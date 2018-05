Tiệm Ăn 70% Là Phụ Nữ, Lương Trung Bình $8/Giờ; California Sẽ Tăng Lương Tối Thiểu Tới $15/Giờ Từ Nay Tới 2022

Saru Jayaraman, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Lao Động Thực Phẩm của Đại Học UC Berkeley và là giảng viên về Chính Sách Công tại Trường Goldman School, đã vận động cho các công nhân nhà hàng trong 2 thập niên qua.Là một học giả và luật sư học từ Trường Harvard, trong năm 2001 Jayaraman là động sáng lập nhóm vận động có tên Restaurant Opportunities Center United (ROC United) cho các công nhân nhà hàng bị thất nghiệp và không có sự bảo vệ của chính phủ liên bang sau vụ tấn công khủng bố 9/11 vào Tòa Tháp Đôi New York. Các phúc trình về kinh tế được thực hiện bởi ROC United mà Jayaraman là phát ngôn viên từ lâu khi quần chúng không quan tâm đến các công nhân nhà hàng, tới cuộc vận động toàn quốc vào năm 2012 có tên “Fight for $15” để tăng lương tối thiểu cho những công nhân làm việc cho các nhà hàng bán thức ăn nhanh. Jayaraman cũng xuất bản 2 cuốn sách, Behind the Kitchen Door năm 2013 và Forked năm 2016 dựa vào các cuộc thăm dò, phỏng vấn và khám phá từ nghiên cứu của ROC United.Jayaraman thủ đắc các tài liệu chỉ ra rằng quần chúng biết rất ít về sự phục vụ trong kỹ nghệ thực phẩm. Chẳng hạn, trong hai thập niên qua kỹ nghệ này đã bùng nổ với gần 14 triệu công nhân (hay 1/11 người Mỹ) được tuyển dụng để phục vụ ngành thực phẩm. Đó là kỹ nghệ lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ và là lãnh vực phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên nó lại có cấu trúc 2 bậc lương tại 43 tiểu bang, với mức lương tối thiểu thấp tới mức $2.13 một giờ, thấp xa hơn nhiều so với mức lương tối thiểu của liên bang ấn định là $7.25.Trong bản điều trần được viết bởi Jayaraman cho Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện vào năm 2013, theo tài liệu của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, trung bình lương giờ của công nhân nhà hàng trên toàn quốc chỉ là $8 một giờ.Năm nay, Jayaraman và những nhóm nghiên cứu của bà hợp tác với Viện Tương Lai Người Mỹ Trẻ của Đại Học Berkeley công bố thăm dò mới về ảnh hưởng cả đời của sách nhiễu tình dục trong ngành nhà hàng. Jayaraman giải thích 70% công nhân là phụ nữ.Hiện nay, California đã tăng lương tối thiểu lên tới $15 một giờ, nhưng hầu hết các thành phố sẽ từ từ gia tăng lương tối thiểu tới mức này từ nay tới năm 2022.