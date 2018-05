Giáo Sư Michael Klare Tại Hampshire College Cảnh Báo: Trump Không Có Kế Hoạch Về Iran, Ngoài Chiến Tranh; Mặc Kệ Mỹ Rút, Các Đồng Minh Châu Âu Vẫn Giữ Thỏa Ước Vienna

WASHINGTON - Giáo sư Michael Klare, làm việc nghiên cứu an ninh thế giới tại Hampshire College (cũng là cộng tác viên của tuần báo The Nation) tin rằng TT Trump không có kế hoạch về Iran, ngoài chiến tranh.Quyết định giải kết với thỏa ước nguyên tử Vienna của ông gây quan ngại khắp thế giới về 1 thời kỳ bất ổn.Giáo sư Klare nhanh chóng đưa ra nhận xét: không thấy cách châu Âu có thể cứu văn kiện Vienna. Vẫn theo lời ông, TT Trump nói muốn thương luợng lại, nhưng không thấy khả năng ấy.TT Trump loan báo tái tuc các trừng phạt cũ và sẽ thực hành các trừng phạt mới chống lại nhà cầm quyền Tehran. Nếu Iran phục hồi chương trình nguyên tử, biến chuyển kế tiếp là chiến tranh bùng nổ.Nhà báo mô tả thỏa ước Vienna là hiệu quả từ 3 năm qua – mỗi tuần thanh tra quốc tế kiểm soát mẫu vật khắp nước để tìm kiếm bụi phóng xạ.Giáo sư Klare nhận là đúng, cũng như các nước Liên Âu công nhận Iran tuân thủ mọi cam kết – theo ông, TT Trump cảm thấy quan ngại về chương trình phi đạn của Iran và lực luợng Houthi tại Yemen đang dùng phi đạn của Iran để chống lại đối phương, gồm liên quân dẫn đầu bởi Saudi Arabia, là đồng minh Hồi Giáo của Hoa Kỳ trong vùng. Nhưng, ông Trump không thể quy trách Iran vi phạm thỏa ước Vienna.Nhà báo hỏi: phe cứng rắn tại Iran sẽ tìm cách tái tục chương trình nguyên tử, giáo sư đoán là chừng nào – giải đáp của giáo sư Klare là “khó biết”.Bài phỏng vấn đăng báo The Nation ghi tiếp: theo thẩm định của giáo sư Klare, chủ trương về Iran của Thủ Tướng Netanyahu là thù địch từ nhiều năm, đối đầu có thể phát sinh, nhưng không chắc đa số dân Israel mong muốn.Ngoài ra, trong buổi tiếp xúc cử tri tiểu bang Indiana 2 ngày sau khi tuyên bố giải kết với thỏa ước nguyên tử Vienna, TT Trump xác nhận ý muốn của ông về 1 thỏa ước công bằng với Iran đem lại lợi ich cho cả 2 bên. Ông nhấn mạnh “Chúng ta không thể cho phép họ theo đuổi vũ khí nguyên tử. Chúng ta phải có thể đến cơ sở để kiểm tra – chúng ta phải có thể đến căn cứ quân sự để thấy họ có lừa dối hay không”.TT Trump gợi ý 1 thỏa ước mới trong lúc các giới phê bình báo động: quyết định tái tục trừng phạt Iran có thể làm hại khả năng thuyết phục Bắc Hàn chấp nhận phi nguyên tử.Lập luận của TT Trump là TT tiền nhiệm đã nhân nhượng quá mức, và bỏ trừng phạt là mất đòn bẩy. Khi nói tới khả năng tái thương luợng, ông phát biểu “Ai biết đuợc?”.Tại tiểu bang mà ông thắng 63% phiếu trong cuộc bầu cử TT Tháng 11-2016, ông mô tả thỏa ước Vienna 2015 là kết quả của nhu nhuợc, và khẳng định định hướng “hoà bình bằng sức mạnh” trong chính sách ngoại giao của ông đang phát huy hiệu quả. Ông nhấn mạnh “Chúng ta đang giải phóng cơ hội của thịnh vương và hoà bình – Hoa Kỳ lại đuợc tôn trọng”.Trong khi đó, TT Thổ Nhĩ Kỳ đã trao đổi ý kiến với TT Nga về tương lai thỏa ước nguyên tử Vienna qua điện thoại.TT Trump tuyên bố giải kết hôm 8-5.Hai nguyên thủ đạt tới đồng thuận rằng cam kết quốc tế Vienna Tháng 7-2015 là 1 thành công ngoại giao cần đuợc bảo vệ, tương tự kết luận trong các thảo luận của các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức.TT Erdogan và TT Putin đồng ý rằng thỏa ước Vienna là sinh tử với an ninh trật tự thế giới.TT Erdogan khẳng định: hành động của nguyên thủ Hoa Kỳ là sai lầm và không bao giờ chấp nhận.TT Rouhani của Iran đã điện đàm với TT Erdogan và tỏ ý hy vong các nước kết ước còn lại phải buộc Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về rút lui đơn phương.Trong khi đó một bản tin khác của Reuters hôm Thứ Sáu cho biết rằng các nền kinh tế lớn nhất của Châu Âu đã vận động để bảo vệ những đầu tư của các công ty của họ tại Iran, tìm kiếp việc giữ thỏa ước nguyên tử với Tehran tiếp tục tồn tại sau khi Washington rút khỏi thỏa ước và đe dọa trừng phạt các công ty Châu Âu.