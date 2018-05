Đài Loan: Học Sinh Vẽ Cờ Bị TQ Xóa Đi

ROCKHAMPTON, Australia -- Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự bất mãn trước vụ học sinh Đài Loan tại Australia vẽ quốc kỳ bị Trung Quốc chèn ép.Bản tin RTI ghi rằng vừa qua một học sinh Đài Loan tại Australia tham gia hoạt động quảng bá thịt bò được tổ chức tại Rockhampton, tỉnh Queensland, em đã ở trên pho tượng của con bò tô vẽ lá quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc, nhưng lại bị người Trung Quốc ở hiện trường đến ban tổ chức kháng nghị phản đối và gây sức ép để cuối cùng hình vẽ quốc kỳ bị xóa đi.Ngày 10-5 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) Lý Hiến Chương trả lời phỏng vấn cho biết, Văn phòng Đại diện tại Brisbane ngay vào thời gian đầu tiên đã nắm bắt được thông tin này, sau đó tìm hiểu tình hình với chính phủ Australia và ban tổ chức, đưa ra yêu cầu mạnh mẽ đối phương hãy trân trọng quyền tự do dân chủ giữa Đài Loan và Australia, tôn trọng giá trị của đa văn hóa, không nên để ý kiến chính trị can thiệp vào hoạt động văn hóa.Ông Lý Hiến Chương cho biết: “Vì câu chuyện này chúng tôi bày tỏ mạnh mẽ đáng tiếc và bất mãn; đối với nhiều nước tự do dân chủ mà nói, đây là một sự tình khó tưởng tượng nỗi, ở Đài Loan có câu nói “xâm lấn nhà của chủ nhà”, người làm khách ở chủ nhà tùy tiện làm bừa, đối với một người khách khác thậm chí là đối với những thành viên khác sử dụng thủ đoạn chèn ép không tình nghĩa, đây là hành vi dã man không thể chấp nhận.”Bản tin ghi lời Ông Lý Hiến Chương cho biết, Trưởng đại diện Văn phòng tại Brisbane còn đặc biệt vì sự việc này liên hệ với phụ huynh của học sinh bằng điện thoại, phụ huynh rất cảm ơn chính phủ ta bảo vệ chủ quyền quốc gia và thể hiện hành động chủ động lên tiếng bất bình vì kiều bào sinh sống ở hải ngoại.Mới biết, bàn tay Tập Cận Bình thò ra khắp nơi...