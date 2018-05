Sài Gòn: Làm Cầu Bộ Hành Khổng Lồ Cho Công Viên Lớn Nhất

Cầu bộ hành nối 2 khu của công viên Gia Định (Gò Vấp).

Sau hơn 3 tháng thi công, một cây cầu vượt dành cho người đi bộ vừa hoàn thành trên đường Hoàng Minh Giám, nhằm giúp người đi bộ qua lại giữa 2 khu A và B của công viên Gia Định (quận Gò Vấp) nằm 2 bên con đường này, theo http://iuhers.com.Cầu dài 37.1 m, trang trí cây xanh, hệ thống chiếu sáng với mức đầu tư 11.6 tỷ đồng. Điểm nhấn của cầu là hệ thống vòm thép cong hai bên. Đây được xem là thiết kế cầu bộ hành đẹp nhất thành phố.Theo Iuhers.com, hệ thống cầu thang dẫn lên cầu có lối dành cho người khuyết tật. Để tạo vẻ mềm mại cho cầu, khu vực hành lang cầu được trồng nhiều loại hoa. Còn dưới chân cầu có một vạt tiểu cảnh được trang trí cây xanh, hòn non bộ…Mấy ngày nay, nhiều người dân thích thú lên cầu để đi bộ, tập thể dục.“Tôi thấy cầu bộ hành này rất đẹp, vừa thuận tiện để băng qua đường mà không sợ xe cộ”, anh Kim Tuấn (quận Tân Bình) chia sẻ.“Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi đi lên cầu này. Tôi mừng lắm vì cầu rất đẹp, đảm bảo an toàn cho người đi bộ”, ông Đình Ân nói, vừa chụp ảnh vợ ông đang đứng tựa vào lan can cầu.Ông Phạm Ngọc Thanh, người thường xuyên đến tập thể dục ở công viên Gia Định, nhận xét: “Cây cầu giống như cổng chào, tạo nên điểm nhấn cho công viên Gia Định cũng như hai quận Tân Bình và Gò Vấp”, ghi nhận của Iuhers.com.Được biết cầu bộ hành đường Hoàng Minh Giám là một trong những cây cầu bộ hành nằm trong dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Gia Định – công viên lớn nhất Sài Gòn (rộng hơn 30 ha). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 74 tỷ đồng, bao gồm các công trình: xây dựng thêm các đường dạo ở cả 2 khu, xây dựng mới hệ thống các đường trục kết nối, cải tạo đường Kênh Nhật Bản…