Mỹ Thiếu Nhân Viên Cảng Để Chận Thuốc Gây Nghiện Opiods, Làm Chết Ít Nhất 115 Người Mỗi Ngày Tại Hoa Kỳ

Nhiều thiếu hụt nhân viên tại các cảng Hoa Kỳ làm thiệt hại các nỗ lực tịch thu các thuốc giảm đau, theo phúc trình của ủy ban Nội An Thượng Viện qua tường thuật của báo The Hill cho biết.Thượng Nghị Sĩ Claire McCaskill công bố phúc trình từ nhóm nhân viên thiểu số làm việc cho Ủy Ban Nội An và Các Vấn Đề Chính Phủ của Thượng Viện. “Cuộc điều tra cho thấy rằng các viên chức của Cơ Quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) tại các cửa khẩu nhập hàng của các cảng đóng vai trò then chốt trong việc chận đứng thuốc giảm đau và rằng CBP thiếu hụt đáng kể các viên chức cảng mà có thể lạm thiệt hại các nỗ lực tịch thu thuốc giảm đau trước khi chúng có thể được đưa vào các cộng đồng tại Hoa Kỳ, theo phúc trình cho biết.Phúc trình nói rằng CBP hiện thiếu khoảng 4,000 nhân viên làm việc tại các cảng mà họ cần.Các nhân viên làm việc tại các cảng, là những người làm việc tại các phi trường, hải cảng, biên giới, và các cơ sở bưu điện quốc tế, đã giúp CBP, trong năm 2017, tịch thu 1,370 pounds fentanyl, một loại thuốc giảm đau mạnh gấp 50 lần heroin, theo phúc trình cho biết.Đó là số lượng nhiều gấp đôi số fentanyl mà CBP đã tịch thu được trong năm 2016, với 85% trong số đó được lấy từ các điểm nhập vào Mỹ, theo phúc trình.Nghị Sĩ McCaskill, nhà Dân Chủ hàng đầu trong ủy ban, đã công bố phúc trình để đánh dấu các nỗ lực chống chọi dịch thuốc giảm đau, mà phỏng đoán có thể có 115 tử vong mỗi ngày do sử dụng thuốc quá liều, theo The Hill tường trình.Vị thượng nghị sĩ đã đệ trình một dự luật vào tháng 1 trao thẩm quyền cho CBP để thuê thêm ít nhất 500 nhân viên làm việc tại các cảng mỗi năm cho đến khi nhu cầu nhân viên được đầy đủ.