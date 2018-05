Thành Phố Nào Tốt Nhất Cho Giới Trẻ Kẹt Tiền Đến Sống

Madison, Wis.



Grand Rapids, Mich.



Dayton, Ohio



Syracuse, N.Y.



Durham, N.C.



Des Moines, Iowa



Provo, Utah



Akron, Ohio



Chattanooga, Tenn.



Lexington, Ky.

Những người thuốc thế hệ thiên niên kỷ bị kẹt tiền nên tránh xa các thành phố đắt đỏ như New York hay San Francisco, nhưng như vậy thì họ nên đi đâu?Đối với Trung Tây. 5/10 của các thành phố đứng đầu là trẻ và không có tiền thì ở trong khu vực này, theo phúc trình gần đây từ trang mạng tài chánh cá nhân MagnifyMoney, xếp hạng 107 thành phố tại Hoa Kỳ.Phân tích này dựa trên tiền thuê nhà trung bình của thành phố, giá cả hàng hóa, thời gian lái xe đi làm trung bình, tỉ lệ thất nghiệp đối với giới trẻ, thuế lợi tức, thuế thương vụ, phần trăm những thanh niên, và sự tiện lợi của thực phẩm rẻ (như được bày tỏ trong số lượng tiệm pizza tính trên mỗi 100,000 cư dân).Thành phố số 1 trong danh sách là Madison thuộc tiểu bang Wisconsin, nơi mà tiền thuê trung bình là $950 một tháng và giá cả trung bình hàng hóa thì rẻ hơn 5% so với phần còn lại trên toàn quốc. Thành phố có “hệ thống chuyên chở công cộng mạnh,” theo nghiên cứu cho biết, với thời gian lái xe đi làm trung bình là 21 phút.Cũng trong 5 thành phố đứng đầu là Grand Rapids của Michigan, có giá cả hàng hóa tương đương với Madison – 5% rẻ hơn phần còn lại trên toàn quốc và giá thuê nhà trung bình $812 một tháng. Thành phố này có tỉ lệ giới trẻ thất nghiệp tương đối thấp – đối với những người ở lứa tuổi từ 16 tới 24 – 6.7% so với mức trung bình toàn quốc 8.5% trong tháng 3, theo Phòng Thống Kê Lao Động cho thấy.Các thành phố có giá thuê nhà trung bình rẻ nhất là Youngstown của Ohio ở mức $651 một tháng và Toledo của Ohio ở mức $692 một tháng. Thành phố lái xe đi làm ngắn nhất là Des Moines tại tiểu bang Iowa ở mức 20 phút, trong khi tiền thuê nhà trung bình một tháng là $851 và giá cả hàng hóa 4.4% thấp hơn mức trung bình trên toàn quốc.Sau đây là 10 thành phố đứng đầu để sống đối với các công nhân có bằng đại học: