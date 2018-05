May Mặc, Sai Phạm, Biển Dữ, Kỷ Lục, Ghen…

Xuân NiệmAnh hàng xóm Trung Quốc luôn luôn là nỗi lo lớn cho dân tộc Việt Nam… Không rõ các quan chức Hà Nội có chung một cảm xúc như thế không.Bản tin Vinanet kể rằng Trung Quốc - thị trường lớn nhất cung cấp vải may mặc cho Việt Nam, chiếm 52% trong tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước.Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu vải may mặc các loại 3 tháng đầu năm 2018 trị giá 2,67 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này chiếm 5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Riêng tháng 3 nhập khẩu tăng 21,1% so với tháng 2, đạt 893,21 triệu USD.Hễ nghe nói quốc doanh, ai cũng biết sai phạm đủ thứ. Báo Dân Việt kể: Doanh nghiệp Nhà nước sai phạm gần 350.000 tỷ đồng… Sai phạm của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 chủ yếu liên quan tới thủ tục đầu tư, mua sắm tài sản không đúng quy định.Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng vốn Nhà nước cho thấy, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận 19 cuộc thanh tra tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Qua 19 kết luận thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm gần 346.000 tỷ đồng.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện thẻ: Số lượng thẻ ngân hàng phát hành tính đến cuối năm 2017 là 132 triệu thẻ, nhưng theo số liệu của Hội Thẻ Việt Nam, chỉ có 77 triệu thẻ hoạt động thực sự, 55 triệu thẻ còn lại là thẻ "rác". Theo các chuyên gia, việc các ngân hàng (NH) đua nhau phát hành thẻ để đạt chỉ tiêu và mở rộng thị phần, bất chấp khách hàng đó có nhu cầu sử dụng hay không...Biển là nguồn sống cho nhân loại, nhưng cũng là tử thần… Báo Khám Phá kể: Khoảng 16h30 ngày 13/5, vợ chồng chị H.T.T (19 tuổi, xã Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa, Nghệ An) ra bãi biển Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu) tắm mát. Đây là chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hai người sau kết hôn 1 tháng, đặc biệt chị T. đang mang bầu đứa con đầu lòng.Trong lúc tắm biển, chị T. không may bị sóng cuốn ra xa. Thấy vậy, người chồng đã chạy ra ứng cứu nhưng do gió bất ngờ thổi mạnh cùng sóng lớn nên cả hai bị nước nhấn chìm. Khi phát hiện sự việc, anh Hải – người dân địa phương đã vội bơi ra cứu người. Hai vợ chồng chị T. được đưa vào bờ, nhưng người chồng không qua khỏi.Khi giáo viên bất bình… Báo SGGP kể: Sự việc bắt nguồn từ chiều 11-5, khi nhiều giáo viên Trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TPSG) đã treo băng rôn ở nhiều khu vực hành lang, lớp học đòi trường công khai tài chính....Một nguồn tin cho biết, qua đối chiếu, kiểm tra chứng từ kế toán, khoản chênh lệch giữa chứng từ và thực tế thu chi tại đơn vị lên đến hơn 3 tỷ đồng, nhiều khoản thu chi chưa có đầy đủ chứng từ theo quy định.Báo Thanh Niên kể: Sáng 13.5, nhiều người đã đến Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) để chứng kiến sự kiện xác lập kỷ lục chảo cơm chiên lớn nhất Việt Nam và màn biểu diễn nấu ăn của các đầu bếp trên chiếc chảo đặc biệt này... Được biết "chảo cơm chiên lớn nhất Việt Nam" có đường kính 3m, chiều cao 0,4m, nặng khoảng 300kg... Tổng khối lượng của chảo và các nguyên liệu sau khi được sơ chế ước tính gần 600kg... ban tổ chức còn đặc biệt chuẩn bị hàng trăm suất cơm chiên hải sản dành tặng quán cơm Nụ Cười để làm từ thiện.Sao Star kể chuyện: Ngày 13/5, công an phường 7 (TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang truy tìm Huỳnh Mỹ Anh (19 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) để làm rõ việc, người này bị tố xông vào phòng trọ đánh đập 1 cô gái rồi lột áo, lôi ra đường trước sự chứng kiến của nhiều người.Bản tin TTXVN kể: Lực lượng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Trà Vinh) vừa phát hiện một doanh nghiệp tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành tự ý chôn 377 con lợn chết dưới đất ruộng không đúng quy định, gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng.Báo Chính Phủ kể: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa quyết định khởi tố 5 bị can là bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình...Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định: Có một số bác sĩ làm việc ở Khoa Sơ sinh và Khoa Nội tổng hợp thuộc BVĐK tỉnh Hòa Bình đã lập hồ sơ bệnh án khống, nâng số ngày điều trị để gian lận bảo hiểm y tế với số tiền hơn 700 triệu đồng.Báo Hà Nội Mới kể: vi khuẩn Helicobacter Pylori (HP) là tác nhân chính gây bệnh viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày tá tràng và ung thư dạ dày. Tỷ lệ người Việt nhiễm khuẩn này rất cao.Theo một nghiên cứu mới công bố gần đây, tỷ lệ này có thể lên đến 70%. Một nghiên cứu khác tại Hà Nội cũng cho thấy, cứ 1.000 người thì tới hơn 700 ca nhiễm vi khuẩn HP. Tại TP HCM, 90% người bị viêm dạ dày có sự hiện diện của vi khuẩn HP... Khuẩn HP dễ làm viêm loét dạ dày tá tràng, ung thư nhưng không phải trường hợp nào cũng cần điều trị.Bản tin VnExpress ghi lời tài xế ôtô lật trên đèo: Đâm xe vào vách núi để không rơi xuống vực.Khai với cảnh sát anh Đức cho biết, phanh xe không hoạt động nên phải đánh lái va vào vách núi, tránh bị rơi xuống vực đèo Khánh Lê... Ôtô khách chở đoàn công an hưu trí huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đi trên Quốc lộ 27 từ Đà Lạt về Nha Trang, gặp nạn khi đổ đèo Khánh Lê khiến 3 người tử vong và 23 người bị thương.Đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km, nằm trên tuyến quốc lộ nối Nha Trang đi Đà Lạt, là tuyến đèo dài nhất Việt Nam.Bản tin VietnamNet kể: 2 thành viên đội hiệp sĩ Tân Bình đã bị đâm tử vong khi đuổi cướp tại trung tâm Sài Gòn. Hai hiệp sĩ tử vong được xác định là Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Đăng Khôi. Được biết đây là 2 thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm. Ngoài ra, 1 người dân tham gia hỗ trợ bắt trộm cướp cũng bị đâm, tử vong tại hiện trường.