Bầu Cử Giữa Kỳ Năm 2018 Sẽ Xài Tiền Vận Động Cao Kỷ Lục

Các cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ còn cách 6 tháng nữa, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy rằng cuộc chạy đua năm sẽ tốn kém nhất từ trước tới nay.Với số ứng cử viên tranh cử vào Quốc Hội nhiều kỷ lục, và cuộc chạy đua trong số các đảng phái theo hữu và tả cao trong thời đại Trump, các chuyên gia nói rằng năm 2018 có vẻ sẽ ghi kỷ lục khác về tốn kém.“Tôi dự đoán năm 18 làcuộc bầu cử giữa kỳ đắt đỏ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,” theo Michael Toner, chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang trong nhiệm kỳ của chính phủ George W. Bush.Sarah Bryner, giám đốc nghiên cứu tại Center for Responsive Politics, một tổ chức bất vụ lợi chuyên theo dõi tiền bạc trong chính trị, đồng ý: “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 không tốn kém hơn năm 2014.” Bryner nói thêm rằng bà tin là tổng chi tiêu cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 cũng sẽ vượt cao hơn các tốn kém trong cuộc chạy đua vào quốc hội trong năm 2016, khi cuộc chạy đua tổng thống được tổ chức.Chi tiêu cho bầu cử giữa kỳ đã gia tăng từng vòng, mà Toner gọi là “hiện tượng cầu thang.” Chi phí cho các cuộc chạy đua năm 2014 là khoảng 3.8 tỉ đô la – kỷ lục giữa kỳ – cao hơn chi tiêu cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010 là 3.6 tỉ đôla.Một mảng tài liệu cho thấy rằng sự gia tăng chi tiêu cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 có thể là rất mạnh.Bryner tìm hiểu các ứng cử viên chi tiêu cho kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2018 tính tới nay, so với hai vòng bầu cử vào năm ngoái. Sự khác biệt là lớn: tới đầu tháng 5, các ứng cử viên Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ đã chi 745 triệu đô. So tới ngày 28 tháng 5 năm 2014, họ chi tiêu gần 578 triệu đô.Nói cách khác, chi tiêu tới giờ này bởi các ứng cử viên tăng 29% so với các mùa bầu cử giữa kỳ trước đây.