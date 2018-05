Mỹ: Đông Bình Tây Định

Vi AnhĐô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Mỹ hôm 04/05/2018, thông báo, Hải quân Hoa Kỳ tái lập Đệ Nhị Hạm Đội. Trước đây Hạm đội 2 này chịu trách nhiệm tuần tra vùng Bắc Đại Tây Dương, bây giờ với tình hình mới có những mối đe dọa mới và nước Nga phát triển sức mạnh quân sự nên lập lại hạm đội này.Gregoire Pourtier thông tín viên thường trú của RFI tại New York tường trình: «Chúng ta đang trở lại thời kỳ cạnh tranh giữa các cường quốc lớn, môi trường an ninh phải đối mặt với những thách thức phức tạp hơn. Đô đốc John Richardson đã giải thích lý do việc phục hồi hạm đội Mỹ chịu trách nhiệm tuần tra vùng Bắc Đại Tây Dương. Bộ Quốc Phòng Mỹ không hề giấu diếm, nói thẳng là chính các cuộc tập trận của Nga gây lo ngại – các hoạt động của tàu ngầm Nga tại vùng biển Baltic, ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, gia tăng lên mức cao nhất kể từ nhiều thập niên qua và Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa các hạm đội hải quân.Đệ nhị hạm đội Mỹ sẽ bao gồm các tàu chiến, máy bay và lực lượng đánh bộ. Ban tham mưu sẽ được thành lập từ nay đến 01/07/2018 khi hạm đội đi vào hoạt động. Quân số của hạm đội sẽ tăng dần dần, khoảng hơn 250 người và sẽ đóng tại Norfolk, bang Virginia, nơi đây cũng có thể sớm đón nhận một bộ phận chỉ huy của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO.”“Thành lập năm 1950 khi hải quân Mỹ được tổ chức lại sau Đệ Nhị Thế Chiến, đệ nhị hạm đội Mỹ đã đóng vai trò chiến lược chủ chốt trong suốt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Trước năm 2011, trông coi 126 tàu thủy, 4.500 phi cơ và 90.000 quân nhân phục vụ, ủng hộ Khối NATO.“Năm 2011 [thời TT Obama], hạm đội bị giải thể vì lý do tiết kiệm ngân sách trong bối cảnh Nga tỏ ra ít đe dọa hơn. Thế nhưng, đối với Hoa Kỳ, bây giờ lại là lúc cần phải tiến hành răn đe tại vùng Bắc Đại Tây Dương”. Hạm đội 2 sẽ được đặt tại căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia ven Đại Tây Dương."Đây là một phản ứng trước môi trường an ninh nhiều biến động," Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ John Richardson nói với các phóng viên trên hàng không mẫu hạm George H.W. Bush. "Trong khi chúng ta chứng kiến cuộc cạnh tranh quyền lực lớn này xuất hiện, Đại Tây Dương là một chiến khu nhiều biến động như bất kỳ nơi nào và đặc biệt là Bắc Đại Tây Dương."Tin cho biết thêm Hạm đội 2 tái lập sẽ có quyền điều hành các lực lượng trên Bờ Đông Mỹ và Bắc Đại Tây Dương.Đây là chuyện Hải Quân Mỹ phải làm và làm ngay vì nhu cầu tình hình khá căng thẳng và nhiều biến động giữa Mỹ và Nga hậu CS ở Âu châu và TC hiện CS ở Á châu. Chính TT Trump kiêm tư lịnh tối cao của Quân Lực Mỹ đã ban hành «Chiến lược an ninh quốc gia» hôm 18/12/2017. Ông đưa ra bốn cột trụ giữ vững cơ đồ bảo quốc, an dân và kinh tế, đối ngoại. Đó là bảo vệ lãnh thổ quốc gia, thịnh vượng kinh tế của nước Mỹ, hòa bình và tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Ông chánh thức chỉ mặt đặt tên hai ‘đối thủ’- chớ không phải đối tác nữa của Mỹ, đó là «Trung Quốc và Nga đang thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích của nước Mỹ, họ đang cố phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ».Trong phần lớn diễn văn TT Trump tố cáo hai đối thủ Nga, Tàu ấy đang muốn tạo ra một thế giới đi ngược lại những giá trị và lợi ích của nước Mỹ, làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới.Hiện thời TC thua xa Mỹ về con số và trình độ hiện đại của HKMH và tàu chiến. TC hiện thời chỉ có một chiếc HKMH Liêu Ninh mua chiếc cũ của Ukraine về tân trang lại. Về chương trình phát triển HKMH trong số 5 chiếc được dự trù, hiện chỉ có 2 chiếc đang được đóng.Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ đang có đến hơn 10 HKMH trong đó có chiếc USS Carl Vinson đã đến thăm Đà Nẵng là chiếc lớn nhứt thế giới vận hành bằng nguyên tử lực. Còn trong ngày tháng đầu nhiệm kỳ của TT Trump, Mỹ đưa vào sử dụng hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford, vô địch về giá cả 13 tỷ Mỹ kim, vô địch về kỹ thuật, có hệ thống gián điệp bảo vệ tàu, nhiều máy bay chiến đấu nhứt, vũ khí tân tiến nhứt, vũ khí laser mỗi phát bắn laser chỉ tốn vào khoảng vài USD.Về tàu chiến của TC, theo báo cáo của Bộ QP Mỹ, Trung Quốc vốn có 5 tàu lặn nguyên tử, 53 tàu lặn tấn công chạy diesel và 4 tàu ngầm trang bị các hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 có tầm bắn 7.200 km. Và từ khi Ô. Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2013 đến nay, Trung Quốc đã đóng mới và đưa vào biên chế 77 tàu chiến các loại, từ tàu khu trục mang hoả tiễn dẫn đường đến khinh tốc hạm, tàu hậu cần.Còn Mỹ, tất cả các tàu lặn của Mỹ đều sử dụng nguyên tử lực, bao gồm 18 tàu trong đội hình, 36 tàu lặn tấn công lớp Los Angeles, 3 tàu lặn tấn công lớp Seawolf và 13 tàu ngầm tấn công lớp Virginia. Hải quân Mỹ cũng có 22 tàu tuần dương lớp Ticonderoga, 62 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, 30 tàu đổ bộ và 18 tàu chiến tấn công ven biển.TC cũng thua xa Mỹ về căn cứ hải quân trên thế giới. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã gia tăng nỗ lực để thách thức sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông, phát triển các hoả tiễn để chống các chiến hạm Mỹ, đồng thời bồi đắp các đảo đang tranh chấp ở Trường Sa để xây trên đó các căn cứ quân sự.Còn Quốc Hội Mỹ theo truyền thống “Support Our Troops” tối đa. Theo Reuters ngày 7-2, Thượng viện Mỹ đã thảo luật biểu quyết luật ngân sách liên bang có hiệu lực cho cả hai năm tới. Hai kinh phí quan trọng nhứt là quốc phòng và nội địa, với khoản tăng ngân khoản 300 tỷ USD. Theo dự luật ngân sách hai năm nêu trên, chi tiêu quốc phòng được đặc biệt chiếu cố, ủng hộ mạnh nhứt, sẽ tăng lên 80 tỷ USD trong tài khóa 2018 và 85 tỷ USD trong tài khóa 2019 tiếp theo.Quân đội Mỹ được cơ cấu, huấn luyện, chuẩn bị luôn sẵn sàng cho hai, ba mặt trận. Vùng biển Á châu Thái bình dương đang bị TC hiện CS với Chủ Tịch Tập Cận Bình xâm lấn và quân sự hoá theo chiến thuật tằm ăn lên hay phát triển ảnh hưởng quân sự như vết dầu loang. Vùng biển Bắc Đại Tây dương và biển Baltic Nga hậu CS với TT Putin cựu trung tá KGB đã làm thủ tướng và tổng thống Nga gần 16 năm đang cấu kết tái lập Chiến Tranh Lạnh chống Mỹ càng ngày càng nhiều.Còn Mỹ với tân Tổng Thống Trump đắc cử với khẩu hiệu “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, Ông công khai chỉ mặt đặt tên TC và Nga là hai ‘đối thủ’ hẳn hoi. TT Trump tố cáo hai đối thủ Nga, Tàu ấy đang muốn tạo ra một thế giới đi ngược lại những giá trị và lợi ích của nước Mỹ, làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới và gây chia rẽ các đồng minh và đối tác với Mỹ. Và Ô. Jim Mattis vị tướng 4 sao hồi hưu, đang làm Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ thời TT Trump tuyên bố "Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố như đang làm ngày hôm nay, nhưng sự cạnh tranh của các cường quốc khác như Trung Quốc và Nga, giờ sẽ là trọng tâm của an ninh quốc gia, chứ không phải chủ nghĩa khủng bố."Có lý do khá vững để nghĩ Mỹ chuẩn bị chiến tranh là để củng cố hoà bình, một chiến lược bất chiến tự nhiên thành như xảy ra ở trường hợp CS Bắc Hàn. Lạnh mình trước quân lực Mỹ, rêm mình trước biện pháp cấm vận Mỹ nên Kim Jong un tuyên bố phi nguyên tử hoá, trả tự do cho ba công dân Mỹ trước khi gặp TT Trump./. (VA)