, giai đoạn bị CS hành xác, cho ăn uống thiếu thốn kham khổ lại còn bị kiểm soát chặt chẽ, đè nén cả về tinh thẫn lẫn thể xác vô cùng tận, cùng dư âm còn vô vọng ngay cả ngày về nữa. Nên đa số anh em tù nhân nào mà vẫn kiên trì nhẫn nhục và chịu đựng được mọi nỗi gian lao khổ cực trong lao động khổ sai mà không bị ảnh hưởng đến tâm thần cũng là điều may mắn lắm rồi.Nhưng thật bất hạnh thay, anh sĩ quan Trung Úy tù tội trai trẻ tuần cảnh hỗn hợp xe lưu động nha CSQG Đô Thành này, có lẽ vì ảnh hưởng lao tâm lao lực thái quá, nên anh đã bị suy nhược cả tinh thần lẫn thể xác, trông anh tiều tụy thê thảm thấy rõ, anh lại đi lung tung lang thang trong các trại tù chẳng kiêng nể ai, chẳng ngán kẻ nào, vô tình anh đã vi phạm nghiêm trọng vào nội quy nghiêm cấm của trại mà anh không hề hay biết, và anh em bạn tù đều suy đoán có lẽ anh đang mắc phải chứng bệnh trầm cảm thiệt rồi.Điển hình có một lần, một anh bạn tù ăn dưa hấu do gia đình thăm nuôi gởi vào, sau khi ăn xong, anh đó liền liệng vứt bỏ vỏ dưa hấu xuống đất, anh bạn tù Báu liền nhanh chân chạy đến lượm ngay vỏ dưa hấu rồi đưa ngay lên miệng ngai ngấu nghiến một cách ngon lành trước sự chúng kiến đau lòng của các bạn tù hiện điện.Anh tù nhân nhà trưởng lán tù quản lý anh Báu nhận thấy thường xuyên vắng mặt anh Báu mỗi khi điểm danh buổi chiều để tù nhân vô lán tù nghỉ ngơi sau khi tắm rửa, ăn cơm chiều hầu có sức khỏe để ngày mai còn phải lao động khổ sai tiếp như thường lệ, rồi mọi người cũng phải khổ công tìm kiếm mãi mới phát hiện được tù nhân Báu để dẫn về lán tù cho đủ nhân số thì ra tù nhân Báu đã ngao du sơn thủy qua các khu tù khác mà bất cứ anh em tù nhân nào các vàng cũng không dám vi pham. Anh nhà trưởng bất đắc dĩ nẩy ra ý định phải trình gấp cán bộ CS trại hầu có phương cách gì có thể giúp đỡ anh Báu được không và hắn cũng đỡ phải gánh trách nhiệm nặng nề nếu một khi anh Báu vô tình biến mất.Anh ta liền tìm gặp ngay cán bộ trại để diễn trình mọi sự thật về tình trạng sức khỏe cá nhân của tù nhân Báu hiện nay và khẩn cầu gần như là năn nỉ:Thưa cán bộ, anh Báu này có lẽ đã điên thật rồi cán bộ ạ, bây gìờ anh em hỏi gì anh Báu cũng không trả lời, nói gì anh Báu cũng không hiểu, hơn nữa anh Báu còn đi lung tung qua các trại khác nữa thật khó mà kiểm anh ta được, mong cán bộ có phương cách gì giúp đỡ anh Báu được không. Mong cán bộ thông cảm với hoàn cảnh không may quá tội nghiêp của anh Báu.Tên cán ngố nghe xong, không những đã không cảm thông và chẳng giúp đỡ được gì cho hoàn cảnh bệnh hoạn của anh Báu mà còn phát ngôn ra những câu nói thật nhẫn tâm, độc ác, vô nhân tính hết thuốc chữa.Anh nói cái gì, điên à. Điên cái gì? anh Báu giả điên đấy, CM không bao giờ điên. Than ôi! cái lý của kẻ mạnh sao nó quá tàn nhẫn và thấm thía đến thế!Thế rồi tên CS đem ngay tù nhân Báu nhốt vào trong Conex (CS gọi là Cò hét), đặt ở phạm vi sân banh bên ngoài trại để nghiêm trị năng cũng giống trường hợp những anh em tù nhân bình thường khác một khi bị vi phạm nghiêm trọng nội quy của trại sẽ bị trững tri nặng nề mà biện pháp cuối cùng là bị nhốt trong Conex thì từ chết tới bị thương.Conex là thùng bằng sắt dày, hình vuông,rất nặng nề dùng để chứa vật dụng chiến cụ của Mỹ trước đây, nay CS xử dụng nó để trừng trị những tù nhân nào không may vi phạm nặng nội quy trại, bị kỷ luật nghiêm trọng mới đem nhốt trong Conex với mục đích trừng phạt răn đe,Quý vi thử nghĩ coi, với sức nóng gay gắt của tiết mùa hè vùng nhiệt đới, ban ngày Conex được hâm nóng như lò lửa, lại đóng kín mít, thiếu cả dưỡng khí thì người tù bị nhốt trong đó làm sao mà kham chịu nổi ác cảnh này.Tù nhân nào không may bị nhốt trong Conex không những mồ hôi chảy ra như tắm hơi, áo quần ướt đẵm,vắt ra nước đầm dề, có khi chịu sức nóng không nổi, tù nhân phải cởi bỏ cả áo quần cũng chẳng thấm thía vào đâu. Hơn nữa ban đêm người tù lại phải cam chịu không khí giá lạnh trong Conex hơn bên ngoài rất nhiều, không thể tưởng tượng nổi, Ngoài ra người tù bị nhốt kỷ luật chỉ được cung cấp cơm nước tượng chưng bị hạn chế rất nhiều, được tù nhân anh em đem đến cung cấp theo chỉ thị của cán bộ CS trại. Khủng khiếp nhất khi màn đêm buông xuống, những bầy chuột cống to bằng bắp vế lang thang đi kiếm ăn và chúng không ngần ngại chiu ngay vào Conex rất thuẫn lợi cho chúng, đôi khi kẹt quá các chú chuột cống vô tình gặm nhấm ngay cả ngón chân người tù một cách ngon lành nếu người tù đang say mê ngủ, thành thử tù nhân nào bị nhốt trong Conex phải thức sáng đêm đuổi chuột khiến mất ăn mất ngủ,thân thể ngày càng suy nhược theo thời gian. Nếu không may có tù nhân nào vi pham kỷ luật mà bị nhốt 1 lần trong thùng Conex thì coi như đã phải trải qua một cơn ác mông, khủng khiếp nhất trên đời không sao quên được và cũng không bao giờ dám tái phạm nữa,Vậy mà tù nhân Báu bị CS hành xác trong Conex đến 1, 2 lần, mỗi lần 1, 2 tuần lễ và lần sau cùng thứ 3 lâu nhất, khoảng 3 tháng mới thật là quá ác tâm và khiếp đảm nhất trên đời. Sau 3 tháng bị nhốt kỷ luật, ,tù nhân Báu mới được CS thả ra khỏi Conex,vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên anh đã trở thành một ngươi mù lòa thực sự, thân thể anh gày gò tiều tụy thấy rõ,chỉ còn da bọc xương. Hàng ngày tù nhân Báu ngồi thơ thơ thẩn thẩn một mình,bình thản hơn cả người vô tâm, chẳng cần quan tâm đến ai cả và CS cũng miễn vĩnh viễn lao động cho anh luôn. Anh bây giờ đã trở thành một người tàn phế suốt đời thực sự, nếu CS có xét tha cho anh về đoàn tụ với gia đình thì anh cũng chỉ là một con người vô cảm, mất hết lương tri giống như là một cái xác không hồn, không hơn không kém. Gia đình anh lại phải chứng kiến một thảm cảnh đoàn tụ quá đau lòng và bi thương nhất trong cuộc đời.Đây chỉ là một trong những thảm cảnh đầy rẫy đã xẩy ra sau ngày 30-4, những ai chưa bị thiệt thòi mất mát đau thương và khổ nhục của ngày 30-4 thì chưa thấu hiểu hết ý nghĩa sâu sa của ngày này, ngày ly tán, đau thương, bi thảm và mất mát của toàn dân tôc VN.Tóm lại bây giờ lịch sử đã sang trang, mặc dầu một vết thương lòng rỉ máu trong cơ thể tuy đã lành lặn hẳn qua bao năm tháng,nhưng nó vẫn còn lưu lai nhiểu tỉ vết hằn sâu trên cơ thể khó xóa nhòa theo thời gian cũng như trong ký ức của bao ngưởi tù không bản án hiện nay đôi khi trong giấc ngủ vẫn còn mộng mị những cơn ác mộng về thảm cảnh đọa đầy trong lao tù CS không khác gì đã trải qua cảnh đọa đầy nơi địa ngục trần gian.BUI PHU/VBMN