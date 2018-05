(Xem: 150)

Bản tin VietnamBiz/Kinh Tê & Tiêu Dùng cho biết dự kiến giao dịch than châu Á đang có nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ và giá than tăng cao. Triển vọng tươi sáng này dự kiến sẽ duy trì trong vài năm tới. Châu Á hiện là khu vực sản xuất và tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Lạc quan khi thấy nhập cảng than của Trung Quốc tăng 9,3% trong 4 tháng đầu năm và kỳ vọng giai đoạn giảm nhập cảng của Ấn Độ sẽ chấm dứt trong năm nay.