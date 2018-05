Du khách quốc tế đến Việt Nam giảm trong tháng 4.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4-2018 ước đạt 1.34 triệu lượt, giảm 0.1% so với tháng trước, trong đó lượng khách đến bằng đường biển giảm khá mạnh, theo báo Người Lao Động TP (NLĐO).Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, lượng khách quốc tế đến VN đạt 5.5 triệu lượt, tăng 29.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không, đường bộ tăng mạnh, còn khách đến bằng đường biển giảm khá mạnh 12.2%. Tuy nhiên số liệu vừa được Tổng cục thống kê công bố cho thấy tháng 4 là tháng đầu tiên có lượng khách quốc tế giảm trong năm nay.NLĐO cho biết thông thường mùa khách quốc tế đến VN là từ tháng 10 năm trước đến khoảng tháng 4 năm sau. Còn mùa hè là cao điểm phục vụ khách nội địa của ngành du lịch.Cũng theo NLĐO, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, khách quốc tế đến VN vẫn tăng 25.2% nhờ có nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra trong tháng 4, như Ngày hội du lịch TP Sài Gòn, Hội chợ du lịch quốc tế VN tại Hà Nội, Lễ hội Ẩm thực và văn hóa châu Á 2018 tại Hà Nội và Quảng Ninh…Trong các thị trường, tăng mạnh nhất là khách đến từ Trung Quốc (1.77 triệu lượt) và Hàn Quốc (1.17 triệu lượt). Chỉ riêng 2 thị trường này đã chiếm khoảng 46% tổng lượng khách quốc tế tới VN.Liên quan đến chính sách visa, lâu nay 5 nước Tây Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý vẫn là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam thì thời hạn miễn visa cho khách đến từ 5 nước này sẽ hết vào ngày 30-6 tới. Hiện các doanh nghiệp du lịch đang nóng ruột chờ quyết định của Chính phủ về việc có tiếp tục miễn visa cho công dân 5 nước này hay không để thông báo cho đối tác và du khách, ghi nhận của NLĐO.