WSJ: Từ 2020, Mỹ Sẽ Suy Thoái Kinh Tế

WASHINGTON -- Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm 2020 trong khi Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED) tăng lãi suất để làm nguội nền kinh tế đã quá nóng, theo một cuộc thăm dò các kinh tế gia có uy tín cảnh báo.Đa sô kinh tế gia thăm dò bởi báo The Wall Street Journal tiên đoán tình hình tăng kinh tế hiện nay, nguyên khởi sự từ giữa năm 2009 và là thời kỳ dài thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ, sẽ kết thúc sau khi đạt tới kỷ lục về thời kỳ tăng kinh tế dài nhất.Khoảng 60% kinh tế gia nói rằng mức tăng kinh tế Mỹ sẽ kết thúc vào năm 2020 trong khi 22% kinh tế gia nói suy thoái sẽ là năm 2021.Scott Anderson, kinh tế gia chủ lực của ngân hàng Bank of the West, trong nhóm kinh tế gia tiên đoán suy thoái kinh tế Hoa Kỳ sẽ khởis ự từ 2020, nói rằng tình hình phát triển kinh tế hiện nay đang kéo dài quá lâu theo tiêu chuẩn lịch sử, và các dấu hiệu chu kỳ trì trệ đang ló dạng.Báo The Wall Street Journal giải thích rằng suy thoái kinh tế là hiện tượng rất khó tiên đoán, và đôi khi rất trở ngại để nhận ra ngay cả sau khi suy thoaí đã khởi đầu.Bài báo nói rằng trong kỳ suy thoái kinh tế đã khởi sự tháng 12/2007 đã không chính thức đươc ủy ban nghiên cứu hiện tượng suy thoái của viện nghiên cứu kinh tế quôc gia National Bureau of Economic Research tuyên bố, cho tới một năm sau mới tuyên bố.