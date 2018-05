Ô Nhiễm Tới Ngộp Thở

Xuân NiệmBệnh tăng vọt, vì nhìn đâu cũng thấy ô nhiễm... Bệnh phổ vì ô nhiễm không khí, bệnh bao tử, gan, thận, ung thư... vì ô nhiễm sông, hồ, giếng...Bản tin TTXVN kể chuyện tỉnh Quảng Nam: Dọc theo con đường dẫn vào khu Tượng đài Chiến thắng Núi Thành có 60 hộ dân của tổ 15, thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa sinh sống. Theo người dân ở đây, quá trình xay đá ngay sát khu tượng đài đã khiến môi trường thường xuyên bị ô nhiễm vì bụi đá phát tán. Bà Lê Thị Hiên, người dân tổ 15 cho biết: Bụi đá theo gió bay phủ những lớp dày lên cây cối, bay vào trong nhà dân. Người dân nhiều lần kiến nghị với nhà máy để có giải pháp khắc phục nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.Báo Dân Viêt kê: Bến cá nổi tiếng ở Cửa Lò ô nhiễm nặng, hàng trăm hộ dân “ngộp thở”...Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân khối 2, khối 4, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) thường xuyên bị tra tấn bởi đủ thứ mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên nồng nặc từ bến cá. Song đến nay vẫn chưa thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng này.Bản tin VTV kể: Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nhưng việc xử lý các cơ sở này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc...Hưng Yên đã xây dựng được 3 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn chưa hoàn thiện các thủ tục về môi trường. Đây chính là nguyên nhân khiến những dòng sông quanh các nhà máy tại Hưng Yên thường xuyên bốc mùi khó chịu.Báo Môi Trường & Đô Thi kể về vi phạm môi trường: Mức phạt cao, người dân vẫn làm ngơ......NĐ 155 đã tăng mức phạt lên nhiều lần đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Một số hành vi vi phạm “sát sườn” với người dân như: vứt, thải, bỏ đầu mẩu và tàn thuốc không đúng nơi quy định có thể bị phạt tới 1 triệu đồng; vứt rác thải bừa bãi tại nơi công cộng có thể bị phạt từ 3 - 7 triệu đồng...Những tuyến phố xa trung tâm một chút như Kim Giang, Định Công, Nguyễn Xiển, Tam Trinh, các con đường dọc các bờ sông Lừ, sông Sét, đại lộ Thăng Long,... đang ngày đêm phải “gánh” những đống rác do người dân đổ ra, rác không được buộc kín bay khắp nơi, đất thải ngổn ngang, bụi bặm và ô nhiễm nghiêm trọng.Báo Dân Việt kể về Bình Phước: Chuẩn môi trường đánh đố doanh nghiệp...Nhiều doanh nghiệp chế biến mủ cao su tại tỉnh Bình Phước bị xử phạt, thậm chí bị yêu cầu đóng cửa nhà máy vì không đạt tiêu chuẩn của địa phương về xử lý nước thải, mặc dù đã đạt tiêu chuẩn quốc gia. Những tiêu chuẩn xa thực tiễn này đang quá sức chịu đựng về chi phí của các doanh nghiệp tại Bình Phước.Báo Pháp Luật kể: Sau cơn mưa nhỏ một ngày cuối tuần đầu tháng 5, trời vừa chuyển tối, người dân ở gần cống thoát nước băng ngang trên đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.SG) ngạc nhiên thấy dòng kênh chảy qua khu vực này bỗng nhiên chuyển sang màu xanh lè. “Nước kênh này thường có màu đen nhạt nhưng thỉnh thoảng không hiểu vì sao lại chuyển sang màu khác nhìn rất lạ, có hôm thì màu đỏ, có lúc thì màu xanh. Hình như cứ đến mùa mưa thì tình trạng nước chuyển màu xảy ra càng nhiều” - một người dân sống ở đây phản ánh.Báo An Toàn Giao Thông kê: Theo Ban ATGT Đà Nẵng, hiện nay, khu vực vào mỏ đá Hòa Nhơn (thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) lượng xe tải, xe ben họa động với lưu lượng quá lớn dẫn đến ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng giao thông, mất ATGT, gây bức xúc trong nhân dân.Ban ATGT Đà Nẵng đề nghị Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an huyện Hòa Vang tăng cường TTKS xử lý nghiêm các xe tải, xe ben vi phạm trật tự ATGT trên tuyến đường vào mỏ đá nói trên.Ban ATGT cũng đề nghị Sở TN&MT Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản phải xây cầu rửa xe trước khi xe chở khoáng sản ra đường.Bản tin VTV kể: Túi ni lon tấn công bãi biển du lịch...Túi nilon tấn công bãi biển du lịch. Nhiều người đã nói như vậy khi chứng kiến hàng loạt bãi biển đang hứng chịu rác thải túi nilon.Thói quen sử dụng túi nilon, rồi vứt bỏ túi nilon tràn lan đã được nói nhiều, nhắc nhiều. Thế nhưng, cho đến lúc này, đây vẫn là thực tế môi trường nhức nhối. Đáng lo ngại nhất là rác thải nilon đã tràn xuống biển, để lại sự tiếc nuối và lo lắng trong rất nhiều người về nguy cơ hủy hoại những vùng biển đẹp trong lành.Theo thống kê của các tổ chức bảo vệ môi trường biển, 90% lượng rác thải trên biển là rác thải nhựa, trong đó phần lớn là túi nilon.